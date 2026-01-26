2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
Közelkép oldalnézetben egy csoport ember bormintákat kóstoló csoportjáról egy borászatban. Egymás mellett ülnek a jól megvilágított kóstolóteremben. Bort szagolgatnak és a vizuális megjelenést elemzik a tényleges kóstolás előtt.
Új piacok? Az Európai Unió megállapodása helyzetbe hozhatja a magyar bortermelőket is

Pénzcentrum
2026. január 26. 14:18

Az Európai Unió és India között hamarosan létrejövő átfogó kereskedelmi megállapodás egyik kulcseleme lehet az alkoholtermékekre, különösen a borokra kivetett indiai vámok jelentős csökkentése. Bár a megállapodás elsősorban a német járműgyártók számára lehet kedvező, több uniós tagállam szerint az alkoholexport terén is komoly áttörést hozhat.

Beszédes adat, hogy az Európai Unió borexportja jelenleg nagyobb mennyiségben jut el a mindössze négyszázezer lakosú Izlandra, mint az 1,4 milliárd fős indiai piacra – mutat rá a Politico. Az európai bortermelők ugyanakkor bizakodóak: a folyamatban lévő kereskedelmi egyeztetések eredményeként végre megnyílhat előttük a világ legnépesebb fogyasztói piaca.

A tárgyalások sikeres lezárása esetén radikális változás következhet be a vámtételekben. Jelenleg India 150 százalékos vámmal terheli az importált alkoholtermékeket.

Egy esetleges megállapodás nyomán azonban a 2,50 eurónál drágább palackozott borok vámterhe fokozatosan akár 20 százalék közelébe is csökkenhet. Az ágazati szereplők várakozásai szerint ez jelentős lendületet adhat az európai borok indiai értékesítésének.

Az indiai piac sajátosságát jelzi, hogy a szőlőből készült, erjesztéssel előállított italok közel fele pezsgő kategóriájú. Ez különleges lehetőséget teremthet az európai habzóborokat előállító pincészetek számára is.
Címlapkép: Getty Images
1
2 hete
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
2
1 hónapja
Magyarok tízezrei jártak pórul a december 24-i ajándékozással: nekik újra jöhet a kín, a véget nem érő sorbanállás
3
1 hete
Elindult a lavina a magyar üzletekben: akik ezt észrevették, nagyon sokat nyertek a kasszáknál
4
1 hónapja
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
5
4 hete
Súlyos igazság derült ki rengeteg Lidl-s bevásárlásról: ezt nehezen fogod elhinni
