2025. októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Szeptemberhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak.
Megtudtuk, hirdet-e zárvatartást december 24-re a Spar: óriási dobással készülnek a karácsony előtti napokban
Meghosszabbított nyitvatartással várják a vásárlókat a Spar üzletei a karácsony előtti napokban - tudta meg a Pénzcentrum az üzletlánctól. A vállalat elsőként lapunknak árulta el, hogy december 24-én délig lesznek nyitva a boltjaik, december 31-én pedig egészen délutánig lehet náluk vásárolni, sőt egyes üzletek 0-24 nyitva lesznek.
Egyre több hazai áruházlánc jelenti be, milyen nyitvatartást tervez 2025-ben december 24-én: a Lidl, a Rossmann és a Jysk nem nyitja ki egységeit aznap. Ellenben a Tesco és az Aldi december 24-én is várja a vásárlókat, rövidített nyitvatartással - előbbi azt is megjegyezte, hogy a céget bérleti szerződései is kötelezik a nyitvatartásra, hiszen a saját tulajdonú hipermarketekben működő üzletsorokon több száz bérlő tevékenykedik, akik számítanak a Tesco nyitvatartására az ünnepek alatt is.
Szintén komplikáltabb a helyzet a Spar esetében, amelynek a szuper- és hipermaketeken kívül többek között benzinkutakon működő üzletei és franchise-partnerek által üzemeltetett áruházai is vannak, valamint több egységet is üzemeltetnek bevásárlóközpontokban. Most a Pénzcentrum megkeresésére a vállalat elárulta terveit az ünnepi időszakra.
Mint mondták, a karácsony előtti napokban meghosszabbított nyitvatartásról döntöttek az alábbiak szerint:
- a SPAR és City SPAR szupermarketek többsége 2025.12.20-án legalább 20 óráig tart nyitva, 2025.12.21-én pedig legalább 18 óráig várják a vásárlókat;
- az INTERSPAR hipermarketek többsége 2025.12.19-e és 2025.12.23-a között 22 óráig tart nyitva.
A boltlánc azt is közölte lapunkkal, hogy
a vásárlói és munkavállalói igényekre reagálva 2025.12.24-én üzleteik déli 12 óráig lesznek nyitva.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
2025.12.31-én a SPAR és City SPAR szupermarketek 14 óráig, az INTERSPAR hipermarketek pedig 16 óráig tartanak nyitva. Kivételt képeznek:
- a bevásárlóközpontokban található üzletek, melyek egyes esetekben hosszabb nyitva tartással üzemelnek majd;
- a töltőállomásokon található OMV-SPAR express és ORLEN-DESPAR üzletek, melyek több esetben 0-24 órás nyitva tartással rendelkeznek;
- egyes SPAR partner és SPAR market franchise áruházak, melyek nyitva tartásáról az üzletek tulajdonosai döntenek.
