Újabb boltlánc húzza le a rolót december 24-én: most közölték, egyik üzletük sem fog kinyitni

A JYSK Magyarországon immár nyolcadik éve dönt úgy, hogy december 24-én zárva tartja üzleteit, hogy a munkatársak az ünnepet családjukkal tölthessék. A lépés célja, hogy a rendkívül forgalmas adventi időszak után a dolgozók pihenhessenek és feltöltődhessenek.

A karácsony előtti hetek a kiskereskedelem legintenzívebb időszakai közé tartoznak, ezért a vállalatnál hagyománnyá vált, hogy szenteste napján nem nyitnak ki az áruházak. A JYSK üzletei december 22-én és 23-án még a szokásos nyitvatartás szerint várják a vásárlókat, majd az ünnepek után december 27-én nyitnak ki ismét.

A JYSK a magyar piacon továbbra is növekedési pályán van: az országban jelenleg 101 üzletet működtet, és a 2024/25-ös pénzügyi évben 89 milliárd forintos árbevételt ért el, ami 16,4 százalékos növekedés az előző évhez képest. Emellett a vásárlók száma 9,9 %-kal emelkedett Magyarországon. Az idei év a JYSK számára különösen fontos mérföldkő, hiszen 2025-ben ünnepli magyarországi jelenlétének 20. évfordulóját.