2026. március 11. szerda Szilárd
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Régimódi tábla egy üzlet kirakatában, amelyen magyarul ZÃ¡rva, azaz Zárva áll.
Vásárlás

Nincs apelláta, jön a kötelező vasárnapi boltzár: nincs kivétel, változik az Aldi, Lidl, Spar nyitvatartása is

Pénzcentrum
2026. március 11. 12:12

Ebben az évben vasárnapra esik az első állami ünnep, március 15-e. A szokásos módon összeszedtük, mely boltok lesznek nyitva, illetve zárva - nem meglepő mdon inkább most is érdemes az előtte lévő napokban beszerezni, ami kellhet otthonra.

2026-ban az első állami ünnap, március 15-e vasárnapra esik, így biztosan nem tartanak miatta hosszú hétvégét. Mivel viszont nemzeti ünnep van, ez egyben azt is jelenti, hogy számos bolt zárva lesz, így az ünnepi hétvégére szánt menü hozzávalóit, illetve egyéb vásárolnivalókat be kell előbb szerezni.  Lássuk, mely boltok lesznek zárva március 15-én, mely üzleteket érinti a vasárnapi, ünnep miatt kiírt boltzár 2026-ban. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Aldi

Az Aldi azt közölte, hogy a március 15-i nemzeti ünnapen a boltjai nem lesznek nyitva, a vásárlásra azt ajánlják, hogy mindenki intézze el az előtte lévő napokon. Az áruházak szombaton még a megszokott rendben tartanak nyitva, az ünnep után, hétfőn pedig természetesen újra a megszokott rendben tartanak nyitva.

Lidl

Hasonlóan az Aldihoz, a Lidl is minden egységét bezárja a március 15-i nemzeti ünnepen, vagyis most vasárnap Azonban ahogy a konkurens boltlánc, úgy a Lidl is szombaton "rendes" nyitvatartás szerint várja a vásárlókat.

Penny Market

A harmadik diszkontlánc, a PENNY is minden egységét zárva tartja vasárnap, azonban szombaton még be lehet szerezni a hozzávalókat vagy csak a mindennapi termékeket. Az áruházlánc is azt közölte természetesen, hogy hétfőn már a szokott menetrend szerint nyitnak ki.

CBA és Príma

Alapesetben a CBA, illetve Príma-üzletek is zárva lesznek a nemzeti ünenp miatt most vasárnap, ám lehetséges, hogy nem mindegyik. Mivel vannak  központi üzemeltetésen "kívül eső" egységek, néhol lehetséges, hogy találunk kivételt - ha tudud, hogy a te legközelebbi CBA- vagy Príma-boltod ilyen, érdemes lehet leellenőrizni a nyitvatartást külön.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Auchan és Tesco

A két nagy hipermarket lánc egységei - igazoldva a gyakorlathoz - kivétel nélkül zárva lesznek a március 15-i nemzeti ünnap miatt, vagyis ők is beállnak a "zárvatartásba".

Spar és Interspar

A boltlánc egységei a többiekhez hasonlóan zárva lesznek, ám hasonlóan a CBA-khoz és Prmákhoz, itt is lehetnek kivételek. Mivel a benzinkutak nyitva lesznek, az ott található DeSpar üzletek között lehetséges, hogy lesz nyitva lévő - ezt egységenként érdemes lehet ellenőrizni a tervezés előtt.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #Tesco #aldi #bolt #lidl #vasárnapi zárva tartás #nyitvatartás #március 15 #zárvatartás #penny market #boltlánc #nemzeti ünnep #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:12
12:07
11:43
11:35
11:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 11.
Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?
2026. március 10.
Elmesélte a Wizz Air első tisztje: így válhat valaki pilótává Magyarországon, milliós a fizetés, de ez nem sétagalopp
2026. március 11.
Megdőlt az Otthon Start tévhit: ezzel kevesen számolnak hitelfelvételnél, súlyos pénzt dobnak ki az ablakon
2026. március 10.
A 2000 forintos uborka csak a kezdet: most indul az igazi kávékatasztrófa Magyarországon, ez nagyon durva lesz
2026. március 10.
Óvatosan a filléres tengerparti nyaralásokkal: van egy óriási buktató az all inclusive ajánlatokban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 11. szerda
Szilárd
11. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Ennyi volt, kivonul az egyik nagy élelmiszerlánc: már tárgyalnak is az üzletek eladásáról
2
2 hete
Hivatalos bejelentés! Emelt összegű élelmiszerutalványt kapnak az öregségi nyugdíjasok idén tavasszal
3
2 hete
Így veszik az élelmesek most harmadáron a méregdrága Pick szalámit - A magyaroknak tényleg mindent el lehet adni?
4
4 napja
Így vertük át a magyar boltok kasszáit: pár nap alatt rengeteget spóroltunk a Lidl, Tesco, Spar, DM applikációival
5
2 hete
Népszerű ásványvíz került le a boltok polcairól: megszólalt a gyártó, hoppon maradnak a vásárlók
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kompetencia
a bank egy alkalmazottjának vagy nála magasabb beosztású személynek a hitelezés területén meghatározott döntési hatásköre. A kompetenciát általában összeghatárokban határozzák meg, az adott sávhoz meghatározott hitelkihelyezésről csak a megfelelő kompetenciájú vezetői szinten dönthetnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 10:02
Megdőlt az Otthon Start tévhit: ezzel kevesen számolnak hitelfelvételnél, súlyos pénzt dobnak ki az ablakon
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 09:44
Üzent a MOHU: módosult az egyik márciusi lomtalanítási időpont Budapesten, ez több ezer lakost érinthet
Agrárszektor  |  2026. március 11. 11:34
Rengeteg ilyen sertéshús jön be az országba: ezt eszik a magyarok?