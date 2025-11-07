Itt az Aldi minden üzletet érintő bejelentése: erre készülhetnek a vásárlók, a nyitvatartásról van szó

Az ALDI üzletei a vásárlói igényekhez és munkatársai érdekeihez egyaránt igazodva idén is nyitva lesznek december 24-én délig, illetve december 31-én 16 óráig.

Az ALDI december 24-én minden üzletébe friss áru érkezik, az áruházak aznap 12 óráig tartanak nyitva. Ezzel céljuk, hogy a legkülönfélébb élethelyzetben lévő vásárlók – az eltérő műszakban dolgozóktól, a nagycsaládosokon át az egyedülálló nyugdíjasokig – is kényelmesen, a saját időbeosztásukhoz igazítva tudják beszerezni a karácsonyi menü utolsó hozzávalóit és a meglepetéseket

Közlésük szerint a délelőtti nyitvatartás hozzájárul az ünnepek előtti napok megnövekedett forgalmának egyenletesebb eloszlásához, így az áruházlánc valamennyi üzletében zökkenőmentes és nyugodt vásárlási élményt nyújt a vásárlók számára.

A munkatársak iránti felelősségvállalás jegyében az ALDI dolgozóinak többsége, mintegy 70%-a december 24-én már pihenőnapját tölti. A 187 áruház rövidített, zavartalan működését a létszám mintegy 30%-a biztosítja, akik a déli zárás után idejében megkezdhetik a készülődést a szentestére.

Az év utolsó napján is friss áruval várja a vásárlókat az ALDI, az üzletek 16:00 óráig tartanak majd nyitva, így a kora délutáni órákban is van lehetőség a szilveszteri vagy az újévi menühöz szükséges termékek beszerzésére.

Az ALDI-áruházak év végi, ünnepi nyitvatartása:

2025. december 24.: 07:00–12:00

2025. december 25-26.: minden üzlet zárva

2025. december 31.: 07:00–16:00

2026. január 1.: minden üzlet zárva

Korábban a Lidl azt jelentette be, hogy nem nyitnak ki boltjai december 24-én, így tett a Jysk és a Rossmann is, ellenben a Tesco üzletei a szokásos, rövidített nyitvatartással üzemelnek december 24-én, délig várják a vásárlókat.