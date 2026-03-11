A holland Action non-food diszkontlánc megnyitotta első üzletét Horvátországban, ezzel újabb lépést tett gyors európai terjeszkedése felé.
Fogós kérdést szegez a vásárlóknak a CBA-Príma a kasszáknál: te meg tudod helyesen válaszolni a kedvezményért?
Érdekes jelenséggel találkozott egy vásárló a CBA-Príma egyik üzletében: a robotkassza arról érdeklődött, hogy van-e pontgyűjtőkártyája, de a válasz nem volt olyan egyszerű, mint azt a legtöbben gondolnánk.
Egyre törnek előre Magyarországon a különféle kedvezménykártyák, pontgyűjtős applikációk. Sokszor a legnagyobb kedvezmények ma már kizárólag hűségkártyával és a boltok saját applikáción keresztül érhetők el. Egy kutatás szerint itthon szinte mindenki hajlandó lenne sorba állni azért, hogy akciósan szerezzen be egy vágyott terméket.
A válaszadók többsége (52%) egy-egy kuponos bevásárlással 5000 forint feletti összeget takarít meg, minden tizedik pedig 10 ezer forintnál is többet spórol. Az árengedményeket használók több mint fele (57%) a korábbi évekhez képest gyakrabban él ezekkel a lehetőségekkel. Tízből kilenc válaszadóval előfordult már, hogy kifejezetten egy kuponos akció miatt keresett fel egy üzletet. Ilyenkor majdnem mindenki (90%) előre kitalálja, mit szeretne beszerezni, ennek ellenére a válaszadók fele végül a tervezettnél több termékkel hagyja el a pénztárat.
Most akkor van vagy nincs, igen vagy nem?
Ilyen rendszer működik a CBA és a Príma üzleteiben is, a PontMaster pontokat vásárlásokkal lehet gyűjteni, később pedig 1 pont = 1 forint értékben le lehet vásárolni. Igen ám, de az üzletláncok rendszerei nem mindig állnak a helyzet magaslatán, legalábbis a Redditen valaki közzétette, hogy egy igen érdekes üzenettel találkozott az egyik önkiszolgáló kasszánál:
A gép rákérdez, rendelkezünk-e pontgyűjtővel, eddig teljesen megszokott a metódus. Igen ám, de a van és a nincs közötti választásunkat még egy igen-nem válasszal is meg kell erősíteni, ami okkal ébreszthet kételyt az egyszerű vásárlóban.
A megfejtést lentebb eláruljuk, de előtte válaszold meg te is a kérdést:
Az önkiszolgáló kassza kérdése igencsak faramuci a kétfaktoros feladvánnyal, hiszen a logika alapján - ahogy egy kommentelő is írta - a lehetőségek így néznek ki:
- Van + Igen = Van
- Van + Nem = Nincs
- Nincs + Igen = Nincs
- Nincs + Nem = Van
Ember legyen a talpán, aki kiigazodik! Az sajnos nem derült ki, hogy a posztoló mit választott, és erre mit reagált a robotkassza, pedig érdekes tanulság lett volna. Annyi azonban biztos, még van mit csiszolni a szoftveren.
Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el
Nemcsak a vásárlók számára fontosak a hűségakciók, a boltok is egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg vevőiket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag ezekkel aktiválhatóak, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmond, Te mit gondolsz a hűségkártya programokról:
