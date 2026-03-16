Fájdalmas pofont kaphat az Amazon: ez az új kínai webshop tarolja le most a piacot - idők kérdése, és Magyarországra érnek

A kínai JD.com, amely egyben a MediaMarkt tulajdonosa is, ma hat európai országban indítja el Joybuy nevű online piacterét. Ez a lépés komolyan fenyegetheti az Amazon európai dominanciáját - írja a retailday.eu

Több hónapos bétatesztelést követően a Joybuy ma hivatalosan is elérhetővé vált az Egyesült Királyságban, Németországban, Franciaországban, Belgiumban, Luxemburgban és Hollandiában. A platform mintegy százezer terméket kínál, az Apple és a Samsung elektronikai eszközeitől kezdve egészen a mindennapi élelmiszerekig. A délelőtt 11 óra előtt leadott, egy bizonyos minimális kosárértéket elérő rendelések esetén a vállalat a nagyvárosi térségekben aznapi kiszállítást ígér. Ez a szolgáltatás nagyjából 40 millió fogyasztót érinthet.

A logisztikai hátteret több mint hatvan, összesen 300 ezer négyzetméternyi európai raktár és 49 ezer átvételi pont biztosítja. A raktárakban használt automatizációs technológia jelentős részét a vállalat közvetlenül Kínából importálta. A kiszállításért az idén elindított JoyExpress felel, amely teherautókkal, furgonokkal és elektromos kerékpárokkal végzi a logisztikai feladatokat. A tervek szerint egy későbbi fázisban külső üzleti partnerek számára is nyújtanak majd kézbesítési szolgáltatásokat.

A JD.com számára nem ez az első európai próbálkozás, hiszen korábbi leányvállalata, az Ochama nem tudta tartósan megvetni a lábát a kontinensen. A cég azóta 2,2 milliárd euróért felvásárolta a MediaMarkt és a Saturn anyavállalatát, a Ceconomyt. Ezzel az akvizícióval kiterjedt fizikai kiskereskedelmi infrastruktúrához jutottak Európában.

A kínai e-kereskedelmi platform megjelenését az Amazon mellett a helyi szereplők is megérezhetik, mint például a Benelux államokban piacvezető Bol. A JD.com nemzetközi terjeszkedésének hátterében a kínai gazdaság lassulása áll. Ez a makrogazdasági trend a vállalatot új, külföldi növekedési piacok aktív keresésére ösztönzi.