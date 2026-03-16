A tejelő tehenek friss tejet termelnek a gazda és családja számára.
Vásárlás

Váratlan dolog derült ki a hazai boltokban kapható tejekről: erre a legtöbb vásárló egyáltalán nem gondolna

Pénzcentrum
2026. március 16. 09:04

Bár a piaci túlkínálat miatt egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a magyar tejtermelők és -feldolgozók, az áruházak polcait továbbra is stabilan a hazai tej uralja. Egy friss bolti körkép alapján ugyan több európai országból is érkeznek termékek a nagyobb láncokhoz, a külföldi tejek aránya összességében alacsony. Ezek leginkább csak rétegigényeket szolgálnak ki - írja a G7.

A magyar tejiparban az elmúlt hónapokban egyre feszültebbé vált a helyzet. A belföldi és nemzetközi túlkínálat lenyomja az árakat. A magyar termelők és feldolgozók számára ezért létfontosságú, hogy a megtermelt árut a hazai kiskereskedelem vegye át. A téma a közbeszédben is hangsúlyos. Míg a kormányzat a hazai termékek vásárlására ösztönöz, egyes boltláncok – mint például az Aldi – külön is megerősítették azt a vállalásukat, hogy kizárólag magyar tejet forgalmaznak.

Egy március közepi piaci körkép során a legnagyobb magyarországi boltláncok budapesti üzleteinek kínálatát vizsgálták meg, a franchise-rendszerben működő hálózatok kivételével. A csomagolásokon található azonosítók alapján az üzletekben kilenc magyar tejfeldolgozó termékei mellett elvétve szlovák, cseh, osztrák és német gyártók tejei is megtalálhatók voltak.

Bár a legnagyobb volumenben értékesített, legnépszerűbb tejek szinte kivétel nélkül hazaiak, akadnak figyelemre méltó kivételek. Előfordul, hogy egy áruházlánc sajátmárkás, laktózmentes terméke Ausztriából érkezik, vagy éppen egy szlovák tej a legolcsóbb az adott kategóriában. Az Európai Unió egységes piacán azonban a határokon átnyúló beszerzés teljesen természetes folyamat. A nagy nemzetközi láncok gyakran írnak ki regionális beszerzési tendereket, így egy-egy gyártó – akár egy magyar üzem is – egyszerre több országot elláthat. Ezenfelül a kínálat is folyamatosan változik. A bolti készletek forgásával a külföldi beszállítók termékei akár napok alatt megjelenhetnek vagy eltűnhetnek a polcokról.

A piaci helyzetet tovább bonyolítja, hogy a legnépszerűbb, 1,5 és 2,8 százalékos zsírtartalmú tejekre árréskorlátozás vonatkozik. Mivel a kereskedők haszna ezeknél a termékeknél mesterségesen limitált, nem érdekeltek abban, hogy akciókkal pörgessék fel az eladásokat. A túlkínálat miatt a gyártóknak ugyanakkor nagy szükségük lenne a nagyobb volumenű értékesítésre. Az esetleges import tejek akciózása ráadásul komoly feszültséget keltene a belföldi beszállítók körében.

Mindezek ellenére a külföldi tejek aránya elenyésző a magyar üzletekben. A polcokon lévő mennyiség alapján a hazai tej továbbra is egyértelmű fölényben van. Mivel a magyar tejfeldolgozók is belföldi nyersanyagból dolgoznak, a hazai ellátási lánc a termelőktől egészen a vásárlók asztaláig stabilnak és biztosítottnak tekinthető.

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

Nemcsak a vásárlók számára fontosak a hűségakciók, a boltok is egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg vevőiket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag ezekkel aktiválhatóak, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmond, Te mit gondolsz a hűségkártya programokról:
#vásárlás #élelmiszer #aldi #tej #kereskedelem #import #magyar termék #tejipar #élelmiszeripar #árrésstop

