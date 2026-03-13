Rengeteg magyar kaphat váratlan pénzt a számlájára: indul az utalás, ez nem átverés

A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.
Több százezer magyar vásárlónak fizet kompenzációt az About You online divatáruház üzemeltetője a Gazdasági Versenyhivatal eljárásának eredményeként. A visszatérítések teljes összege meghaladhatja az 500 millió forintot, miközben a német vállalat 505 millió forint bírságot is befizetett a magyar központi költségvetésbe.
A GVH tavaly novemberben zárta le vizsgálatát, amely megállapította, hogy az About You megtévesztő módon alkalmazott ár- és kedvezményfeltüntetési gyakorlatot, valamint pszichés nyomást gyakorolt a fogyasztókra a vásárlási folyamat során.
A hatóság szerint a vállalat olyan kedvezményrendszert használt, amely nem biztosította, hogy a vásárlók valós képet kapjanak az árkedvezmények mértékéről. Emellett a kampányok során visszaszámláló órákkal és a termékek korlátozott elérhetőségére utaló üzenetekkel sürgette a fogyasztókat a vásárlásra. A versenyhivatal megállapítása szerint ezek a módszerek alkalmasak voltak arra, hogy korlátozzák a vásárlók döntési szabadságát és befolyásolják a tájékozott döntéshozatalt.
Az About You üzemeltetője az eljárás során elismerte a jogsértéseket és együttműködött a hatósággal. A vállalat vállalta, hogy fejenként 1750 forint kompenzációt fizet azoknak a magyar vásárlóknak, akik 2022. december 31. és 2024. december 31. között vásároltak a weboldalon vagy az alkalmazásban.
A cég már megkezdte a visszatérítések kifizetését. Azok a vásárlók, akiknek a vállalat rendelkezik a bankszámlaszámával, közvetlen utalást kapnak. A többiek számára az összeget About You coins formájában írják jóvá, amelyet egy éven belül lehet felhasználni vásárláskor. A jóváírás automatikusan történik, külön aktiválásra nincs szükség.
A vállalat a bírság csökkentése érdekében fogyasztóvédelmi megfelelőségi program bevezetését is vállalta. Ennek részeként módosítják a sürgető marketingüzenetek alkalmazását is.
A GVH Versenytanácsa végül 505 millió forint bírságot szabott ki a cégre, amelyet az About You 2025 decemberében befizetett a magyar központi költségvetésbe.
Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke korábban arról beszélt, hogy 2025-ben a versenyhatóság több mint 3,7 milliárd forint bírságot szabott ki, miközben az együttműködő vállalkozásoknak összesen 3,3 milliárd forint bírságkedvezményt adott. Emellett a GVH eljárásainak eredményeként a fogyasztók mintegy 800 millió forint közvetlen kompenzációt kaptak.
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.
