Bejelentette karácsonyi nyitvatartását az Auchan: erre lehet számítani december 24-én

Az Auchan üzletei december huszonnegyedikén délig tartanak nyitva, december huszonötödikén és huszonhatodikán zárva lesznek, december harmincegyedikén pedig délután négy óráig fogadják a vásárlókat - írta közleményében az Auchan.

Mint írták, az év vége az áruházlánc legforgalmasabb időszaka, ilyenkor a játéktermékek választéka jelentősen bővül az évközi kínálathoz képest.

A polcokon széles árskálán érhetők el a termékek. A legolcsóbb karácsonyi díszek néhány tíz forintért kaphatók, a drágább műfenyők ára pedig elérheti a százezer forintot. A kínálatban megtalálhatók a különböző méretű és kialakítású műfenyők, valamint kültéri világítások is. A játékoknál szintén nagy a szórás, az olcsóbb daraboktól a több százezer forintos termékekig.

A boltokban az ünnepi időszakban is sokan intézik a bevásárlást. A vezetés szerint a vásárlók az utolsó napokban is gyakran keresnek alapvető vagy kimaradt ajándékokat. Az üzletek nyitvatartási rendje az Auchan weboldalán és az áruházak bejáratánál ellenőrizhető. A fenyőfavásár az idén is elérhető lesz több üzlet parkolójában december elejétől karácsonyig.

