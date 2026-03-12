Nagyot változott egy népszerű bolti termék: alig veszed észre, mégis kevesebbet kapsz

Szokatlan zsugorítást jelentett be a Procter and Gamble több Ariel mosókapszula esetében. A gyártó nem a darabszámot csökkentette, hanem a kapszulák tömegét mérsékelte, így a változás sok vásárló számára szinte észrevehetetlen maradhat, írja a Portfolio.

Szokatlan módon változtatott több Ariel mosókapszula kiszerelésén a Procter and Gamble. A legtöbb esetben nem a csomagban található kapszulák száma csökkent, hanem az egy kapszula tömege lett kisebb, így a teljes csomag súlya is mérséklődött.

A változás például az Ariel gélkapszula Color termékcsaládnál is megjelent: egy kapszula tömege 18,2 grammról 17,6 grammra csökkent. A legnagyobb, 100 darabos kiszerelésnél ez azt jelenti, hogy az összsúly 1820 grammról 1760 grammra mérséklődött, ami 3,3 százalékos csökkenést jelent. Hasonló módosítás történt a 38, a 19 és a 12 darabos kiszerelések esetében is.

Az Ariel gélkapszula Color Fresh változatoknál szintén 18,2 grammról 17,6 grammra csökkent egy kapszula tömege. A legnagyobb, 70 darabos csomag teljes súlya így 1274 grammról 1232 grammra esett vissza, ami szintén 3,3 százalékos csökkenésnek felel meg. Ugyanez a változás több más kiszerelésnél is megjelent.

Az Ariel gélkapszula Extra Clean terméknél egy kapszula tömege 24,5 grammról 23,9 grammra csökkent, ami 2,4 százalékos mérséklődést jelent. A legnagyobb, 88 darabos csomagnál az összsúly 2156 grammról 2103,2 grammra csökkent. Hasonló változás történt a kisebb kiszerelések esetében is.

Az Extra Hygiene változatoknál ugyancsak 24,5 grammról 23,9 grammra csökkent egy kapszula tömege, ami több kiszerelésnél is mintegy 2,4 százalékos súlycsökkenést eredményezett.

A legnagyobb arányú változás az Ariel Mountain Spring kapszuláknál történt. Itt egy kapszula tömege 19,1 grammról 18,3 grammra csökkent, ami 4,2 százalékos mérséklődést jelent. A legnagyobb, 70 darabos kiszerelés teljes súlya így 1337 grammról 1281 grammra csökkent.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ugyanakkor volt olyan termék is, ahol a teljes csomag súlya nőtt. Az Ariel Professional gélkapszula Color esetében például a darabszám 70-ről 80-ra emelkedett, miközben egy kapszula tömege csökkent. Ennek eredményeként a 80 darabos kiszerelés összsúlya 1274 grammról 1408 grammra nőtt, ami 10,5 százalékos emelkedést jelent. Hasonló változás történt a Professional Normal kapszuláknál is.

Az ilyen változásokról azért érhető el nyilvános információ, mert a jogszabály kötelezi a gyártókat és a forgalmazókat arra, hogy bejelentsék az előrecsomagolt termékek kiszerelésének módosítását. A szabályozás azokra a termékekre vonatkozik, amelyeket 2020. január 1. és 2023. július 1. között vezettek be a piacra, és amelyek olyan üzletekben kaphatók, amelyek éves árbevétele meghaladja az egymilliárd forintot.

Az üzleteknek a vásárlókat is tájékoztatniuk kell, ha egy termék kisebb kiszerelésben kerül forgalomba. Ez alól kivételt jelenthet, ha a korábbi, nagyobb kiszerelés legalább hat hónapon át párhuzamosan elérhető marad.

A szabályozás célja, hogy visszaszorítsa a rejtett áremeléseket, vagyis az úgynevezett zsugorinflációt, amikor egy termék mennyisége csökken, miközben az ára változatlan marad. Az érintett termékek ára ugyanakkor nem nyilvános, így az egységár változása pontosan nem követhető nyomon.