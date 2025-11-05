A kormány decembertől kiterjeszti az árrésstopot a bébiételekre is, ami várhatóan árcsökkenést eredményez ebben a termékcsoportban.
Rendkívüli zárvatartásról döntött a Lidl: ezen a napon egyetlen üzletük sem lesz nyitva, minden vásárlót érint 2025-ben
A Lidl Magyarország folytatja a 2023-ban elindított kezdeményezését, aminek értelmében december 24-én, szenteste napján áruházai országszerte zárva lesznek. A döntés célja, hogy a vállalat támogassa mind a közel 10 000 munkavállalóját abban, hogy az egész napot szeretteikkel tölthessék, másrészt az élelmiszer-kiskereskedelemben piacvezető szereplőként példát mutatva hozzájáruljon a kereskedelmi dolgozók megbecsültségének növeléséhez, a munka-magánélet egyensúlyának megteremtéséhez.
A Lidl két évvel ezelőtt először döntött úgy, hogy pihenőnapot biztosított minden munkavállalója számára szenteste napjára.
Ezzel a lépéssel a vállalat nem csupán köszönetnyilvánítását és saját dolgozói iránti tiszteletét fejezte ki, hanem a kereskedelmi dolgozók érdekeit is előtérbe helyezte a szektoron belül. A pozitív fogadtatást jelzi, hogy a kezdeményezést több más nagy kereskedelmi lánc is követte, megerősítve ezzel a dolgozói megbecsültség és a családbarát hozzáállás fontosságát.
A Pénzcentrum korábban beszámolt róla, hogy mind a Jysk, mind pedig a Rossmann zárva tartanak ugyanezen a napon, december 24-én. Az erről szóló anyagokat iss olvashatod újra:
Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke kiemelte, hogy szerintük a kezdeményezés valóban a megbecsülést jelzi, és szeretnék, ha a dolgozók nyugodtan, a munkahelyi stressztől mentesen készülhessenek az ünnepre.
A szenteste a magyar családok számára a legmeghittebb ünnep. Felelős, etikus vállalatként és az ország egyik legnagyobb munkáltatójaként kiemelten fontosnak tartjuk, hogy munkavállalóink szenteste napján ne a munkahelyi kötelezettségekre, hanem a nyugodt készülődésre és a szeretteik körében töltött időre fókuszálhassanak. Ezért idén is pihenőnapot biztosítunk számukra december 24-én, ami azt jelenti, hogy áruházaink december 24-től 26-ig nem nyitnak ki. Vásárlóinkat pedig december 23-án országszerte mindenhol 22:00 óráig tartó nyitvatartással várjuk majd, hogy biztosan mindent be tudjanak szerezni az ünnepekre, legyen szó élelmiszerről, ajándékról vagy akár dekorációról. Mindez lehetővé teszi azt, hogy másnap mindannyian az igazán fontos dolgokra koncentrálhassunk és békésen ünnepelhessünk szeretteink körében
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
- mondta Szlavikovics Zita.
A karácsonyra hangolódás jegyében és a vásárlói igények kiszolgálása érdekében a Lidl már elindította karácsonyi kampányát. Az áruházlánc külön katalógusokkal is segíti a választást, így az ünnepi hangulatot megalapozó Dekorációs katalógus, az ínyenc különlegességeket felvonultató Deluxe katalógus, valamint a szezonális édességekre fókuszáló a Favorina katalógus már elérhető az áruházlánc weboldalán és a Lidl Plus applikációban egyaránt, de számos egyéb árucikk is érkezik még a kínálatba, így érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni az aktuális akciókat.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Visszatér a Lidl legendás terméke a diszkontokba: regisztrálni kell, hamar elfogyhat, ilyet sehol máshol nem kaphatsz
Visszatér a Lidl és a legendás magyar márka közös sikerdarabja: újra kapható lesz a Lidl x Tisza cipő.
Magyarországon azonban inkább az otthonok dekorálása és a jelmezes bulik jellemzőek, a kopogtatós lakásjárás kevésbé.
Határértéken felüli növényvédőszer-tartalom miatt visszahívták a Golden Chef márkájú mungóbabot
Listeria baktérium miatt visszahívta egyik füstölt lazac termékét a Spar.
A JYSK Magyarországon immár nyolcadik éve dönt úgy, hogy december 24-én zárva tartja üzleteit, hogy a munkatársak az ünnepet családjukkal tölthessék.
Egyre több magyar fut bele egy háztartási gép csereprogramnak álcázott online csalásba, amely hivatalosnak tűnő hirdetésekkel próbál pénzt kicsalni gyanútlan érdeklődőktől.
Árrésstopra sincs szükség, brutál árcsökkentést jelentett be az Aldi: itt az olcsósított termékek listája
A legnagyobb árcsökkenés a Milsani Edámi 350 grammos tömbsajtot érinti.
A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag megnézte a főváros olcsóbb kifőzdéit és menzáit, hogy kiderüljön: lehet egyáltalán még 3 ezerért enni egy ebédet?
Temesvár karácsonyi vásár 2025: tudd meg, mikor lesz a temesvári karácsonyi vásár 2025 évében és hol lesz a karácsonyi vásár Temesváron! Mik a temesvári adventi...
Komoly dolog derült ki a halottak napi mécsesekről: erről tudj, amikor meggyújtasz egyet a temetőben
Halottak napja alkalmából rengetegen vásárolnak be gyertyából, ezt pedig évről évre egyre nagyobb értékű importáruval igyekeznek megtámogatni.
Így zsigereli ki a legelesettebb magyarokat a szegények adója: semmit sem tehetnek, mindenképp megfizettetik
Az infláció gyakorlatilag regresszív adóként működik: a legnagyobb terhet azok viselik, akiknek a legkevesebb mozgásterük van.
Bezárt a Mester utcai technoközért, egy olyan éjjel-nappali kisbolt, amely évtizedeken át a budapesti éjszakai élet sajátos szereplője volt.
Így szórja el észrevétlenül a pénzét rengeteg magyar: egyre többen ismerik be, valami nem teljesen oké
Egy felmérés szerint a magyarok 10 százaléka impulzusvásárlónak vallja magát, 39%, azzal indokolja költekezését, hogy jutalmazni szeretné magát.
A Lidl újra elindítja népszerű 9 ezer forintos meglepetésdoboz akcióját.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség értetlenül áll azelőtt, hogy a kormány minden egyeztetés nélkül meghosszabbította az árrésstopot, sőt új terméket vont az árréstop hatálya alá.
A TEDi üzletekben forgalmazott melamin tálcákat visszahívják Magyarországon, miután határérték feletti formaldehid-kioldódást mutattak ki.
Most közölték: ennyibe fog kerülni a ponty, harcsa kilója a boltokban karácsony előtt, zsebbenyúlós lesz az ünnep 2025-ben
A MA-HAL tájékoztatása szerint az élő ponty kilója 2000–2500, a pontyszelet 3500–4500, míg a harcsafilé 4500–5500 forintba kerülhet.
Bár 2025-re már látványosan lecsillapodott az előző évek brutális inflációs hulláma, a pénzromlás még most is tartja magát. Az elmúlt évek pedig nem múltak el...