atombomba, atomfegyver, teszt, Donald Trump
Világ

Vészjósló kijelentést tett Donald Trump: tényleg ledobhatják az atombombát?

Pénzcentrum
2026. március 17. 13:22

Donald Trump határozottan kizárta annak lehetőségét, hogy Izrael atomfegyvert vessen be Irán ellen. Az amerikai elnök ugyanakkor megerősítette, hogy a hagyományos fegyverekkel végrehajtott, iráni célpontok elleni amerikai rakétacsapások tovább folytatódnak - írta meg a Portfolio.

Az Al-Arabija tudósítása szerint Trumpot újságírók kérdezték arról a felmerülő forgatókönyvről, miszerint a konfliktus során sor kerülhet-e nukleáris fegyverek bevetésére. A politikus egyértelműen reagált a felvetésre, és kijelentette, hogy Izrael soha nem fogja ezt megtenni.

A téma azért is kiemelt jelentőségű, mert miközben Teheránt folyamatosan azzal vádolják, hogy atomfegyver kifejlesztésén dolgozik, a nemzetközi adatok szerint Izrael már most is jelentős arzenállal rendelkezik.

A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) becslései alapján nagyjából kilencven nukleáris robbanófej állhat Jeruzsálem rendelkezésére.

Bár a nukleáris fegyverek bevetését az amerikai elnök teljességgel kizárta, nyilatkozatában kitért a jelenleg is zajló katonai műveletekre. Elmondása szerint az amerikai erők már több ezer iráni célpont ellen hajtottak végre rakétacsapást, és ezek a támadások a jövőben is folytatódni fognak.
Kilencvenhat éves korában elhunyt Jürgen Habermas, a huszadik század második felének egyik legnagyobb hatású német filozófusa és szociológusa.

Átvezetés
Átvezetés

Átutalást jelent az ügyfél saját számlái között. Forintszámlák közötti pénzmozgás esetén átvezetéssel teljesíthető a meghatalmazotti számláról saját néven vezetett számlára, ill. saját néven vezetett számláról meghatalmazotti számlára történő átutalás.

