Göttingen, Németország - 2025. február 18: Akcióbolt
Vásárlás

Új multi terjeszkedik a szomszédban, retteghet a Pepco, Kik, Tedi: nemsoká nálunk is megnyílik az első üzlet?

Pénzcentrum
2026. március 11. 17:47

A holland Action non-food diszkontlánc megnyitotta első üzletét Horvátországban, ezzel újabb lépést tett gyors európai terjeszkedése felé. A cég az idén további boltokat nyit az országban, és hamarosan a szomszédos Szlovénia piacára is belép. A vállalat közben erős növekedést ért el: tavaly 16 milliárd eurós forgalmat bonyolított, miközben átlagosan naponta több mint egy új üzletet nyitott. Az Action szerint a vásárlók számának növekedését az emelkedő megélhetési költségek is hajtják.

Megnyitotta első horvátországi üzletét az Action: a holland non-food diszkontlánc ezzel már 15 európai országban van jelen, és a következő időszakban tovább gyorsítja terjeszkedését - írja a Retail Detail.

Az első horvát bolt szerdán reggel nyílt meg a Zágráb melletti Sesvetében, jelentős érdeklődés mellett. Az üzletben a lánc szokásos kínálata várja a vásárlókat: mintegy 6000 termék 14 kategóriában, kifejezetten alacsony árakon. Az Action modelljének része az is, hogy hetente körülbelül 150 új termék kerül a polcokra.

A horvát piacra lépés azonban csak a kezdet. A diszkontlánc már egy hét múlva megnyitja második üzletét is az országban, az északi Ivanecben. Az Action azt is bejelentette, hogy még az idén egy újabb piacra lép be a régióban: Szlovéniában is megjelenik. A vállalat év elején jelentős terjeszkedési hullámot jelentett be. A tervek szerint 2026-ban még több üzletet nyitnak, mint tavaly, amikor a cég már átlagosan naponta több mint egy új bolt megnyitását valósította meg.

A lánc tavaly erős növekedést ért el. A 2025-ös üzleti évben az Action nettó árbevétele elérte a 16 milliárd eurót, ami 16,1 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A bővülést elsősorban a vásárlók számának emelkedése hajtotta: 2025-ben hetente átlagosan 21,6 millió vásárló kereste fel az üzleteket, szemben a 2024-es 18,7 millióval.

A növekedés ugyanakkor valamelyest lassult: egy évvel korábban még 21,7 százalékkal nőtt az árbevétel. Az azonos üzletek forgalma 4,9 százalékkal bővült, ami jelentősen elmarad az egy évvel korábbi 10,3 százaléktól. A vállalat szerint ebben elsősorban a francia piacon tapasztalható nehezebb gazdasági környezet játszott szerepet.

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A terjeszkedés üteme viszont továbbra is látványos. Tavaly 384 új üzletet nyitottak, így az Action 2025 végére már 3302 boltot működtetett 14 országban. Emellett három új logisztikai központ is megnyílt, és több mint 4500 új munkahely jött létre.

„Sok család szembesül emelkedő költségekkel és gazdasági bizonytalansággal, ezért az Actiont választják a szükséges termékek megvásárlására. Mások egyszerűen nem akarnak többet költeni a szükségesnél. Ez jól látszik a vásárlók számának erős növekedésében” – mondta Hajir Hajji vezérigazgató.

A vállalat 2026-ban további gyors terjeszkedést tervez Európában, új üzletekkel és új piacokra való belépéssel.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #bolt #horvátország #kiskereskedelem #hollandia #vállalat #növekedés #árbevétel #szlovénia #boltlánc

