Európa vezetője komoly figyelmeztetést adott: olyan konfliktus körvonalazódik, amely egy teljes régiót sodorhat veszélybe

Friedrich Merz német kancellár közel-keleti körútján hangsúlyozta: Németország mindent megtesz a térség stabilizálásáért és a feszültségek enyhítéséért.

A kancellár Dohában tartózkodva arról számolt be, hogy az elmúlt napok tárgyalásain komoly aggodalmak fogalmazódtak meg egy esetleges regionális háború kirobbanásával kapcsolatban. Elmondása szerint a partnerek attól tartanak, hogy a jelenlegi válság könnyen átterjedhet a teljes Közel-Keletre.

Merz szerint valódi veszélye van annak, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti ellentét szélesebb körű konfliktussá fajul. A német kancellár felszólította Teheránt, hogy hagyjon fel az agresszív lépésekkel, és üljön tárgyalóasztalhoz a helyzet békés rendezése érdekében - írta a Portfolio.

A feszültség közepette Ali Hámenei ajatollah kijelentette: Irán megvédi magát minden külföldi támadással szemben. Donald Trump amerikai elnök ezzel szemben egy interjúban úgy fogalmazott, hogy az iráni vezetőnek komolyan aggódnia kellene.