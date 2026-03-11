Exportkorlátozás, csalás elleni szabályok és felújítási tervek: több ügyben is két hónapot kapott Magyarország az uniós válaszra.
Komoly figyelmeztetés érkezett: veszélyes termékek áraszthatják el a magyar otthonokat
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) célzott ellenőrzési program keretében folytatta az Európai Unión kívüli, online piacterekről rendelt termékek vizsgálatát. Az ékszereket követően ezúttal háztartás-vegyipari termékeket és illatosítókat ellenőriztek a szakemberek, és megállapították, hogy a vizsgált termékek egyike sem felelt meg az alapvető címkézési követelményeknek.
Az NNGYK a vizsgálatokat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve végezte. A próbavásárlás során összesen 100 terméket vizsgáltak, hatóságonként 50–50 darabot.
Az NNGYK által vizsgált tíz háztartás-vegyipari termék egyikén sem szerepeltek a veszélyt jelző piktogramok, és hiányoztak a veszélyekre, a biztonságos felhasználásra, valamint a baleset esetén szükséges teendőkre vonatkozó információk. Hasonló eredmény született az illatosítók esetében is: a tíz vizsgált termék közül csak egyen szerepeltek a szükséges jelölések. Az információk hiánya növeli a nem megfelelő használatból eredő balesetek kockázatát.
További problémát jelentett, hogy a termékek címkéin nem szerepelt magyar nyelvű leírás. A feliratok többnyire angol nyelvűek voltak, és volt olyan termék is, amelyen kizárólag ázsiai nyelvű felirat szerepelt. A vásárlást megelőző hirdetések sem tartalmazták a szükséges biztonsági információkat, sőt egyes esetekben a csomagolása, megjelenése és kinézete alapján sem volt egyértelmű a termék rendeltetése.
Az Európai Unióban a veszélyes anyagokat tartalmazó termékek címkézését az úgynevezett CLP-rendelet szabályozza. Ennek célja, hogy a felhasználók a termék használata előtt és közben a biztonságos kezeléshez szükséges minden információval rendelkezzenek. A címkének az adott ország nyelvén kell tartalmaznia a veszélyre figyelmeztető információkat, a biztonságos használatra vonatkozó útmutatást és a baleset esetén szükséges teendőket.
A szabályok betartása kiemelten fontos, mivel a háztartási vegyszerek jelentős része bőr- és szemirritációt okozhat, egyes anyagok pedig súlyos egészségkárosodást is előidézhetnek. Az illatosítók esetében egyes összetevők allergiás reakciót válthatnak ki az arra érzékenyeknél. A tünetek az enyhe nyálkahártya-irritációtól a légúti panaszokig, súlyos esetben akár fulladásveszély is kialakulhat. Egy esetleges mérgezés vagy baleset esetén fontos, hogy a terméket egyértelműen be lehessen azonosítani, ami megfelelő címkeinformációk nélkül nem lehetséges.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A hatóságok ezért mindenkit arra kérnek, hogy vásárlásaik során azokat a termékeket részesítsék előnyben, amelyek rendelkeznek a biztonságos felhasználáshoz szükséges magyar nyelvű információkkal.
A projekt első szakaszában az NNGYK ellenőrizetlen forrásból származó ékszereket vizsgált. Egyes vizsgált darabok esetében a kadmiumtartalom a megengedett határérték több ezerszeresét is elérte, ami hosszabb távon súlyos egészségkárosodást, akár daganatos megbetegedések kialakulását is okozhatja.
A hatóságok elsődleges célja az ellenőrzési programmal a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme.
Brutális összeget fizetnek ezért az eszközért, lehet, hogy neked is lapul egy a padláson, ne hagyd veszni
A Vatera legfrissebb adatai szerint a CD-k és vinylek mellett a műsoros magnókazetták és a legendás vintage hifiberendezések is reneszánszukat élik.
Nincs apelláta, jön a kötelező vasárnapi boltzár: nincs kivétel, változik az Aldi, Lidl, Spar nyitvatartása is
A szokásos módon összeszedtük, mely boltok lesznek nyitva, illetve zárva - nem meglepő mdon inkább most is érdemes az előtte lévő napokban beszerezni, ami kellhet...
Itt a friss bejelentés: hamarabb érkezik a népszerű világmárka Magyarországra: itt az új, végleges időpont
A termékek saját fejlesztésű technikai anyagokból, innovatív szabásvonalakkal készülnek az áruházlánc állítása szerint.
A 2000 forintos uborka csak a kezdet: most indul az igazi kávékatasztrófa Magyarországon, ez nagyon durva lesz
Februárban újabb látványos áremelkedések jelentek meg a boltokban, több alapvető élelmiszer ára is jócskán feljebb kúszott.
A Tudatos Vásárlók Egyesülete 10 márka – Beko, Bosch, Candy, Gorenje, Haier, Hisense, LG, Miele, Samsung, Whirlpool – 35 szárítógépét tesztelte.
Több százezer magyar örülhet: brutálisan bővített a népszerű online szupermarket, rengeteg új településre szállítanak mostantól
Az öt vármegyét érintő bővítéssel további 330 ezer ember számára vált elérhetővé az online élelmiszer-bevásárlás.
A magyar tejpiac összeomlása miatt drámai felhívást tett közzé a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács.
Élesen kettészakadt az ország az online rendeléseknél: meglepő, hogy mit csinálnak a vásárlók, ha drágább termékről van szó
Egy friss kutatás szerint míg a nők és az idősebbek inkább a házhoz szállítás kényelmét, addig a férfiak és a fiatalok a csomagautomaták rugalmasságát választják.
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.
Így vertük át a magyar boltok kasszáit: pár nap alatt rengeteget spóroltunk a Lidl, Tesco, Spar, DM applikációival
Kilenc bolt alkalmazását teszteltük három nap alatt – megnéztük, hol tudunk ténylegesen spórolni, és hol marad csak kényelmi funkció a digitális jelenlét.
Ez csak néhány országgal történhet meg 2026-ban: Magyarország is a rövid listán van, de az iráni háború mindent felülírhat
Az élelmiszerárak világszerte továbbra is komoly nyomást jelentenek a háztartások számára, de a kép 2026-ban még kuszább lehet.
Váratlan vevők özönlötték el a hazai boltokat: már rég nem csak a gyerekeknek veszik a slágertermékeket
A társaság ezzel továbbra is a magyar játékpiac egyik meghatározó szereplője maradt.
A Közel-Keleten kirobbant újabb fegyveres konfliktus gyorsan túlmutathat a térség határain. Hatásai a magyar üzletekben is megjelenhetnek.
Súlyos árat fizethetnek a magyar márkák, ha ezt benézik: kiderült, mit utál a legjobban a Z generáció
Aki ma valóban meg akarja szólítani a jövő fogyasztóit, annak hitelesen, rugalmasan és a trendek csapdáit elkerülve kell kommunikálnia.
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
Hatalmas átrendeződés a boltokban: bizonyos üzleteket megrohamoztak a magyarok, de egy eddig kedvelt árucikkből alig vesznek
A kiskereskedelmi forgalom volumene 2026 januárjában érezhetően bővült Magyarországon.
Szétválik a divatpiac: a státusz és a fenntarthatóság egyszerre formálja át a vásárlói döntéseket.
Rengeteg magyar vásárol ilyen termékeket naponta: súlyos hír érkezett róluk, sokan mérgezik velük magukat észrevétlenül
A kadmium bizonyítottan súlyosan egészségkárosító nehézfém, amely a bőrön keresztül is felszívódhat.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.