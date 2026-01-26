A befektető figyelmeztetése akkor hangzott el, amikor a New York-i Fed a devizaárfolyamok kapcsán konzultációt kezdeményezett piaci szereplőkkel.
Új piacok? Az Európai Unió megállapodása helyzetbe hozhatja a magyar bortermelőket is
Az Európai Unió és India között hamarosan létrejövő átfogó kereskedelmi megállapodás egyik kulcseleme lehet az alkoholtermékekre, különösen a borokra kivetett indiai vámok jelentős csökkentése. Bár a megállapodás elsősorban a német járműgyártók számára lehet kedvező, több uniós tagállam szerint az alkoholexport terén is komoly áttörést hozhat.
Beszédes adat, hogy az Európai Unió borexportja jelenleg nagyobb mennyiségben jut el a mindössze négyszázezer lakosú Izlandra, mint az 1,4 milliárd fős indiai piacra – mutat rá a Politico. Az európai bortermelők ugyanakkor bizakodóak: a folyamatban lévő kereskedelmi egyeztetések eredményeként végre megnyílhat előttük a világ legnépesebb fogyasztói piaca.
A tárgyalások sikeres lezárása esetén radikális változás következhet be a vámtételekben. Jelenleg India 150 százalékos vámmal terheli az importált alkoholtermékeket.
Egy esetleges megállapodás nyomán azonban a 2,50 eurónál drágább palackozott borok vámterhe fokozatosan akár 20 százalék közelébe is csökkenhet. Az ágazati szereplők várakozásai szerint ez jelentős lendületet adhat az európai borok indiai értékesítésének.
Az indiai piac sajátosságát jelzi, hogy a szőlőből készült, erjesztéssel előállított italok közel fele pezsgő kategóriájú. Ez különleges lehetőséget teremthet az európai habzóborokat előállító pincészetek számára is.
Hihetetlen, mennyi kínai kacat érkezett Magyarországra: sosem látott mennyiségben rendeltek a magyarok
Egy év alatt csaknem másfélszeresére nőtt a vámkezelt, kis értékű csomagok száma Magyarországon.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárával a kiskereskedelmi piac 2026-os várakozásairól, az árrésstop és a kiskereskedelmi különadó tovagyűrűző hatásairól beszélgettünk.
Hivatalos, brutális árcédulával érkezik a Lego papucs: ennyiért lehet megvenni a meghökkentő darabot
Globális együttműködést indít a Lego és a Crocs. Ennek részeként a két márka február 16-tól dobja piacra az első közös terméket.
A Tesco 40 üzletében teszteli az Auror platformot, amely gyorsabb rendőrségi reagálást és lopások csökkentését célozza.
Kész, vége: a magyar vásárlók már most lemondhatnak a meggyről 2026-ban - olyan drága lesz, hogy élő ember nem fogja kifizetni
Történelmi magasságba emelkedtek a meggyárak Magyarországon, ami a feldolgozott termékek piacán is érezteti hatását.
A miniszter Facebook-bejegyzése szerint az intézkedések célja a vendéglátó-szektor versenyképességének javítása és a fekete foglalkoztatás visszaszorítása.
150 forint a szlovák Lidlben a sör, olcsóbb, mint itthon az ásványvíz: mi a fene történik itt, palimadárnak nézik a magyarokat?
150 forintos sör, 150 forintos ásványvíz és egy 7700 forintos airfryer: a szlovák Lidl akciós újságja nem semmi meglepetéseket tartogat.
Ki akarták rabolni az egyik vidéki Lidl-t: videón, ahogy a pénztárost fenyegeti egy férfi a kasszáknál
A rendőrség biztonsági kamerafelvételek alapján keresi az ismeretlen férfit, és a lakosság segítségét kéri az azonosításához.
Irtó veszélyes termékeket vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem: sok magyar férfit érinthet a dolog
A jelzett hatóanyagok jelenléte étrend-kiegészítőkben és élelmiszerekben súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent.
Bár 2025 egészében átlagosan 4,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon, a részletes adatok jóval árnyaltabb képet mutatnak.
A drágulás oka az európai kínálat visszaesése, mivel a szokatlan hideg lassítja az érési folyamatot, miközben jelentősen növeli a külföldi üvegházak fűtési költségeit.
Bár a fogyasztás nem jelent élelmiszer-biztonsági kockázatot, az NKFH a termék azonnali kivonását és visszahívását rendelte el.
Az NKFH figyelmezteti a vásárlókat, hogy a termék egyes tételei súlyos egészségügyi kockázatot jelenthetnek.
Az Aldi újabb jelentős árcsökkentési intézkedést vezet be: 14-féle friss csirkehús árát mérsékli.
A magyar árrésstop jövője egyre gyakrabban kerül napirendre, miközben a kormány különböző európai modelleket vizsgál, hogy tartósan fenntartható megoldást találjon.
A diszkontlánc az elmúlt két évben összesen közel 37 milliárd forintos veszteséget halmozott fel.
Soha nem látott téli roham: a szánkót, a hólapátot és az autóakkut úgy viszik a magyarok, mintha ingyen lenne
A múlt hét elején érkezett hideg és intenzív hóesés kapcsán megsokszorozódott a szánkókra és más téli játékokra, hólapátra és csúszásmentesítőkre érkező rendelések szám az eMAG-nál.
A német tulajdonú kiskereskedelmi vállalat bejelentése a cég bővítési stratégiájának legújabb lépése.
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.