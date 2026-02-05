2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
Közelkép a laboratóriumi köpenyes orvos és az öltönyös orvosi kereskedelmi képviselő kézfogásáról.
Világ

Véget értek az orosz–ukrán tárgyalások: szivárognak az első részletek, erre jutottak a felek

Pénzcentrum
2026. február 5. 14:31

Az Egyesült Arab Emírségekben tartott kétnapos béketárgyalások eredményeként Ukrajna és Oroszország nagyarányú hadifogolycseréről állapodott meg. Az amerikai közvetítéssel zajló egyeztetéseken 314 hadifogoly sorsáról döntöttek, ami az elmúlt öt hónap első ilyen megállapodása. 

Az Abu-Dzabiban tartott tárgyalások második fordulója csütörtökön zárult le. Az ukrán és orosz delegációk amerikai közvetítéssel egyeztettek, és végül egy átfogó hadifogolycserében állapodtak meg, amelyhez hasonló megállapodásra legutóbb 2025 októberében került sor - számolt be a Reuters.

Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff a közösségi médiában ismertette a fejleményeket. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy bár még jelentős munka áll a felek előtt, az ehhez hasonló lépések azt jelzik: a kitartó diplomáciai párbeszéd kézzelfogható eredményeket hoz, és közelebb vihet az ukrajnai háború lezárásához. Witkoff a mostani fordulót részletesnek és eredményesnek nevezte.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a megállapodás értelmében mindkét oldal 157-157 hadifoglyot kapott vissza. Emellett három, a kurszki régióból származó civil állampolgár is hazatérhetett Oroszországba.

A mostani hadifogolycsere azért bír különös jelentőséggel, mert az előző évben mindössze egyetlen hasonló, a béke irányába mutató megállapodás született a felek között. Akkor Törökország adott otthont a tárgyalásoknak, amelyek szintén fogolycserével zárultak.

Az Abu-Dzabiban tartott mostani egyeztetéseket mindkét fél pozitívan értékelte. Az ukrán küldöttséget vezető Rusztem Umerov védelmi miniszter tartalmasnak és eredményesnek nevezte a találkozót, szóvivője pedig a közeljövőben részletesebb tájékoztatást ígért az elért megállapodásokról.

Az orosz fél részéről Kirill Dmitrijev előrelépésről és pozitív irányú elmozdulásról beszélt. Ugyanakkor bírálta az általa háborúpártinak nevezett európai és brit szereplőket, akik szerinte folyamatosan igyekeznek befolyásolni a békefolyamatot.

Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #usa #donald trump #amerikai egyesült államok #orosz-ukrán háború #béke #egyesült arab emírségek #diplomácia #béketárgyalás

