Most akár 115 ezer forintot is spórolhatsz a nyári nyaralásodon: rengetegen csinálják

Pénzcentrum
2026. március 16. 14:46

Március 12-én megjelent az idei Aldi Utazás katalógus, amely rögtön egy erős, háromhetes előfoglalási akcióval csábítja a magyar utazókat. A kedvezménykódokkal akár 115 ezer forinttal is olcsóbb lehet egy őszi vagy téli utazás, hiszen most a 2026. október végétől 2027 tavaszáig tartó időszakra lehet jelentős engedménnyel foglalni. A friss kiadványban a közeli, pénztárcabarát úti céloktól a mediterrán tengerpartokon át egészen a távol-keleti és amerikai körutazásokig minden megtalálható, és több ajánlat kifejezetten erős ár–érték arányt kínál.

Március 12-én megjelent az idei Aldi Utazás katalógus, és a kiadvány rögtön egy erős, háromhetes Ultra Előfoglalási Akcióval indít. A kedvezménykódok március 29-ig használhatók fel, és akár 115 ezer forintot is lefaraghatnak az utazás árából – feltéve, hogy a foglalás eléri a megadott értékhatárt. Most a 2026. október 23. és 2027. április 4. közötti időszakra lehet jelentős kedvezménnyel foglalni.

A dokumentum alapján több országba is kifejezetten kedvező ajánlatok érkeztek, a lengyel hegyvidéktől a horvát tengerparton át egészen az amerikai és ázsiai körutazásokig.

Kiemelt ajánlatok a katalógusból

A kiadvány több tucat úti célt tartalmaz, de néhány ajánlat különösen figyelemre méltó az ár–érték arány miatt.

Lengyelország – Świeradów-Zdrój

A Forest Park Resort & Spa szálláshelyen 19 090 Ft/fő/éj ártól lehet foglalni, svédasztalos reggelivel vagy félpanzióval. A dokumentum szerint az ár tartalmazza „a szálloda aquaparkjának használatát” is. Ez az ajánlat ideális azoknak, akik egy közeli, mégis különleges hegyi üdülőhelyet keresnek.

Horvátország – Krk sziget

A Magal Maradiso Hotel by Aminess félpanziós ellátással 29 790 Ft/fő/2 éj ártól foglalható. A vacsorához ital is jár, és a gyermekklub is működik a szezonban. A katalógus kiemeli, hogy a vendégek használhatják a szálloda edzőtermét is.

Horvátország – Umag

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Hotel Pelegrin Plava Laguna négycsillagos szállodája 58 590 Ft/fő/2 éj ártól érhető el, félpanzióval és wellnesshasználattal. A dokumentum szerint a vendégek részt vehetnek a szálloda szabadidős programjain is.

Ausztria – Alpbach

A Hotel Alphof ajánlata 76 190 Ft/fő/2 éj ártól indul, félpanzióval, délutáni harapnivalókkal és wellnessrészleg-használattal. A tartózkodás idejére jár az Alpbachtal Card is, amely számos helyi szolgáltatást tartalmaz.

Olaszország – Jesolo

A Family Hotel Alexander Jesolo teljes ellátással, italokkal együtt 87 290 Ft/fő/3 éj ártól foglalható. A csomag része a tengerparti napágy- és napernyőhasználat, valamint a kerékpárkölcsönzés is.

Hogyan hat a közel-keleti konfliktus a magyarok utazási döntéseire

A Pénzcentrum friss kutatásban vizsgálja, hogyan befolyásolja a közel-keleti konfliktus és az iráni–amerikai feszültség a magyar utazók idei terveit. A felmérés arra keresi a választ, hogy a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt változnak‑e az úti célok, kerülik‑e a térséget érintő járatokat, számítanak‑e drágulásra, illetve mennyire tartják fontosnak a biztonsági szempontokat. A kérdőív azt is feltérképezi, milyen alternatív úti célok felé fordulnak azok, akik elkerülnék a Közel‑Keletet vagy Törökországot.
