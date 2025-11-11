2025. november 11. kedd Márton
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
2025. július 03., Almaty, Kazahsztán: Világító Spar szupermarket felirat, amely a kiskereskedelmi jelenlétet szimbolizálja a városi környezetben.
Vásárlás

Megtudtuk, hirdet-e zárvatartást december 24-re a Spar: óriási dobással készülnek a karácsony előtti napokban

Pénzcentrum
2025. november 11. 15:02

Meghosszabbított nyitvatartással várják a vásárlókat a Spar üzletei a karácsony előtti napokban - tudta meg a Pénzcentrum az üzletlánctól. A vállalat elsőként lapunknak árulta el, hogy december 24-én délig lesznek nyitva a boltjaik, december 31-én pedig egészen délutánig lehet náluk vásárolni, sőt egyes üzletek 0-24 nyitva lesznek.

Egyre több hazai áruházlánc jelenti be, milyen nyitvatartást tervez 2025-ben december 24-én: a Lidl, a Rossmann és a Jysk nem nyitja ki egységeit aznap. Ellenben a Tesco és az Aldi december 24-én is várja a vásárlókat, rövidített nyitvatartással - előbbi azt is megjegyezte, hogy a céget bérleti szerződései is kötelezik a nyitvatartásra, hiszen a saját tulajdonú hipermarketekben működő üzletsorokon több száz bérlő tevékenykedik, akik számítanak a Tesco nyitvatartására az ünnepek alatt is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szintén komplikáltabb a helyzet a Spar esetében, amelynek a szuper- és hipermaketeken kívül többek között benzinkutakon működő üzletei és franchise-partnerek által üzemeltetett áruházai is vannak, valamint több egységet is üzemeltetnek bevásárlóközpontokban. Most a Pénzcentrum megkeresésére a vállalat elárulta terveit az ünnepi időszakra.

Mint mondták, a karácsony előtti napokban meghosszabbított nyitvatartásról döntöttek az alábbiak szerint:

  • a SPAR és City SPAR szupermarketek többsége 2025.12.20-án legalább 20 óráig tart nyitva, 2025.12.21-én pedig legalább 18 óráig várják a vásárlókat;
  • az INTERSPAR hipermarketek többsége 2025.12.19-e és 2025.12.23-a között 22 óráig tart nyitva.

A boltlánc azt is közölte lapunkkal, hogy

a vásárlói és munkavállalói igényekre reagálva 2025.12.24-én üzleteik déli 12 óráig lesznek nyitva.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

2025.12.31-én a SPAR és City SPAR szupermarketek 14 óráig, az INTERSPAR hipermarketek pedig 16 óráig tartanak nyitva. Kivételt képeznek:

  • a bevásárlóközpontokban található üzletek, melyek egyes esetekben hosszabb nyitva tartással üzemelnek majd;
  • a töltőállomásokon található OMV-SPAR express és ORLEN-DESPAR üzletek, melyek több esetben 0-24 órás nyitva tartással rendelkeznek;
  • egyes SPAR partner és SPAR market franchise áruházak, melyek nyitva tartásáról az üzletek tulajdonosai döntenek.

 

 
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #karacsony #benzinkút #bevásárlóközpont #áruház #spar #nyitvatartás #franchise #zárvatartás #üzletlánc #december 24

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Helyreigazítás!

Helyreigazítás!

Helyreigazító közlemény a Pénzcentrum 2025. november 4-i cikke kapcsán.

FRISS HÍREK
Több friss hír
15:41
15:33
15:17
15:02
14:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 11.
Ez a gyermekvédelem 2025-ben a magyar iskolákban: szexuális edukáció és drogprevenció helyett csak „tűzoltásra” jut idő
2025. november 10.
Kétkezi melósként sem álom a 970 ezres nettó Magyarországon: itt a legjobban fizető munkahelyek listája
2025. november 11.
Ennyit keres egy börtönőr ma Magyarországon: durván kilőttek a bérek, lasszóval fognák az embereket
2025. november 11.
Hőség, aszály, vízhiány: brutális időjárásra készülhetünk a következő években
2025. november 10.
Ekkora fizetéssel nem számítasz szegénynek: egyre kevesebb magyar ugorja meg a legalsó küszöböt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 11. kedd
Márton
46. hét
November 11.
Az I. Világháború végének emléknapja
November 11.
Szinglik napja (anti-Valentin-nap)
November 11.
A katonai felderítők napja
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt az első fecske: országos áruházlánc húzza le a rolót december 24-én
2
3 napja
Kész, ennyi volt! Lehúzza a rolót a legendás magyar áruházlánc: elkezdődött a végkiárusítás, brutális kedvezményekkel
3
2 hete
Zsákbamacska-dobozokat árul a Lidl: rengeteg vásárló járhat jól ezekkel
4
4 hete
Ilyen termék szökőévente egyszer van a magyar Lidl-ben: nem lehet akárhogy megvenni, ölni tudnának érte a kertes házban lakók
5
1 hete
Háztartási gép csere program 2025: itt az igazság a százezres eszközöket kínáló pályázatról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyó fizetési mérleg
legfontosabb eleme a kereskedelmi mérleg, amely a lebonyolított kivitel és behozatal értékeit állítja szembe egymással függetlenül attól, hogy az árú ellenértékét kiegyenlítették-e vagy sem. Ha egyenlege passzív akkor az adott időszakban több árut hoztak be az országba, mint amennyit kivittek. A folyó tételek tartalmazzák még az áruforgalmon kívüli fizetéseket is, amelyek különböző szolgáltatásokból fakadnak: nemzetközi fuvarozás és biztosítás, külföldi befektetésekkel kapcsolatos jövedelmek, magán és állami transzferkifizetések.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 11. 15:41
Bréking! Bejelentette Cristiano Ronaldo, mikor vonul vissza: "Mindent odaadtam a futballért"
Pénzcentrum  |  2025. november 11. 13:02
Ennyit keres egy börtönőr ma Magyarországon: durván kilőttek a bérek, lasszóval fognák az embereket
Agrárszektor  |  2025. november 11. 15:31
Sokkoló jelentés érkezett: végleg eltűnt ez a növény a magyar erdőkből