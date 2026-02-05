2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
Számítógépes grafikus kép egy vírusról mikroszkópon keresztül nézve.
Egészség

Súlyos jelentés a magyar orvosi rendelőkből: rengeteg beteg küzd most ezekkel a tünetekkel, tombol a járvány

Pénzcentrum
2026. február 5. 14:28

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint a múlt héten 77 700 ember fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. Egy héttel korábban ez a szám 60 500 volt, vagyis jelentős emelkedés történt.

Akut légúti fertőzés tüneteivel január 26. és február 1. között összesen 286 900 ember kereste fel háziorvosát. Az influenzaszerű tünetekkel jelentkezők közel fele, 47,5 százaléka gyermek volt. A 15 és 34 év közötti fiatal felnőttek aránya 27,3 százalékot tett ki, a 35 és 59 év közöttieké 19 százalék volt. A 60 év felettiek a betegek 6,2 százalékát adták.

Az ötödik héten Bács-Kiskun és Győr-Moson-Sopron vármegye kivételével minden közigazgatási területen nőtt az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma. A legtöbb beteget Fejér, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében regisztrálták. A legkevesebb eset Bács-Kiskun, Zala és Heves vármegyében volt.

Kapcsolódó cikkeink:

A hatóság 28 közösségi járványhalmozódásról kapott jelentést. Ezek közül öt bölcsődét, kilenc óvodát, tizenegy általános iskolát és három idősek otthonát érintett.

A múlt héten 266 embert kellett kórházba szállítani súlyos, akut légúti fertőzés miatt. Közülük 34 beteg intenzív vagy szubintenzív ellátásra szorult.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #gyerekek #influenza #kórház #óvoda #általános iskola #járvány #fertőzés #egészségügy #betegség #idősek

