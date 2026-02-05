Figyelem! Átírják a nyugdíjkifizetési naptárat: erről minden idős magyarnak tudnia kell

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ma 10 órakor kezdte el a sajtótájékoztatót tart a Karmelita Kolostor Színháztermében.
A kormány bejelentése szerint a postai kézbesítést választó nyugdíjasok már február 6-ától megkapják a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét, míg a banki utalást választóknak február 13-áig kell várniuk a plusz juttatásokra. Ez fordított helyzetet jelent a megszokotthoz képest, hiszen általában a postai kifizetések zajlanak később.
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón ismertette a februári nyugdíjkifizetések menetrendjét. A postai kézbesítést választó ellátottak számára péntektől indul a 13. havi nyugdíj és a 14. havi juttatás első részletének kifizetése. Az utalással érkező nyugdíjaknál eltérő ütemezés érvényesül: február 12-én érkezik a havi rendes nyugdíj, február 13-án pedig a 13. havi nyugdíj és a 14. havi juttatás első részlete.
A bejelentett ütemezés azért szokatlan, mert megszakítja a bevett gyakorlatot. Normál esetben a banki átutalások minden hónap 12. napján történnek, amennyiben ez munkanapra esik. A postai kifizetések ezzel szemben csak a hónap közepétől, jellemzően a 15. nap környékétől indulnak, és 12 munkanapon keresztül, ütemezetten zajlanak. Most azonban a postások akár hetekkel korábban kopogtathatnak az ellátottak ajtaján a plusz juttatásokkal.
A rendhagyó időzítés hátterében technikai okok állnak. A miniszter korábban jelezte, hogy a bankrendszer nem tudná egyetlen nap alatt biztonságosan feldolgozni a három különböző tétel – a februári rendes nyugdíj, a 13. havi teljes összeg és a 14. havi első részlet – együttes átutalását. Ezért vált szükségessé a kifizetések szétosztása két egymást követő napra.
A Magyar Posta tájékoztatása szerint az összes nyugdíjellátás mintegy 34 százalékát, körülbelül 800 ezer jogosult járandóságát kézbesítik készpénzben. Számukra február 6-ától kezdődik az ütemezett kifizetés. Egy utalványon kapják meg mindhárom összeget – a februári rendes nyugdíjat, a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi juttatás első, egynegyedes részletét – külön-külön feltüntetve.
Az átlagos nyugdíj jelenleg körülbelül 259 ezer forint. Ehhez februárban ugyanekkora összegű 13. havi nyugdíj társul, valamint a 14. havi juttatás első, egynegyedes részlete, amely nagyjából 65 ezer forint. Így egy átlagos nyugdíjas összesen mintegy 583 ezer forintos bevételhez juthat a hónap során.
A jogosultság feltételei nem változtak. Azok részesülhetnek a plusz juttatásokban, akik a megelőző évben legalább egy napig, és az aktuális év februárjában szintén legalább egy napig nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesültek. Vagyis akik 2025-ben vonulnak nyugdíjba, először 2027-ben számíthatnak a 13. és a 14. havi nyugdíjkiegészítésre.
A kormány a 14. havi nyugdíj idei részletének finanszírozására 170 milliárd forintot különített el a költségvetésben.
A Magyar Posta külön felhívta a figyelmet arra, hogy munkatársaik a nyugdíjkifizetési naptárban szereplő hivatalos időpont előtt is megkísérelhetik a kézbesítést. Ha ekkor nem találnak otthon senkit, a naptárban megjelölt napon újra próbálkoznak. Amennyiben másodszorra sem sikerül átadni a küldeményt, értesítőt hagynak, és a járandóság a megjelölt postahivatalban vehető át.
