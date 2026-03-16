Az elmúlt hét évben ötödével csökkent a természettudományos tantárgyakat oktató pedagógusok száma a magyar iskolákban.
Durva számok érkeztek: évtizedes mélypontra csökkent a magyar olajtartalék
Február végére 2015 óta nem látott mélypontra zuhant Magyarország biztonsági kőolajkészlete. Ennek oka, hogy a Barátság kőolajvezeték leállása miatt hetek óta nem érkezik orosz olaj az országba. A kormány egy példátlan lépésre szánta el magát az ellátási hiány elkerülése érdekében. Márciusban megnyitotta a teljes stratégiai benzin- és gázolajtartalékot, hogy kompenzálja a hatósági üzemanyagárak miatti importkiesést.
Január végén egy orosz támadás miatt teljesen leállt az Ukrajnán keresztüli, Magyarországra irányuló kőolajtranzit. A Mol hetek alatt felélte saját tartalékait. Emiatt február közepén a stratégiai készletek felszabadítását kérte a kormánytól. Lantos Csaba energiaügyi miniszter intézkedésére negyedmillió tonna kőolaj vált elérhetővé. Ez az akkori tartalék mintegy 40 százalékát tette ki, amelyet az olajtársaság azonnal el is kezdett felhasználni - írta meg a Telex.
A készletek apadása drámai ütemű. A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség adatai szerint február végére 487 ezer tonnára olvadt a nemzeti kőolajtartalék. Ez egyetlen hónap alatt közel 25 százalékos, azaz 140 ezer tonnás csökkenést jelent. A tavaly októberi, több mint 770 ezer tonnás állapothoz viszonyítva a mobilizálható készlet fele már elfogyott.
A hazai ellátásbiztonságot egy újabb globális sokk is megrengette. Az Irán elleni fegyveres támadás miatt leállt a forgalom a Hormuzi-szorosban, amely a világ egyik legfontosabb olajkereskedelmi útvonala. A kőolaj és az üzemanyagok világpiaci ára emiatt az egekbe szökött. Erre a magyar kormány rekordgyorsasággal reagált, és ismét bevezette a hatósági üzemanyagárakat.
A korábbi évek tapasztalatai rámutatnak, hogy a rögzített, alacsony kiskereskedelmi árak gyorsan visszavetik a külföldi importot. Ez áruhiányhoz, sőt, akár a hazai üzemanyagpiac összeomlásához is vezethet. A kabinet ennek elkerülése érdekében márciusban radikális döntést hozott. A 2022-es, csak a gázolaj egy részét érintő beavatkozással ellentétben most a teljes stratégiai benzin- és gázolajtartalékot felszabadította. Ez a lépés 352 millió liter benzint és 610 millió liter gázolajat érint.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Mivel a Barátság kőolajvezetéken továbbra is szünetel a szállítás, az olaj- és üzemanyagtartalékok apadása borítékolhatóan folytatódik. A kieső import miatt havi szinten nagyjából 40 millió liter benzin és 80 millió liter gázolaj hiányozhat a hazai piacról. Ezt a mennyiséget a megnyitott biztonsági készletekből kell fedezni. A jelenlegi tendenciák alapján egyáltalán nem lenne meglepő, ha a kormánynak hamarosan újabb mennyiségeket kellene felszabadítania a tartalékokból.
Az intézkedés jelentős mennyiségű energiahordozót érint.
