2026. március 11. szerda Szilárd
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép a férfi vásárlás élelmiszereket szupermarketben. Másolás hely.
Vásárlás

Komoly figyelmeztetés érkezett: veszélyes termékek áraszthatják el a magyar otthonokat

Pénzcentrum
2026. március 11. 21:35

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) célzott ellenőrzési program keretében folytatta az Európai Unión kívüli, online piacterekről rendelt termékek vizsgálatát. Az ékszereket követően ezúttal háztartás-vegyipari termékeket és illatosítókat ellenőriztek a szakemberek, és megállapították, hogy a vizsgált termékek egyike sem felelt meg az alapvető címkézési követelményeknek.

Az NNGYK a vizsgálatokat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve végezte. A próbavásárlás során összesen 100 terméket vizsgáltak, hatóságonként 50–50 darabot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az NNGYK által vizsgált tíz háztartás-vegyipari termék egyikén sem szerepeltek a veszélyt jelző piktogramok, és hiányoztak a veszélyekre, a biztonságos felhasználásra, valamint a baleset esetén szükséges teendőkre vonatkozó információk. Hasonló eredmény született az illatosítók esetében is: a tíz vizsgált termék közül csak egyen szerepeltek a szükséges jelölések. Az információk hiánya növeli a nem megfelelő használatból eredő balesetek kockázatát.

További problémát jelentett, hogy a termékek címkéin nem szerepelt magyar nyelvű leírás. A feliratok többnyire angol nyelvűek voltak, és volt olyan termék is, amelyen kizárólag ázsiai nyelvű felirat szerepelt. A vásárlást megelőző hirdetések sem tartalmazták a szükséges biztonsági információkat, sőt egyes esetekben a csomagolása, megjelenése és kinézete alapján sem volt egyértelmű a termék rendeltetése.

Kapcsolódó cikkeink:

Az Európai Unióban a veszélyes anyagokat tartalmazó termékek címkézését az úgynevezett CLP-rendelet szabályozza. Ennek célja, hogy a felhasználók a termék használata előtt és közben a biztonságos kezeléshez szükséges minden információval rendelkezzenek. A címkének az adott ország nyelvén kell tartalmaznia a veszélyre figyelmeztető információkat, a biztonságos használatra vonatkozó útmutatást és a baleset esetén szükséges teendőket.

A szabályok betartása kiemelten fontos, mivel a háztartási vegyszerek jelentős része bőr- és szemirritációt okozhat, egyes anyagok pedig súlyos egészségkárosodást is előidézhetnek. Az illatosítók esetében egyes összetevők allergiás reakciót válthatnak ki az arra érzékenyeknél. A tünetek az enyhe nyálkahártya-irritációtól a légúti panaszokig, súlyos esetben akár fulladásveszély is kialakulhat. Egy esetleges mérgezés vagy baleset esetén fontos, hogy a terméket egyértelműen be lehessen azonosítani, ami megfelelő címkeinformációk nélkül nem lehetséges.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A hatóságok ezért mindenkit arra kérnek, hogy vásárlásaik során azokat a termékeket részesítsék előnyben, amelyek rendelkeznek a biztonságos felhasználáshoz szükséges magyar nyelvű információkkal.

A projekt első szakaszában az NNGYK ellenőrizetlen forrásból származó ékszereket vizsgált. Egyes vizsgált darabok esetében a kadmiumtartalom a megengedett határérték több ezerszeresét is elérte, ami hosszabb távon súlyos egészségkárosodást, akár daganatos megbetegedések kialakulását is okozhatja.

A hatóságok elsődleges célja az ellenőrzési programmal a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #mérgezés #ellenőrzés #egészség #allergia #európai unió #webáruház #fogyasztóvédelem #online vásárlás #szabályozás #fogyasztóvédelmi hatóság #nngyk

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:35
21:08
20:33
20:13
20:06
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 11.
Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?
2026. március 10.
Elmesélte a Wizz Air első tisztje: így válhat valaki pilótává Magyarországon, milliós a fizetés, de ez nem sétagalopp
2026. március 11.
Kiderült a magyar ásványvizek sötét titka: literszám vedelik a magyarok, de ezzel nem számoltak
2026. március 11.
Miért érzi magát kiégettnek a Z generáció már 25 évesen?
2026. március 11.
Megdőlt az Otthon Start tévhit: ezzel kevesen számolnak hitelfelvételnél, súlyos pénzt dobnak ki az ablakon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 11. szerda
Szilárd
11. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Ennyi volt, kivonul az egyik nagy élelmiszerlánc: már tárgyalnak is az üzletek eladásáról
2
2 hete
Hivatalos bejelentés! Emelt összegű élelmiszerutalványt kapnak az öregségi nyugdíjasok idén tavasszal
3
2 hete
Így veszik az élelmesek most harmadáron a méregdrága Pick szalámit - A magyaroknak tényleg mindent el lehet adni?
4
4 napja
Így vertük át a magyar boltok kasszáit: pár nap alatt rengeteget spóroltunk a Lidl, Tesco, Spar, DM applikációival
5
3 hete
Népszerű ásványvíz került le a boltok polcairól: megszólalt a gyártó, hoppon maradnak a vásárlók
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kár legvalószínűbb maximuma (PML)
azt mutatja, hogy a gyakorlatban mekkora lehet az a "rész" ami egy káresemény következtében még valószínűsíthető. (Pl. Egy üzemen belül a legmagasabb értékű épület a PML)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 21:08
A Skandináv lottó nyerőszámai a 11. játékhéten, 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 18:42
Fogós kérdést szegez a vásárlóknak a CBA-Príma a kasszáknál: te meg tudod helyesen válaszolni a kedvezményért?
Agrárszektor  |  2026. március 11. 20:32
Elszálltak az árak: már ennyibe kerül egy kiló répa ezeken a piacokon