Fű alatt indult hatalmas árzuhanás a magyar boltokban: ezeket a termékeket érdemes most azonnal a kosárba tenni

Bár a legutóbbi inflációs adatok kapcsán főként a brutálisan dráguló termékek kerültek reflektorfénybe, a KSH számait böngészve egészen más történetek is kirajzolódnak. Bőven akadnak ugyanis olyan áruk, amelyeknek az ára látványosan visszaesett. Ez pedig nagy lehetőséget jelent a vásárlóknak, hiszen az infláció elleni egyik legegyszerűbb stratégia ugyanis az, ha a bevásárlási listánkon tudatosan helyet kapnak azok a termékek is, amelyek ára éppen lefelé tart. Márpedig most akad ilyen bőven. Egyes alapélelmiszerek ára egy év alatt akár 30-40 százalékkal is csökkent, miközben rövidebb távon, egyetlen hónap alatt is több terméknél komoly áresés látszik.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, több élelmiszer ára brutálisan kilőtt az elmúlt egy évben. Elég csak a citromra, az uborkára vagy a kakaóporra gondolni éves összevetésben, de havi alapon is akadt látványos drágulás, például az őrölt kávé ára egyetlen hónap alatt ugrott meg jelentősen.

A kép azonban nem csak drágulásról szól. Most azt néztük meg a KSH adatai alapján, mely termékek ára csökkent a legnagyobb mértékben, akár egy év, akár egyetlen hónap alatt. A listán több meglepő tétel is szerepel, ráadásul akadnak olyan áruk is, amelyek ára éves alapon 30-40 százalékkal esett vissza. Ezeket a legnagyobb olcsósodásokat vettük most sorra.

Ezek a termékek most a legjobb vételek

A KSH adatai alapján több olyan alapvető élelmiszer is akad, amelynek ára egyetlen év alatt látványosan visszaesett. A legnagyobb zuhanást a vaj produkálta. A legalább 80 százalékos zsírtartalmú, 100-125 grammos kiszerelés átlagára 727 forintról 435 forintra csökkent 2025 februárja és 2026 februárja között, ami több mint 40 százalékos áresést jelent. Hasonló pályát futott be a tejes margarin is. Egy 200-250 grammos csomag átlagára 612 forintról 383 forintra esett vissza, ami 37,4 százalékos csökkenés.

Komoly korrekció látszik a tejtermékeknél is. A 20 százalékos tejföl átlagára kilogrammonként 2170 forintról 1410 forintra csökkent egy év alatt, ami 35 százalékos áresésnek felel meg. A kisebb kiszerelésű gyümölcsjoghurtok ára is jelentősen mérséklődött. Egy 125-150 grammos pohár átlagosan 221 forintról 157 forintra esett vissza, ami közel 30 százalékos csökkenést jelent.

Ezen felül a tej esetében is komoly árcsökkenés látható. A 2,8 százalékos UHT tartós tej literenkénti átlagára 504 forintról 375 forintra esett vissza, ami 25,6 százalékos csökkenést jelent. A pasztőrözött ESL tej ára szintén jelentősen mérséklődött. Az 1,5 százalékos változat literje 489 forintról 372 forintra csökkent, a 2,8 százalékosé pedig 510 forintról 391 forintra. Mindkét esetben több mint 23 százalékos áresés látszik.

A felvágottak között a párizsi ára is nagyot korrigált. Kilogrammonként átlagosan 2740 forintról 2030 forintra csökkent, ami közel 26 százalékos visszaesés. A zöldségek közül a fejes káposzta is látványosan olcsóbb lett. Az átlagár 479 forintról 356 forintra esett, ami több mint negyedével alacsonyabb ár egy évvel korábbhoz képest.

A szárazáruk között a rétesliszt ára is komoly korrekción ment keresztül. Kilogrammonként 339 forintról 258 forintra csökkent az átlagár, ami közel 24 százalékos visszaesés. A sertészsír esetében hasonló mértékű áresés látszik. A 400-500 grammos kiszerelés ára 764 forintról 582 forintra csökkent, ami 23,8 százalékos mérséklődés.

Azonban nemcsak az élelmiszereknél, hanem a háztartási termékeknél is jelentek meg komolyabb árcsökkenések. A folyékony szappan ára például 918 forintról 700 forintra esett vissza, a koncentrált folyékony mosogatószer literenkénti átlagára pedig 1580 forintról 1240 forintra csökkent. A tusfürdők esetében is hasonló trend látszik, a 250 milliliteres kiszerelés átlagára 1030 forintról 814 forintra esett vissza egy év alatt.

Érdemes havonta figyelni az árakat

A havi adatokban is több látványos árcsökkenés jelent meg. A legnagyobb esést ismét a vaj produkálta. A legalább 80 százalékos zsírtartalmú, 100-125 grammos kiszerelés átlagára egyetlen hónap alatt 489 forintról 435 forintra csökkent, ami 11 százalékos visszaesést jelent. Ez különösen figyelemre méltó, mert a vaj már az éves összevetésben is a legnagyobb olcsósodók között szerepelt.

A nem élelmiszer jellegű termékek között is több jelentős áresés látható. A női szandálok átlagára például 14 690 forintról 13 750 forintra csökkent, ami 6,4 százalékos mérséklődés. A hátizsákok ára szintén lefelé mozdult, egy körülbelül 30 literes modell átlagára 13 220 forintról 12 560 forintra esett vissza, ami 5 százalékos csökkenés. A férfi átmeneti kabátoknál is hasonló tendencia látszik. Egy 100 centiméternél hosszabb hátú, műselyem vagy szintetikus bélésű darab átlagára 26 380 forintról 25 120 forintra csökkent, ami közel 5 százalékos áresés.

Egyes drogériás termékeknél is láthatunk ármérséklődéseket. A samponok átlagára például 1080 forintról 1030 forintra csökkent egy hónap alatt, ami 4,6 százalékos visszaesést jelent.

Az élelmiszerek között több húsféle ára is lefelé mozdult. A csirkeszárny kilogrammonkénti átlagára 1040 forintról 996 forintra csökkent, ami 4,2 százalékos mérséklődés. A sertéscomb ára 1780 forintról 1710 forintra esett vissza, ami közel 4 százalékos csökkenés. A csirkemellfilé ára is mérséklődött, kilogrammonként 2550 forintról 2470 forintra.

A tejtermékeknél szintén folytatódott az árcsökkenés. A 2,8 százalékos UHT tej literenkénti átlagára 390 forintról 375 forintra csökkent, a pasztőrözött 1,5 százalékos ESL tejé pedig 385 forintról 372 forintra. Mindkét termék az éves összevetésben is a legnagyobb olcsósodók között szerepelt, így jól látszik, hogy a tejpiacon tovább folytatódott az árkorrekció. A tejföl ára is lefelé mozdult, a 12 százalékos változat átlagára 1190 forintról 1150 forintra csökkent.

A gyümölcsök közül az alma ára is mérséklődött februárra. Kilogrammonként 593 forintról 575 forintra csökkent az átlagár, ami 3 százalékos visszaesést jelent.

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmond, Te mit gondolsz a hűségkártya programokról.