Sokkoló akciókkal szédíti az Aldi a vásárlókat: ilyet is ritkán látni - most ez tényleg teljesen komoly?

Egy TikTok-videó indított vitát az Aldi legújabb akciós újságáról: a csatorna készítője végiglapozta a friss kiadványt, és több olyan terméket is bemutatott, amelyeknél az ár csupán néhány forinttal lett alacsonyabb. A felvétel gyorsan kommentcunamit indított el, a nézők pedig rögtön elkezdték elemezni, mi állhat a meglepő árcsökkentések hátterében.

Az akciós újságban ugyan több termék ára is néhány száz forinttal alacsonyabbként van feltüntetve, a TikTok videóban kiemelt példák alapján azonban akadnak olyan áruk is, amelynek ára mindössze 6, 10, 14 vagy 20 forinttal csökkent.

A hozzászólások között többen arra hívták fel a figyelmet, hogy a jelenség mögött nem feltétlenül a megszokott hetente jelentkező időszakos akció áll, hanem tartós árcsökkentés. Az Aldi márciustól ugyanis több termék árát hosszabb távon mérsékelte, amit az akciós újságban is jelölnek – az aktuális akciók mellett, így az aprópénzes árcsökkentések erre vezethetőek vissza.

Más kommentelők arra mutattak rá, hogy az újságban a kedvezményeket hol százalékban, hol forintban tüntetik fel, így egy idő után a vásárlók hajlamosak lehetnek a kisebb árkülönbségekhez is nagyobb kedvezményt társítani, így sokaknak fel sem tűnik, hogy pár forintot spórolnak mindössze.

A hozzászólók számításai szerint, ha valaki több érintett terméket is megvesz egyszerre, egy bevásárlás során nagyjából 100–200 forint körüli összeg lehet a megtakarítás. Bár sokak szerint ez sem elhanyagolható, a kommentelők többsége úgy véli: ez önmagában nem feltétlenül indokol külön utat a boltba.