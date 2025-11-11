Megtudtuk, hirdet-e zárvatartást december 24-re a Spar: óriási dobással készülnek a karácsony előtti napokban

Meghosszabbított nyitvatartással várják a vásárlókat a Spar üzletei a karácsony előtti napokban - tudta meg a Pénzcentrum az üzletlánctól. A vállalat elsőként lapunknak árulta el, hogy december 24-én délig lesznek nyitva a boltjaik, december 31-én pedig egészen délutánig lehet náluk vásárolni, sőt egyes üzletek 0-24 nyitva lesznek.

Egyre több hazai áruházlánc jelenti be, milyen nyitvatartást tervez 2025-ben december 24-én: a Lidl, a Rossmann és a Jysk nem nyitja ki egységeit aznap. Ellenben a Tesco és az Aldi december 24-én is várja a vásárlókat, rövidített nyitvatartással - előbbi azt is megjegyezte, hogy a céget bérleti szerződései is kötelezik a nyitvatartásra, hiszen a saját tulajdonú hipermarketekben működő üzletsorokon több száz bérlő tevékenykedik, akik számítanak a Tesco nyitvatartására az ünnepek alatt is.

Szintén komplikáltabb a helyzet a Spar esetében, amelynek a szuper- és hipermaketeken kívül többek között benzinkutakon működő üzletei és franchise-partnerek által üzemeltetett áruházai is vannak, valamint több egységet is üzemeltetnek bevásárlóközpontokban. Most a Pénzcentrum megkeresésére a vállalat elárulta terveit az ünnepi időszakra.

Mint mondták, a karácsony előtti napokban meghosszabbított nyitvatartásról döntöttek az alábbiak szerint:

a SPAR és City SPAR szupermarketek többsége 2025.12.20-án legalább 20 óráig tart nyitva, 2025.12.21-én pedig legalább 18 óráig várják a vásárlókat;

az INTERSPAR hipermarketek többsége 2025.12.19-e és 2025.12.23-a között 22 óráig tart nyitva.

A boltlánc azt is közölte lapunkkal, hogy

a vásárlói és munkavállalói igényekre reagálva 2025.12.24-én üzleteik déli 12 óráig lesznek nyitva.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

2025.12.31-én a SPAR és City SPAR szupermarketek 14 óráig, az INTERSPAR hipermarketek pedig 16 óráig tartanak nyitva. Kivételt képeznek: