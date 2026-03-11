Nincs apelláta, jön a kötelező vasárnapi boltzár: nincs kivétel, változik az Aldi, Lidl, Spar nyitvatartása is

Ebben az évben vasárnapra esik az első állami ünnep, március 15-e. A szokásos módon összeszedtük, mely boltok lesznek nyitva, illetve zárva - nem meglepő mdon inkább most is érdemes az előtte lévő napokban beszerezni, ami kellhet otthonra.

2026-ban az első állami ünnap, március 15-e vasárnapra esik, így biztosan nem tartanak miatta hosszú hétvégét. Mivel viszont nemzeti ünnep van, ez egyben azt is jelenti, hogy számos bolt zárva lesz, így az ünnepi hétvégére szánt menü hozzávalóit, illetve egyéb vásárolnivalókat be kell előbb szerezni. Lássuk, mely boltok lesznek zárva március 15-én, mely üzleteket érinti a vasárnapi, ünnep miatt kiírt boltzár 2026-ban.

Aldi

Az Aldi azt közölte, hogy a március 15-i nemzeti ünnapen a boltjai nem lesznek nyitva, a vásárlásra azt ajánlják, hogy mindenki intézze el az előtte lévő napokon. Az áruházak szombaton még a megszokott rendben tartanak nyitva, az ünnep után, hétfőn pedig természetesen újra a megszokott rendben tartanak nyitva.

Lidl

Hasonlóan az Aldihoz, a Lidl is minden egységét bezárja a március 15-i nemzeti ünnepen, vagyis most vasárnap Azonban ahogy a konkurens boltlánc, úgy a Lidl is szombaton "rendes" nyitvatartás szerint várja a vásárlókat.

Penny Market

A harmadik diszkontlánc, a PENNY is minden egységét zárva tartja vasárnap, azonban szombaton még be lehet szerezni a hozzávalókat vagy csak a mindennapi termékeket. Az áruházlánc is azt közölte természetesen, hogy hétfőn már a szokott menetrend szerint nyitnak ki.

CBA és Príma

Alapesetben a CBA, illetve Príma-üzletek is zárva lesznek a nemzeti ünenp miatt most vasárnap, ám lehetséges, hogy nem mindegyik. Mivel vannak központi üzemeltetésen "kívül eső" egységek, néhol lehetséges, hogy találunk kivételt - ha tudud, hogy a te legközelebbi CBA- vagy Príma-boltod ilyen, érdemes lehet leellenőrizni a nyitvatartást külön.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Auchan és Tesco

A két nagy hipermarket lánc egységei - igazoldva a gyakorlathoz - kivétel nélkül zárva lesznek a március 15-i nemzeti ünnap miatt, vagyis ők is beállnak a "zárvatartásba".

Spar és Interspar

A boltlánc egységei a többiekhez hasonlóan zárva lesznek, ám hasonlóan a CBA-khoz és Prmákhoz, itt is lehetnek kivételek. Mivel a benzinkutak nyitva lesznek, az ott található DeSpar üzletek között lehetséges, hogy lesz nyitva lévő - ezt egységenként érdemes lehet ellenőrizni a tervezés előtt.