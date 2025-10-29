Itt az első fecske: országos áruházlánc húzza le a rolót december 24-én

December 24-én, szerdán minden Rossmann-üzlet országszerte zárva tart. A vállalat célja, hogy kollégái az ünnep napját szeretteik körében, nyugodt körülmények között tölthessék.

A karácsonyt megelőző időszakban a Rossmann-üzletek a megszokott rendben lesznek nyitva, december 23-án, kedden pedig tovább maradnak nyitva, hogy mindenki nyugodtan beszerezhessen mindent az ünnepre.

Németh Kornél, a Rossmann Magyarország ügyvezetője elmondta, hogy fontos számukra, hogy ne csak vásárlóink elégedettségéről, hanem kollégáink jóllétéről is gondoskodjunk.

"Úgy gondoljuk, a karácsony a közös pillanatokról és a feltöltődésről szól – ezért szeretnénk, ha december 24-én minden munkatársunk otthon, a családjával és szeretteivel ünnepelhetne” – mondta az ügyvezető.

A vállalat idén is elkötelezetten folytatja felelős és emberközpontú működését, amelynek egyik alapelve, hogy az ünnepi időszakban a munkatársak pihenése legalább annyira fontos, mint a vásárlók kiszolgálása.