Egy aranyos kisfiú épp most harapott először a sima, fehér kenyérből készült szendvicséből. Felemeli, és játékosan átnézi a harapásnyomot.
Vásárlás

Súlyos dolgog derült ki a magyarok étkezési szokásairól: ezt szinte mindenki elrontja

Pénzcentrum
2026. március 16. 12:03

Átfogó kutatás készült az emberek hétköznapokhoz kötődő étkezési szokásairól. A nem reprezentatív felmérés során arra keresték a választ, mit fogyasztanak a magyar háztartásokban az önkéntes válaszadók, amikor kevés idő marad ételt készíteni. A sláger egyértelműen a szendvics, a feltétek közül pedig többen választanak pástétomot, mint felvágottat. A háztartásokban az étellel kapcsolatos feladatok leginkább még mindig a nőkre hárulnak, legyen szó akár bevásárlásról, akár az ennivaló elkészítéséről.

Munka, rohanás a gyerekért az iskolába, különórák és idő kell a kikapcsolódásra is – a Hamé február 23. és március 8. között futó, 1617 kitöltést elemző, nem reprezentatív felmérése arra kereste a választ, hogy a hétköznapi rohanásban milyen étkezéseket tudnak beiktatni a magyar háztartások az életükbe és mennyi idejük marad erre. Kiderült, hogy a megkérdezettek közel fele (44,6%) 30 percet vagy annál kevesebbet tölt a konyhában, több mint negyedük (27,5%) maximum 45 percet. Ilyen időkeret mellett nem meglepő, hogy az egyszerűen összeállítható megoldások kerülnek előtérbe.

A válaszadók közel 80 százaléka számára a szendvics jelenti a megoldást, amikor kevés ideje van főzni. Érdekesség, hogy az elviteles ételre mindössze minden tizedik kitöltő tekint opcióként. A hozzávalók fontossági sorrendjében a sajt/sajtkrém élvez prioritást, ugyanakkor a második helyre a megkérdezettek 63 százaléka a pástétomot, vagyis a tartós, hűtést nem igénylő, hal, hús, vagy zöldségalapú kenhető krémeket helyezte, szemben a felvágottak 59 százalékos eredményével.

Pástétomot ugyanis a felmérésben résztvevők több mint 92 százaléka fogyaszt rendszeresen, mivel finom (82%), gyorsan felhasználható (70%) és változatos, sokféle ízben elérhető (62%) alapanyagnak tartják. Meglepő kreativitásról tanúskodik, hogy a szendvicsek, melegszendvicsek mellett minden hetedik válaszadó számára a pástétom szolgálhat tésztaszósz-alapként, sőt, salátaösszetevőként is. A felhasználás szempontjából az idő kulcsfontosságú, ugyanis ötből négyen reggelire és vacsorára fogyasztanak pástétomot. Az eredmények miatt fontos kiemelni, hogy a felmérés több kérdésénél egyszerre több választ is meg lehetett jelölni.

A kérdőívet kitöltők 69 százalékának van vagy vannak gyerekei. Ennél a kérdésnél is több választ lehetett megjelölni. 61,4 százaléknak 18 évesnél idősebb, 28,1 százaléknak 11 és 18 év közötti gyermeke van, és 36,2 százaléknak pedig fiatalabb. A családos pástétomfogyasztóknál a fiatalabbak szempontjai is megjelentek: 18,6% azért is szereti a pástétomot, mert a kisebbek is könnyen fel tudják bontani.

A kutatás igazolja azt a feltevést is, hogy a gyors étkezések világa erősen kötődik a hétköznapokhoz. A gyerekes háztartásokban különösen fontosak az egyszerű, jól ismert ízekre épülő megoldások, amelyek kevés előkészületet igényelnek. Sok háztartásban egy személy, jellemzően a nő intézi a bevásárlást és a főzést. 

A kutatásban a gyermeket nem nevelő válaszadók a teljes minta közel harmadát adják (31,0%), és válaszaik alapján esetükben is egyértelműen a gyorsaság és a praktikum formálja a hétköznapi étkezési szokásokat. A vacsorakészítésre leggyakrabban 16–30 perc áll rendelkezésükre (38,3%), de sokan 31-45 perc alatt oldják meg az esti étkezést (29,7%), ezért körükben is különösen népszerűek az egyszerűen elkészíthető fogások, például a szendvics vagy melegszendvics (83,2%), a fagyasztott termékek (52,1%), valamint a készételek, konzervek (38,1%) és az instant megoldások (37,7%). 

 
