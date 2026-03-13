2026. március 13. péntek Krisztián, Ajtony
17 °C Budapest
Egymásra rakott cigaretták felülnézetben
Most érkezett: újabb autókat állított meg a NAV Debrecennél

MTI
2026. március 13. 15:31

Több mint 20 kilogramm vágott dohányt és 230 doboz magyar zárjegy nélküli cigarettát találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei két autóban Debrecenben. A NAV pénteken közölte az MTI-vel az intézkedés részleteit.

A közlemény szerint a pénzügyőrök két egymás melletti ház előtt parkoló járművet ellenőriztek. A két autóban összesen több mint 20 kilogramm vágott dohányt és 230 doboz illegális cigarettát találtak.

A lefoglalt dohánytermékek feketepiaci értéke eléri a 3,4 millió forintot. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás gyanúja miatt indult eljárás.
Címlapkép: Getty Images
