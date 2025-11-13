A növényi alapú élelmiszerek ára egyre versenyképesebb Magyarországon is, miközben Európa-szerte már sok helyen olcsóbbak, mint állati eredetű megfelelőik.
Bejelentette karácsonyi nyitvatartását az Auchan: erre lehet számítani december 24-én
Az Auchan üzletei december huszonnegyedikén délig tartanak nyitva, december huszonötödikén és huszonhatodikán zárva lesznek, december harmincegyedikén pedig délután négy óráig fogadják a vásárlókat - írta közleményében az Auchan.
Mint írták, az év vége az áruházlánc legforgalmasabb időszaka, ilyenkor a játéktermékek választéka jelentősen bővül az évközi kínálathoz képest.
A polcokon széles árskálán érhetők el a termékek. A legolcsóbb karácsonyi díszek néhány tíz forintért kaphatók, a drágább műfenyők ára pedig elérheti a százezer forintot. A kínálatban megtalálhatók a különböző méretű és kialakítású műfenyők, valamint kültéri világítások is. A játékoknál szintén nagy a szórás, az olcsóbb daraboktól a több százezer forintos termékekig.
A boltokban az ünnepi időszakban is sokan intézik a bevásárlást. A vezetés szerint a vásárlók az utolsó napokban is gyakran keresnek alapvető vagy kimaradt ajándékokat. Az üzletek nyitvatartási rendje az Auchan weboldalán és az áruházak bejáratánál ellenőrizhető. A fenyőfavásár az idén is elérhető lesz több üzlet parkolójában december elejétől karácsonyig.
Mi lesz nyitva 24-én?
Korábban több áruház is tett bejelentéseket arra vonatkozóan, hogy milyen nyitvatartással várják a vásárlókat december 24-én.
- A Spar üzletei december 24-én délig lesznek nyitva, december 31-én pedig egészen délutánig lehet náluk vásárolni, sőt egyes boltok 0-24 nyitva lesznek.
- Az ALDI üzletei a vásárlói igényekhez és munkatársai érdekeihez egyaránt igazodva idén is nyitva lesznek december 24-én délig, illetve december 31-én 16 óráig.
- A Tesco üzletei a szokásos, rövidített nyitvatartással üzemelnek december 24-én, délig várják a vásárlókat.
- A Lidl Magyarország folytatja a 2023-ban elindított kezdeményezését, aminek értelmében december 24-én, szenteste napján áruházai országszerte zárva lesznek.
- A JYSK Magyarországon immár nyolcadik éve döntött úgy, hogy december 24-én zárva tartja üzleteit.
- December 24-én, szerdán pedig minden Rossmann-üzlet országszerte zárva tart.
A Vinted használói felháborodtak, miután egy frissítés következtében a ruhadarabok méretei tévesen jelennek meg a platformon.
Most közölte a Magyar Posta: csúnyán ráfizethet, aki így rendel karácsonyi ajándékot - nem biztos, hogy meg is fog jönni
A távol-keleti rendelések átfutási ideje jellemzően 1,5-2 hét, így aki ilyen webáruházból rendelne karácsonyi ajándékot, legkésőbb november 30-ig tegye meg.
Óriási a riadalom a magyar boltokban: a vásárlóknak teljesen elegük van abból, ami a kasszáknál folyik
2025 októberében ismét érezhető áremelkedés söpört végig a boltokon, amit éves, de azért bizonyos termékeken havi szinten is csúnyán megérezni.
Hamarosan megnyitja kapuit Magyarországon az orosz hátterű diszkontlánc első boltja.
Az elhúzódó madárinfluenza-járvány ellenére sem várható hiány az idén hazai libahúsból és hízott libamájból - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).
Bár nem akkora az árkülönbség, mint a korábbi években; aki Szamos-minőséget szeretne olcsóbban, az így még mindig jól járhat.
Idén az elmúlt évhez képest várhatóan ugyanannyit terveznek költeni a magyarok karácsonykor.
Megtudtuk, hirdet-e zárvatartást december 24-re a Spar: óriási dobással készülnek a karácsony előtti napokban
Meghosszabbított nyitvatartással várják a vásárlókat a Spar üzletei a karácsony előtti napokban, december 24-én pedig délig lesznek nyitva.
2025. októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Szeptemberhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak.
A Lidl ismét megmozgathatja a szülőket: a 46. héttől visszatér a diszkontlánc egyik legnagyobb karácsonyi slágere, a Lupilu fa játékkonyha.
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.
A Szamos és a Sulyán szaloncukrok ízei továbbra is a prémium kategóriát képviselik – csak éppen soha nem voltak még ilyen drágák.
Helyreigazító közlemény a Pénzcentrum 2025. november 4-i cikke kapcsán.
Kész, ennyi volt! Lehúzza a rolót a legendás magyar áruházlánc: elkezdődött a végkiárusítás, brutális kedvezményekkel
A márka több mint három évtized után búcsúzik a fizikai kiskereskedelemtől, de online tovább működik.
Dübörög az alkoholturizmus: ki nem találod, hova járnak berúgni az észak- és nyugat-európai turisták
Középmezőny az árakban, élvonal a fogyasztásban – így áll Magyarország az alkoholárak európai térképén. Nézd meg, hol olcsóbb a sör és drágább a fröccs!
Itt az Aldi minden üzletet érintő bejelentése: erre készülhetnek a vásárlók, a nyitvatartásról van szó
Az ALDI üzletei a vásárlói igényekhez és munkatársai érdekeihez egyaránt igazodva idén is nyitva lesznek december 24-én délig.
Indul a bejgli-őrület a magyar diszkontokban: megjött az első fecske, polcra rakták a magyarok ünnepi kedvencét - csak a készlet erejéig!
Meglepően korán indította be a karácsonyi szezont az Aldi: a diszkontlánc már november elején piacra dobta a frissen sütött bejgliket.
Az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladékról szóló előírásai alapjaiban és több lépésben formálják át az uniós vállalatok eddigi gyakorlatát.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.