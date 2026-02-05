Friedrich Merz német kancellár közel-keleti körútján hangsúlyozta: Németország mindent megtesz a térség stabilizálásáért és a feszültségek enyhítéséért.
Véget értek az orosz–ukrán tárgyalások: szivárognak az első részletek, erre jutottak a felek
Az Egyesült Arab Emírségekben tartott kétnapos béketárgyalások eredményeként Ukrajna és Oroszország nagyarányú hadifogolycseréről állapodott meg. Az amerikai közvetítéssel zajló egyeztetéseken 314 hadifogoly sorsáról döntöttek, ami az elmúlt öt hónap első ilyen megállapodása.
Az Abu-Dzabiban tartott tárgyalások második fordulója csütörtökön zárult le. Az ukrán és orosz delegációk amerikai közvetítéssel egyeztettek, és végül egy átfogó hadifogolycserében állapodtak meg, amelyhez hasonló megállapodásra legutóbb 2025 októberében került sor - számolt be a Reuters.
Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff a közösségi médiában ismertette a fejleményeket. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy bár még jelentős munka áll a felek előtt, az ehhez hasonló lépések azt jelzik: a kitartó diplomáciai párbeszéd kézzelfogható eredményeket hoz, és közelebb vihet az ukrajnai háború lezárásához. Witkoff a mostani fordulót részletesnek és eredményesnek nevezte.
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a megállapodás értelmében mindkét oldal 157-157 hadifoglyot kapott vissza. Emellett három, a kurszki régióból származó civil állampolgár is hazatérhetett Oroszországba.
A mostani hadifogolycsere azért bír különös jelentőséggel, mert az előző évben mindössze egyetlen hasonló, a béke irányába mutató megállapodás született a felek között. Akkor Törökország adott otthont a tárgyalásoknak, amelyek szintén fogolycserével zárultak.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az Abu-Dzabiban tartott mostani egyeztetéseket mindkét fél pozitívan értékelte. Az ukrán küldöttséget vezető Rusztem Umerov védelmi miniszter tartalmasnak és eredményesnek nevezte a találkozót, szóvivője pedig a közeljövőben részletesebb tájékoztatást ígért az elért megállapodásokról.
Az orosz fél részéről Kirill Dmitrijev előrelépésről és pozitív irányú elmozdulásról beszélt. Ugyanakkor bírálta az általa háborúpártinak nevezett európai és brit szereplőket, akik szerinte folyamatosan igyekeznek befolyásolni a békefolyamatot.
Ebbe nem csak Magyarország, de az egész világ beleroppanhat: egy új korszak kezdődik, 64 éve nem történt ilyen - baljósak az előjelek
Oroszország felkészült a nukleáris fegyverek korlátozását szabályozó egyezmény lejáratára, a világ újra különösen veszélyes lehet.
A helyzetet súlyosbítja, hogy január eleje óta leálltak a Venezuelából érkező olajszállítások.
A csaknem négy éve tartó háborúval kapcsolatban, Zelenszkij konkrét adatokat közölt az ukrán veszteségekről.
A Kreml nyitva hagyta a béke lehetőségét, de nem árulta el, mit vár Kijevtől – nyugati elemzők szerint a feltételek sokkolóak lehetnek.
Decemberben az euróövezetben az elemzők által vártnak megfelelő mértékben, 0,3 százalékkal csökkentek a termelői árak havi bázison.
Kiszivárgott nyugati tervek borzolják a kedélyeket Moszkvában: az orosz fél szerint ez nem béke, hanem újabb konfliktus kezdete.
Egyetlen üzlet elég volt ahhoz, hogy Musk történelmet írjon: ekkora vagyonnak földi halandó még nem rendelkezett.
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: több százezer ember fűtés nélkül maradt
A nagyszabású támadás olyan időszakban történt, amikor az éjszakai hőmérséklet mínusz 23 Celsius-fokra süllyedt.
Súlyos kijelentést tett az Európai Központi Bank volt elnöke: alárendeltté és megosztottá válhat az unió
Az egykori EKB-elnök figyelmeztet: ha az EU nem lép gyorsan, elveszítheti globális befolyását és ipari erejét.
A Financial Times értesülései szerint a tervezett mechanizmus fokozatosan erősödő diplomáciai és katonai lépéseket tartalmazna, amelyeket Moszkva már most elutasít.
Joe Biden 2023-ban "Átfogó Stratégiai Partnerséget" írt alá Vietnammal, a legmagasabb diplomáciai szintre emelve a két ország kapcsolatát
Európa versenyképességét elsősorban a belső piac szétaprózódása fékezi, miközben a magyar gazdaság termelékenységi gondok miatt növekedési csapdába került.
Rövid halasztás után mégis asztalhoz ülnek a felek, de a legkényesebb kérdésekben továbbra sincs valódi áttörés.
Az Egyesült Államok kereskedelmi megállapodásra jutott Indiával, amelynek részeként Washington 18 százalékra csökkenti az indiai termékekre kivetett amerikai vámokat.
Súlyos figyelmeztetést küldtek: ez nemcsak a kontinensre, de Magyarországra is súlyos hatással lehet
Fennáll a veszélye annak, hogy az Európai Unióban nem lesz elegendő alapvető fontosságú nyersanyag a megújuló energiaforrásokhoz.
Az elnök kiemelte, hogy az ukrán küldöttség kétoldalú találkozókat is tart az amerikai féllel.
A legrosszabbra is fel kell készülnie Magyarországnak: így látják a gazdasági növekedést a szakértők
A piaci elemzők szerint az idei magyar gazdasági növekedés 1,5–2,5 százalék között alakulhat, kedvezőtlen forgatókönyv esetén azonban akár 1 százalék alá is lassulhat.
Mennyire nagy az esélye, hogy terrorcselekmény történjen Magyarországon: ezek az országok a legérintettebbek
Hol történt a legtöbb terrortámadás? Miért tolódott Afrika felé a terrorizmus súlypontja? És hogyan érzékeljük mindezt Európában? Mutatjuk!
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!