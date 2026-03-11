Komoly figyelmeztetés érkezett: veszélyes termékek áraszthatják el a magyar otthonokat

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) célzott ellenőrzési program keretében folytatta az Európai Unión kívüli, online piacterekről rendelt termékek vizsgálatát. Az ékszereket követően ezúttal háztartás-vegyipari termékeket és illatosítókat ellenőriztek a szakemberek, és megállapították, hogy a vizsgált termékek egyike sem felelt meg az alapvető címkézési követelményeknek.

Az NNGYK a vizsgálatokat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve végezte. A próbavásárlás során összesen 100 terméket vizsgáltak, hatóságonként 50–50 darabot.

Az NNGYK által vizsgált tíz háztartás-vegyipari termék egyikén sem szerepeltek a veszélyt jelző piktogramok, és hiányoztak a veszélyekre, a biztonságos felhasználásra, valamint a baleset esetén szükséges teendőkre vonatkozó információk. Hasonló eredmény született az illatosítók esetében is: a tíz vizsgált termék közül csak egyen szerepeltek a szükséges jelölések. Az információk hiánya növeli a nem megfelelő használatból eredő balesetek kockázatát.

További problémát jelentett, hogy a termékek címkéin nem szerepelt magyar nyelvű leírás. A feliratok többnyire angol nyelvűek voltak, és volt olyan termék is, amelyen kizárólag ázsiai nyelvű felirat szerepelt. A vásárlást megelőző hirdetések sem tartalmazták a szükséges biztonsági információkat, sőt egyes esetekben a csomagolása, megjelenése és kinézete alapján sem volt egyértelmű a termék rendeltetése.

Az Európai Unióban a veszélyes anyagokat tartalmazó termékek címkézését az úgynevezett CLP-rendelet szabályozza. Ennek célja, hogy a felhasználók a termék használata előtt és közben a biztonságos kezeléshez szükséges minden információval rendelkezzenek. A címkének az adott ország nyelvén kell tartalmaznia a veszélyre figyelmeztető információkat, a biztonságos használatra vonatkozó útmutatást és a baleset esetén szükséges teendőket.

A szabályok betartása kiemelten fontos, mivel a háztartási vegyszerek jelentős része bőr- és szemirritációt okozhat, egyes anyagok pedig súlyos egészségkárosodást is előidézhetnek. Az illatosítók esetében egyes összetevők allergiás reakciót válthatnak ki az arra érzékenyeknél. A tünetek az enyhe nyálkahártya-irritációtól a légúti panaszokig, súlyos esetben akár fulladásveszély is kialakulhat. Egy esetleges mérgezés vagy baleset esetén fontos, hogy a terméket egyértelműen be lehessen azonosítani, ami megfelelő címkeinformációk nélkül nem lehetséges.

A hatóságok ezért mindenkit arra kérnek, hogy vásárlásaik során azokat a termékeket részesítsék előnyben, amelyek rendelkeznek a biztonságos felhasználáshoz szükséges magyar nyelvű információkkal.

A projekt első szakaszában az NNGYK ellenőrizetlen forrásból származó ékszereket vizsgált. Egyes vizsgált darabok esetében a kadmiumtartalom a megengedett határérték több ezerszeresét is elérte, ami hosszabb távon súlyos egészségkárosodást, akár daganatos megbetegedések kialakulását is okozhatja.

A hatóságok elsődleges célja az ellenőrzési programmal a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme.