Auchan szupermarket logója a bevásárlóközpont tetején.
Vásárlás

Bejelentette karácsonyi nyitvatartását az Auchan: erre lehet számítani december 24-én

Pénzcentrum
2025. november 13. 11:57

Az Auchan üzletei december huszonnegyedikén délig tartanak nyitva, december huszonötödikén és huszonhatodikán zárva lesznek, december harmincegyedikén pedig délután négy óráig fogadják a vásárlókat - írta közleményében az Auchan.

Mint írták, az év vége az áruházlánc legforgalmasabb időszaka, ilyenkor a játéktermékek választéka jelentősen bővül az évközi kínálathoz képest. 

A polcokon széles árskálán érhetők el a termékek. A legolcsóbb karácsonyi díszek néhány tíz forintért kaphatók, a drágább műfenyők ára pedig elérheti a százezer forintot. A kínálatban megtalálhatók a különböző méretű és kialakítású műfenyők, valamint kültéri világítások is. A játékoknál szintén nagy a szórás, az olcsóbb daraboktól a több százezer forintos termékekig.

A boltokban az ünnepi időszakban is sokan intézik a bevásárlást. A vezetés szerint a vásárlók az utolsó napokban is gyakran keresnek alapvető vagy kimaradt ajándékokat. Az üzletek nyitvatartási rendje az Auchan weboldalán és az áruházak bejáratánál ellenőrizhető. A fenyőfavásár az idén is elérhető lesz több üzlet parkolójában december elejétől karácsonyig.

Mi lesz nyitva 24-én?

Korábban több áruház is tett bejelentéseket arra vonatkozóan, hogy milyen nyitvatartással várják a vásárlókat december 24-én.

  • A Spar üzletei december 24-én délig lesznek nyitva, december 31-én pedig egészen délutánig lehet náluk vásárolni, sőt egyes boltok 0-24 nyitva lesznek.
  • Az ALDI üzletei a vásárlói igényekhez és munkatársai érdekeihez egyaránt igazodva idén is nyitva lesznek december 24-én délig, illetve december 31-én 16 óráig.
  • A Tesco üzletei a szokásos, rövidített nyitvatartással üzemelnek december 24-én, délig várják a vásárlókat.
  • A Lidl Magyarország folytatja a 2023-ban elindított kezdeményezését, aminek értelmében december 24-én, szenteste napján áruházai országszerte zárva lesznek. 
  • A JYSK Magyarországon immár nyolcadik éve döntött úgy, hogy december 24-én zárva tartja üzleteit.
  • December 24-én, szerdán pedig minden Rossmann-üzlet országszerte zárva tart. 
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #karacsony #Tesco #aldi #lidl #auchan #játék #spar #bevásárlás #nyitvatartás #áruházlánc #december 24 #üzletek #műfenyő

