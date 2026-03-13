2026. március 13. péntek Krisztián, Ajtony
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
2025. július 03., Almaty, Kazahsztán: Világító Spar szupermarket felirat, amely a kiskereskedelmi jelenlétet szimbolizálja a városi környezetben.
Vásárlás

Titokban milliárdokat kellett beletolni a hazai üzletláncokba: óriási bajban vannak a vásárlók kedvenc boltjai

Pénzcentrum
2026. március 13. 19:46

Súlyos pénzügyi nehézségeket okoznak a magyarországi kiskereskedelmi láncoknak a kormányzati különadók és az árréskorlátozások. A Spar tavaly együttesen 122 millió eurót veszített ezek miatt az intézkedések miatt. A kiszámíthatatlan szabályozási környezet azonban az egész szektort, köztük a Tescót is megviseli - szúrta ki a HVG.

Hans K. Reisch, a Spar vezérigazgatója egyértelművé tette, hogy bár észszerű feltételek mellett továbbra is az országban maradnának, a magyar leányvállalat jelenleg jelentős veszteséggel működik. A cégnek a különadó 85 millió eurós, az árréskorlátozás pedig 37 millió eurós terhet jelentett az elmúlt évben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tetemes veszteségek ellensúlyozására az osztrák tulajdonos év végén 30 milliárd forintos tőkeemelésre kényszerült. A megnövekedett terhekre hivatkozva februárban be is zárták az oroszlányi üzletüket. A vállalat és a kormány közötti feszült viszonyt jól példázza Lázár János építési és közlekedési miniszter közelmúltbeli nyílt fenyegetése is.

A központi intézkedések azonban nemcsak a Spart, hanem a teljes piacot nehéz helyzetbe hozták. Nemrég a Tesco vezérigazgatója is a kiszámíthatatlan szabályozás, valamint az árstopok és árréskorlátozások káros következményeire hívta fel a figyelmet.

Bár a brit multinacionális vállalat tavalyi pénzügyi eredményei még nem ismertek, az azt megelőző két évben összesen 32 milliárd forintos veszteséget halmoztak fel. A pénzügyi nehézségeket jól mutatja az a tranzakció is, amelynek során a vállalat 116 milliárd forinttal szállította le a jegyzett tőkéjét, majd ezt az összeget a saját tőke más elemeibe csoportosította át.
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árfolyamkockázat
A devizában lévő pénzügyi eszközök tulajdonosainak abból fakadó kockázata, hogy az árfolyam elmozdulásával az általuk tartott eszköz hazai fizetőeszközben kifejezett értéke megváltozik. A deviza pénzügyi eszközök (például deviza, értékpapír, kötvény, részvény, váltó) forintban számolt értéke az árfolyam elmozdulásával változik. Befektetéseknél hozamon felüli extra jövedelem, de akár veszteség is keletkezhet miatta.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
