Még el sem kezdődött az advent, de már tombol a szaloncukor-láz. Csak az íze maradt a régi – a mérete és az ára viszont egészen...
Itt az első fecske: országos áruházlánc húzza le a rolót december 24-én
December 24-én, szerdán minden Rossmann-üzlet országszerte zárva tart. A vállalat célja, hogy kollégái az ünnep napját szeretteik körében, nyugodt körülmények között tölthessék.
A karácsonyt megelőző időszakban a Rossmann-üzletek a megszokott rendben lesznek nyitva, december 23-án, kedden pedig tovább maradnak nyitva, hogy mindenki nyugodtan beszerezhessen mindent az ünnepre.
Németh Kornél, a Rossmann Magyarország ügyvezetője elmondta, hogy fontos számukra, hogy ne csak vásárlóink elégedettségéről, hanem kollégáink jóllétéről is gondoskodjunk.
"Úgy gondoljuk, a karácsony a közös pillanatokról és a feltöltődésről szól – ezért szeretnénk, ha december 24-én minden munkatársunk otthon, a családjával és szeretteivel ünnepelhetne” – mondta az ügyvezető.
A vállalat idén is elkötelezetten folytatja felelős és emberközpontú működését, amelynek egyik alapelve, hogy az ünnepi időszakban a munkatársak pihenése legalább annyira fontos, mint a vásárlók kiszolgálása.
A dm drogérialánc jelentős árbevétel-növekedést ért el az elmúlt pénzügyi évben, és számos újítást tervez a közeljövőben.
Évek óta viták vannak a magyar kormány által bevezetett kiskereskedelmi különadó miatt, az osztrák gazdasági miniszter most azt követelte Brüsszeltől, hogy avatkozzon közbe.
Csaknem 250 millió forint értékű hamis ruhát foglaltak le a pénzügyőrök egy nagykanizsai házaspárnál – közölte a Zala Vármegyei Főügyészség.
Október 30-tól, csütörtöktől elérhető az Aldi és a Lidl akciós újságja, amikben a pékségek egyik sztárját, a vajas croissant árát hasonlítottuk össze.
Ezek még igazi édességek voltak: retró sztártermékek lepik el a Lidl polcait, indul a roham ilyen akció csak párszor van egy évben
A Lidl retró akciójában igazi időutazás várja a vásárlókat: a polcokon újra feltűnnek a gyerekkor ízei és a klasszikus édességek.
Egy teszt során kiderült, hogy a Csehországban kapható 'magyar szalámi' utánzatok jelentős minőségi problémákkal küzdenek.
A mai naptól olcsóbban érhetőek el egyes csokoládék a Lidl üzleteiben: a vállalat ugyanis 20 százalékkal, tartósan csökkenti saját márkás, 100 grammos Fin Carré csokoládéinak...
Az idén az átlagosnál kevesebb, mintegy 14 millió szál krizantémot termeltek a magyarországi kertészetekben, de a Kamara szerint így is lesz elég belőle.
Megvizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), hogy a világ egyik legnagyobb e-kereskedelmi piactere, a Wish teljesítette-e a 2023-ban tett vállalásait.
Az élelemiszerárak március óta 5 százalék alatti ütemben nőnek, szeptemberben pedig az éttermi árakkal kiegészített infláció is 4,7 százalékra mérséklődött.
Miért kerül ugyanaz az élelmiszer háromszor annyiba Svájcban, mint Magyarországon vagy épp fordítva? Fedezzük fel együtt az európai árkülönbségek okait!
Itt egy kisebb vagyon jár a visszaváltott üvegekért: így fedezik belőle sokan a méregdrága bevásárlást is
Kevesen tudják azonban, hogy a rendszer nem egységes Európában: országonként eltérő betétdíjak vannak.
Egy havi korlátlan bérlet ára Budapesten sokszor 30 ezer forint is lehet, de vidéken találni ennél kedvezőbb lehetőségeket.
A Labubu játékfigurák másodpiaci árának csökkenése inkább a kínálat növekedésével, mintsem a kereslet visszaesésével magyarázható,
Nesze neked IKEA karácsonyi kalendárium: Szlovákiában vagy Ausztriában sokkal jobban megéri megvenni
Szeptember közepe óta ismét kapható az IKEA Vintersaga adventi kalendáriuma, ami Magyarországon normál áron 4 990 forintba, Family kártyával pedig 4 290 forintba kerül.
Legendás karácsonyi terméket akcióz le a Penny: ezzel most beelőzik a Lidlt, egy botlban lehet csak 3 darab lesz egy nap
Újra kitört a fakonyha-láz a magyar boltokban. Ezúttal a Penny dobja piacra elsőként a saját változatát.
Lámpákat vizsgált a fogyasztóvédelem: az összes megbukott a teszteken, ezeket semmiképp se vedd meg!
Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az elmúlt időszakban a hordozható, lítiumion-akkumulátoros lámpákat ellenőrizte,
2025 novemberétől immár 3,2 millió magyar fogyasztó tud termékeket házhozszállítással rendelni az ország 107 településén.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.