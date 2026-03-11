2026. március 11. szerda Szilárd
10 °C Budapest
Budapest, 2025. december 30.Szilveszteri virsliválaszték a CBA Corvin Príma szupermarketében, a Corvin Plaza Bevásárlóközpontban 2025. december 30-án. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) azt javasolja a vevõknek, hogy érdemes magya
Vásárlás

Fogós kérdést szegez a vásárlóknak a CBA-Príma a kasszáknál: te meg tudod helyesen válaszolni a kedvezményért?

Pénzcentrum
2026. március 11. 18:42

Érdekes jelenséggel találkozott egy vásárló a CBA-Príma egyik üzletében: a robotkassza arról érdeklődött, hogy van-e pontgyűjtőkártyája, de a válasz nem volt olyan egyszerű, mint azt a legtöbben gondolnánk.

Egyre törnek előre Magyarországon a különféle kedvezménykártyák, pontgyűjtős applikációk. Sokszor  a legnagyobb kedvezmények ma már kizárólag hűségkártyával és a boltok saját applikáción keresztül érhetők el. Egy kutatás szerint itthon szinte mindenki hajlandó lenne sorba állni azért, hogy akciósan szerezzen be egy vágyott terméket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A válaszadók többsége (52%) egy-egy kuponos bevásárlással 5000 forint feletti összeget takarít meg, minden tizedik pedig 10 ezer forintnál is többet spórol. Az árengedményeket használók több mint fele (57%) a korábbi évekhez képest gyakrabban él ezekkel a lehetőségekkel. Tízből kilenc válaszadóval előfordult már, hogy kifejezetten egy kuponos akció miatt keresett fel egy üzletet. Ilyenkor majdnem mindenki (90%) előre kitalálja, mit szeretne beszerezni, ennek ellenére a válaszadók fele végül a tervezettnél több termékkel hagyja el a pénztárat.

Most akkor van vagy nincs, igen vagy nem?

Ilyen rendszer működik a CBA és a Príma üzleteiben is, a PontMaster pontokat vásárlásokkal lehet gyűjteni, később pedig 1 pont = 1 forint értékben le lehet vásárolni. Igen ám, de az üzletláncok rendszerei nem mindig állnak a helyzet magaslatán, legalábbis a Redditen valaki közzétette, hogy egy igen érdekes üzenettel találkozott az egyik önkiszolgáló kasszánál:

Van, nincs, igen, nem. Forrás: RedditVan, nincs, igen, nem. Forrás: Reddit

A gép rákérdez, rendelkezünk-e pontgyűjtővel, eddig teljesen megszokott a metódus. Igen ám, de a van és a nincs közötti választásunkat még egy igen-nem válasszal is meg kell erősíteni, ami okkal ébreszthet kételyt az egyszerű vásárlóban.

A megfejtést lentebb eláruljuk, de előtte válaszold meg te is a kérdést:

Az önkiszolgáló kassza kérdése igencsak faramuci a kétfaktoros feladvánnyal, hiszen a logika alapján - ahogy egy kommentelő is írta - a lehetőségek így néznek ki:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

  • Van + Igen = Van
  • Van + Nem = Nincs
  • Nincs + Igen = Nincs
  • Nincs + Nem = Van

Ember legyen a talpán, aki kiigazodik! Az sajnos nem derült ki, hogy a posztoló mit választott, és erre mit reagált a robotkassza, pedig érdekes tanulság lett volna. Annyi azonban biztos, még van mit csiszolni a szoftveren.

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

Nemcsak a vásárlók számára fontosak a hűségakciók, a boltok is egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg vevőiket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag ezekkel aktiválhatóak, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmond, Te mit gondolsz a hűségkártya programokról:

Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA

 
