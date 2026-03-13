A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 273,75 pontos, 0,22 százalékos csökkenéssel 121 754,84 ponton zárt pénteken.
Titokban milliárdokat kellett beletolni a hazai üzletláncokba: óriási bajban vannak a vásárlók kedvenc boltjai
Súlyos pénzügyi nehézségeket okoznak a magyarországi kiskereskedelmi láncoknak a kormányzati különadók és az árréskorlátozások. A Spar tavaly együttesen 122 millió eurót veszített ezek miatt az intézkedések miatt. A kiszámíthatatlan szabályozási környezet azonban az egész szektort, köztük a Tescót is megviseli - szúrta ki a HVG.
Hans K. Reisch, a Spar vezérigazgatója egyértelművé tette, hogy bár észszerű feltételek mellett továbbra is az országban maradnának, a magyar leányvállalat jelenleg jelentős veszteséggel működik. A cégnek a különadó 85 millió eurós, az árréskorlátozás pedig 37 millió eurós terhet jelentett az elmúlt évben.
A tetemes veszteségek ellensúlyozására az osztrák tulajdonos év végén 30 milliárd forintos tőkeemelésre kényszerült. A megnövekedett terhekre hivatkozva februárban be is zárták az oroszlányi üzletüket. A vállalat és a kormány közötti feszült viszonyt jól példázza Lázár János építési és közlekedési miniszter közelmúltbeli nyílt fenyegetése is.
A központi intézkedések azonban nemcsak a Spart, hanem a teljes piacot nehéz helyzetbe hozták. Nemrég a Tesco vezérigazgatója is a kiszámíthatatlan szabályozás, valamint az árstopok és árréskorlátozások káros következményeire hívta fel a figyelmet.
Bár a brit multinacionális vállalat tavalyi pénzügyi eredményei még nem ismertek, az azt megelőző két évben összesen 32 milliárd forintos veszteséget halmoztak fel. A pénzügyi nehézségeket jól mutatja az a tranzakció is, amelynek során a vállalat 116 milliárd forinttal szállította le a jegyzett tőkéjét, majd ezt az összeget a saját tőke más elemeibe csoportosította át.
