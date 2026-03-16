Durva számok érkeztek: évtizedes mélypontra csökkent a magyar olajtartalék

Február végére 2015 óta nem látott mélypontra zuhant Magyarország biztonsági kőolajkészlete. Ennek oka, hogy a Barátság kőolajvezeték leállása miatt hetek óta nem érkezik orosz olaj az országba. A kormány egy példátlan lépésre szánta el magát az ellátási hiány elkerülése érdekében. Márciusban megnyitotta a teljes stratégiai benzin- és gázolajtartalékot, hogy kompenzálja a hatósági üzemanyagárak miatti importkiesést.

Január végén egy orosz támadás miatt teljesen leállt az Ukrajnán keresztüli, Magyarországra irányuló kőolajtranzit. A Mol hetek alatt felélte saját tartalékait. Emiatt február közepén a stratégiai készletek felszabadítását kérte a kormánytól. Lantos Csaba energiaügyi miniszter intézkedésére negyedmillió tonna kőolaj vált elérhetővé. Ez az akkori tartalék mintegy 40 százalékát tette ki, amelyet az olajtársaság azonnal el is kezdett felhasználni - írta meg a Telex.

A készletek apadása drámai ütemű. A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség adatai szerint február végére 487 ezer tonnára olvadt a nemzeti kőolajtartalék. Ez egyetlen hónap alatt közel 25 százalékos, azaz 140 ezer tonnás csökkenést jelent. A tavaly októberi, több mint 770 ezer tonnás állapothoz viszonyítva a mobilizálható készlet fele már elfogyott.

A hazai ellátásbiztonságot egy újabb globális sokk is megrengette. Az Irán elleni fegyveres támadás miatt leállt a forgalom a Hormuzi-szorosban, amely a világ egyik legfontosabb olajkereskedelmi útvonala. A kőolaj és az üzemanyagok világpiaci ára emiatt az egekbe szökött. Erre a magyar kormány rekordgyorsasággal reagált, és ismét bevezette a hatósági üzemanyagárakat.

A korábbi évek tapasztalatai rámutatnak, hogy a rögzített, alacsony kiskereskedelmi árak gyorsan visszavetik a külföldi importot. Ez áruhiányhoz, sőt, akár a hazai üzemanyagpiac összeomlásához is vezethet. A kabinet ennek elkerülése érdekében márciusban radikális döntést hozott. A 2022-es, csak a gázolaj egy részét érintő beavatkozással ellentétben most a teljes stratégiai benzin- és gázolajtartalékot felszabadította. Ez a lépés 352 millió liter benzint és 610 millió liter gázolajat érint.

Mivel a Barátság kőolajvezetéken továbbra is szünetel a szállítás, az olaj- és üzemanyagtartalékok apadása borítékolhatóan folytatódik. A kieső import miatt havi szinten nagyjából 40 millió liter benzin és 80 millió liter gázolaj hiányozhat a hazai piacról. Ezt a mennyiséget a megnyitott biztonsági készletekből kell fedezni. A jelenlegi tendenciák alapján egyáltalán nem lenne meglepő, ha a kormánynak hamarosan újabb mennyiségeket kellene felszabadítania a tartalékokból.