Új szintre lép az online bevásárlás, ne maradj le, most te is ingyenesen kipróbálhatod

Tovább bővíti az online elérhetőségét az Auchan: már az összes, azaz 19 hipermarket és 5 szupermarket kínálata elérhető a foodora népszerű házhozszállítási szolgáltatásán keresztül. A gyors, 60 percen belüli kiszállítás kényelmes, rugalmas, és 2026. március 31-ig ingyenes házhozszállítási lehetőséget kínál a vásárlóknak a foodora platformján keresztül. Az eddigi tapasztalatok szerint a legnépszerűbb termékek a friss zöldségek, gyümölcsök, húsfélék, a tejtermékek és sajtok, üdítők, valamint a különféle snackek.

Tovább bővül az Auchan és a foodora együttműködése: míg 2025 decemberében négy Auchan áruházban indult el a foodora házhozszállítási szolgáltatása, addig idén januárban és februárban a többi áruház is csatlakozott. Március elejére tehát a foodora már mind a 24 Auchan áruházból biztosítja a gyors, kényelmes házhozszállítást az országban.

Az Auchan emellett továbbra is működteti saját e-kereskedelmi szolgáltatását, amely több mint 20 000 termékből álló választékot kínál. A foodorával indított gyorskereskedelmi szolgáltatás kiegészítő lehetőségként jelenik meg, akár 60 percen belüli kiszállítással. A foodorán a legfontosabb élelmiszerek mellett szezonális ajánlatok és egyéb, nem élelmiszer jellegű termékek is elérhetők, mint például konyhai eszközök vagy társasjátékok.

„Meglévő szolgáltatásainkat új partnerünkkel, a foodorával egészítjük ki, így eltérő kiszállítási zónákat lefedve, minden áruház környékén, még több vásárlóhoz juttathatjuk el termékeinket gyorsan és kényelmesen. A gyorskereskedelmi csatornák legnépszerűbb termékei a friss zöldségek, gyümölcsök, húsfélék, a tejtermékek és sajtok, üdítők, valamint snackek. Különösen azoknak ideális ez a szolgáltatás, akik nap közben vagy rövid időn belül szeretnék beszerezni a legszükségesebbeket, ugyanakkor webáruházunk továbbra is elérhető marad teljes, közel 20 000 termékből álló kínálatával” – mondta el Vincze Géza, az Auchan Magyarország ügyvezető igazgatója.

„A gyors és kényelmi szolgáltatások iránti igény folyamatosan növekszik: a növekedésünk az élelmiszer- és kiskereskedelmi szegmensben messze felülmúlja a hagyományos ételkiszállításét. Jelentős mérföldkő, hogy az Auchan mind a 24 hazai üzlete elérhetővé vált a foodora platformján, mivel ez több választási lehetőséget jelent a megrendelőink számára és nagyobb növekedési lehetőséget az Auchan számára” – mondta Garay Péter, a foodora Magyarország ügyvezetője.

„Stratégiánk túlmutat az ételrendelésen. Az Auchan országos csatlakozása egy újabb meghatározó lépés, amelynek köszönhetően az áruházlánc által lefedett területeken élő egymillió megrendelőnk számára egy új, minőségi partnerrel és több ezer elérhető termékkel bővül a gyors és kényelmes online bevásárlás.”

Március 2. és március 31. között a vásárlók ingyenes házhozszállítás keretében vehetik igénybe az új szolgáltatást, amely mind a gyors feltöltőjellegű, mind a nagyobb bevásárlásoknál kényelmet kínál.