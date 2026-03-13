Törökországban a turisztikai szolgáltatások minden desztinációban a megszokott rendben működnek.
Blokád a Hormuzi-szorosban: brutális lépésre kényszerülnek a cégek, hogy elkerüljék a globális áruhiányt
A közel-keleti katonai konfliktusok és a légtérzárak súlyosan megzavarták a globális ellátási láncokat, ami egyes útvonalakon akár 70 százalékos légi fuvardíj-emelkedést is eredményezett. A tengeri útvonalak elakadása miatt a vállalatok kényszerből a jóval drágább légi fuvarozást választják. Ez az élelmiszerektől a gyógyszerekig jelentős inflációs nyomást okozhat a piacon - közölte a Portfolio.
A feszült közel-keleti helyzet és a kritikus fontosságú Hormuzi-szorosban rekedt több száz konténerhajó szinte teljesen megbénította a tengeri áruszállítást. Emiatt a vállalatok egyre inkább a légi fuvarozásra támaszkodnak. Például az indiai gyógyszereket is tengeri hajók helyett már repülőgépekkel juttatják el Európába és Afrikába. A tengeriről a légi szállításra történő átállás azonban rendkívül drága, jellemzően ötszörös-tízszeres költségnövekedéssel jár. A cégek ezért csak a legszükségesebb mennyiségeket továbbítják légi úton, kizárólag az átmeneti áruhiány elkerülése érdekében.
Bár a kerozin ára a harcok kezdete óta megduplázódott, és több logisztikai cég is háborús felárat vezetett be, a fuvardíjak drasztikus emelkedésének mégsem az üzemanyagköltség a fő oka. A legnagyobb problémát a közel-keleti logisztikai csomópontok – különösen a korábban rendkívül forgalmas Dubaj és Doha – kapacitásának drámai visszaesése jelenti. Emellett a légtérzárak miatt a repülőgépek kényszerből hosszabb útvonalakon közlekednek. Számos járat a megszokott dubaji tankolás kiiktatásával ma már leszállás nélkül repül Ázsiából Európába. A megnövekedett üzemanyag-szükséglet miatt viszont a gépek a korábbinál kevesebb hasznos terhet tudnak magukkal vinni.
A helyzet leginkább a Dél-Ázsia és Európa közötti útvonalakat érinti, ahol az azonnali piaci fuvardíjak kilogrammonként 2,57 dollárról 4,37 dollárra ugrottak. A Dél-Ázsia és Észak-Amerika, valamint az Európa és a Közel-Kelet közötti viszonylatokon szintén 50 százalék feletti volt a drágulás.
Az elmúlt napokban ugyanakkor az áremelkedés üteme lassulni kezdett, bizonyos viszonylatokon pedig már enyhe csökkenés is tapasztalható. A piac lassú stabilizálódása annak köszönhető, hogy az ázsiai, európai és az öböl menti légitársaságok elkezdték újraindítani a járataikat. Emellett többletkapacitásokat is beállítottak a legfontosabb útvonalakon.
Az új IKEA-üzletek jóval kisebbek lesznek a megszokottnál, de több mint kétezer termék és teljes online rendelési lehetőség várja a vevőket.
Tovább bővíti az online elérhetőségét az Auchan: már az összes, azaz 19 hipermarket és 5 szupermarket kínálata elérhető a foodora népszerű házhozszállítási szolgáltatásán keresztül.
Az ékszereket követően ezúttal háztartás-vegyipari termékeket és illatosítókat ellenőriztek a szakemberek.
Fogós kérdést szegez a vásárlóknak a CBA-Príma a kasszáknál: te meg tudod helyesen válaszolni a kedvezményért?
A robotkassza arról érdeklődött, hogy van-e pontgyűjtőkártyája, de a válasz nem volt olyan egyszerű, mint azt a legtöbben gondolnánk.
Új multi terjeszkedik a szomszédban, retteghet a Pepco, Kik, Tedi: nemsoká nálunk is megnyílik az első üzlet?
A holland Action non-food diszkontlánc megnyitotta első üzletét Horvátországban, ezzel újabb lépést tett gyors európai terjeszkedése felé.
Az iráni konfliktus miatt drámaian megnőtt szállítmányozási költségeket végső soron a fogyasztók fizetik majd meg – jelentette ki a világ második legnagyobb hajózási vállalatának vezetője.
Brutális összeget fizetnek ezért az eszközért, lehet, hogy neked is lapul egy a padláson, ne hagyd veszni
A Vatera legfrissebb adatai szerint a CD-k és vinylek mellett a műsoros magnókazetták és a legendás vintage hifiberendezések is reneszánszukat élik.
Nincs apelláta, jön a kötelező vasárnapi boltzár: nincs kivétel, változik az Aldi, Lidl, Spar nyitvatartása is
A szokásos módon összeszedtük, mely boltok lesznek nyitva, illetve zárva - nem meglepő mdon inkább most is érdemes az előtte lévő napokban beszerezni, ami kellhet...
Itt a friss bejelentés: hamarabb érkezik a népszerű világmárka Magyarországra: itt az új, végleges időpont
A termékek saját fejlesztésű technikai anyagokból, innovatív szabásvonalakkal készülnek az áruházlánc állítása szerint.
A 2000 forintos uborka csak a kezdet: most indul az igazi kávékatasztrófa Magyarországon, ez nagyon durva lesz
Februárban újabb látványos áremelkedések jelentek meg a boltokban, több alapvető élelmiszer ára is jócskán feljebb kúszott.
A Tudatos Vásárlók Egyesülete 10 márka – Beko, Bosch, Candy, Gorenje, Haier, Hisense, LG, Miele, Samsung, Whirlpool – 35 szárítógépét tesztelte.
Több százezer magyar örülhet: brutálisan bővített a népszerű online szupermarket, rengeteg új településre szállítanak mostantól
Az öt vármegyét érintő bővítéssel további 330 ezer ember számára vált elérhetővé az online élelmiszer-bevásárlás.
A magyar tejpiac összeomlása miatt drámai felhívást tett közzé a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács.
Élesen kettészakadt az ország az online rendeléseknél: meglepő, hogy mit csinálnak a vásárlók, ha drágább termékről van szó
Egy friss kutatás szerint míg a nők és az idősebbek inkább a házhoz szállítás kényelmét, addig a férfiak és a fiatalok a csomagautomaták rugalmasságát választják.
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.
Így vertük át a magyar boltok kasszáit: pár nap alatt rengeteget spóroltunk a Lidl, Tesco, Spar, DM applikációival
Kilenc bolt alkalmazását teszteltük három nap alatt – megnéztük, hol tudunk ténylegesen spórolni, és hol marad csak kényelmi funkció a digitális jelenlét.
Ez csak néhány országgal történhet meg 2026-ban: Magyarország is a rövid listán van, de az iráni háború mindent felülírhat
Az élelmiszerárak világszerte továbbra is komoly nyomást jelentenek a háztartások számára, de a kép 2026-ban még kuszább lehet.
Váratlan vevők özönlötték el a hazai boltokat: már rég nem csak a gyerekeknek veszik a slágertermékeket
A társaság ezzel továbbra is a magyar játékpiac egyik meghatározó szereplője maradt.
