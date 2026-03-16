Váratlan dolog derült ki a hazai boltokban kapható tejekről: erre a legtöbb vásárló egyáltalán nem gondolna

Bár a piaci túlkínálat miatt egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a magyar tejtermelők és -feldolgozók, az áruházak polcait továbbra is stabilan a hazai tej uralja. Egy friss bolti körkép alapján ugyan több európai országból is érkeznek termékek a nagyobb láncokhoz, a külföldi tejek aránya összességében alacsony. Ezek leginkább csak rétegigényeket szolgálnak ki - írja a G7.

A magyar tejiparban az elmúlt hónapokban egyre feszültebbé vált a helyzet. A belföldi és nemzetközi túlkínálat lenyomja az árakat. A magyar termelők és feldolgozók számára ezért létfontosságú, hogy a megtermelt árut a hazai kiskereskedelem vegye át. A téma a közbeszédben is hangsúlyos. Míg a kormányzat a hazai termékek vásárlására ösztönöz, egyes boltláncok – mint például az Aldi – külön is megerősítették azt a vállalásukat, hogy kizárólag magyar tejet forgalmaznak.

Egy március közepi piaci körkép során a legnagyobb magyarországi boltláncok budapesti üzleteinek kínálatát vizsgálták meg, a franchise-rendszerben működő hálózatok kivételével. A csomagolásokon található azonosítók alapján az üzletekben kilenc magyar tejfeldolgozó termékei mellett elvétve szlovák, cseh, osztrák és német gyártók tejei is megtalálhatók voltak.

Bár a legnagyobb volumenben értékesített, legnépszerűbb tejek szinte kivétel nélkül hazaiak, akadnak figyelemre méltó kivételek. Előfordul, hogy egy áruházlánc sajátmárkás, laktózmentes terméke Ausztriából érkezik, vagy éppen egy szlovák tej a legolcsóbb az adott kategóriában. Az Európai Unió egységes piacán azonban a határokon átnyúló beszerzés teljesen természetes folyamat. A nagy nemzetközi láncok gyakran írnak ki regionális beszerzési tendereket, így egy-egy gyártó – akár egy magyar üzem is – egyszerre több országot elláthat. Ezenfelül a kínálat is folyamatosan változik. A bolti készletek forgásával a külföldi beszállítók termékei akár napok alatt megjelenhetnek vagy eltűnhetnek a polcokról.

A piaci helyzetet tovább bonyolítja, hogy a legnépszerűbb, 1,5 és 2,8 százalékos zsírtartalmú tejekre árréskorlátozás vonatkozik. Mivel a kereskedők haszna ezeknél a termékeknél mesterségesen limitált, nem érdekeltek abban, hogy akciókkal pörgessék fel az eladásokat. A túlkínálat miatt a gyártóknak ugyanakkor nagy szükségük lenne a nagyobb volumenű értékesítésre. Az esetleges import tejek akciózása ráadásul komoly feszültséget keltene a belföldi beszállítók körében.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mindezek ellenére a külföldi tejek aránya elenyésző a magyar üzletekben. A polcokon lévő mennyiség alapján a hazai tej továbbra is egyértelmű fölényben van. Mivel a magyar tejfeldolgozók is belföldi nyersanyagból dolgoznak, a hazai ellátási lánc a termelőktől egészen a vásárlók asztaláig stabilnak és biztosítottnak tekinthető.

