2025 elején több mint 255 ezer külföldi élt Magyarországon, tízből négyen dolgoznak is az országban. Eközben több mint 41 ezer magyar vándorolt ki tavaly.
Újabb boltlánc húzza le a rolót december 24-én: most közölték, egyik üzletük sem fog kinyitni
A JYSK Magyarországon immár nyolcadik éve dönt úgy, hogy december 24-én zárva tartja üzleteit, hogy a munkatársak az ünnepet családjukkal tölthessék. A lépés célja, hogy a rendkívül forgalmas adventi időszak után a dolgozók pihenhessenek és feltöltődhessenek.
A karácsony előtti hetek a kiskereskedelem legintenzívebb időszakai közé tartoznak, ezért a vállalatnál hagyománnyá vált, hogy szenteste napján nem nyitnak ki az áruházak. A JYSK üzletei december 22-én és 23-án még a szokásos nyitvatartás szerint várják a vásárlókat, majd az ünnepek után december 27-én nyitnak ki ismét.
A JYSK a magyar piacon továbbra is növekedési pályán van: az országban jelenleg 101 üzletet működtet, és a 2024/25-ös pénzügyi évben 89 milliárd forintos árbevételt ért el, ami 16,4 százalékos növekedés az előző évhez képest. Emellett a vásárlók száma 9,9 %-kal emelkedett Magyarországon. Az idei év a JYSK számára különösen fontos mérföldkő, hiszen 2025-ben ünnepli magyarországi jelenlétének 20. évfordulóját.
Listeria baktérium miatt visszahívta egyik füstölt lazac termékét a Spar.
A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag megnézte a főváros olcsóbb kifőzdéit és menzáit, hogy kiderüljön: lehet egyáltalán még 3 ezerért enni egy ebédet?
Temesvár karácsonyi vásár 2025: tudd meg, mikor lesz a temesvári karácsonyi vásár 2025 évében és hol lesz a karácsonyi vásár Temesváron! Mik a temesvári adventi...
Komoly dolog derült ki a halottak napi mécsesekről: erről tudj, amikor meggyújtasz egyet a temetőben
Halottak napja alkalmából rengetegen vásárolnak be gyertyából, ezt pedig évről évre egyre nagyobb értékű importáruval igyekeznek megtámogatni.
Így zsigereli ki a legelesettebb magyarokat a szegények adója: semmit sem tehetnek, mindenképp megfizettetik
Az infláció gyakorlatilag regresszív adóként működik: a legnagyobb terhet azok viselik, akiknek a legkevesebb mozgásterük van.
Bezárt a Mester utcai technoközért, egy olyan éjjel-nappali kisbolt, amely évtizedeken át a budapesti éjszakai élet sajátos szereplője volt.
Így szórja el észrevétlenül a pénzét rengeteg magyar: egyre többen ismerik be, valami nem teljesen oké
Egy felmérés szerint a magyarok 10 százaléka impulzusvásárlónak vallja magát, 39%, azzal indokolja költekezését, hogy jutalmazni szeretné magát.
A Lidl újra elindítja népszerű 9 ezer forintos meglepetésdoboz akcióját.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség értetlenül áll azelőtt, hogy a kormány minden egyeztetés nélkül meghosszabbította az árrésstopot, sőt új terméket vont az árréstop hatálya alá.
A TEDi üzletekben forgalmazott melamin tálcákat visszahívják Magyarországon, miután határérték feletti formaldehid-kioldódást mutattak ki.
Most közölték: ennyibe fog kerülni a ponty, harcsa kilója a boltokban karácsony előtt, zsebbenyúlós lesz az ünnep 2025-ben
A MA-HAL tájékoztatása szerint az élő ponty kilója 2000–2500, a pontyszelet 3500–4500, míg a harcsafilé 4500–5500 forintba kerülhet.
Bár 2025-re már látványosan lecsillapodott az előző évek brutális inflációs hulláma, a pénzromlás még most is tartja magát. Az elmúlt évek pedig nem múltak el...
Ikonikus gyorsétteremlánc húzza le végleg a rolót: megvan a dátum, mikor zárják be az utolsó éttermet is
Kilencvenöt év után bezárt a Kasper's Hot Dogs utolsó két étterme, véget vetve egy ikonikus kaliforniai gyorsétterem-lánc történetének.
Roskadoznak a magyar boltok polcai a hamis divatcikkektől: sokan hiszik, fillérekért veszik az eredetit
az elmúlt években az látszik, hogy a peres eljárások egyre bonyolultabbá váltak, és jogi képviselő nélkül nem szerencsés nekivágni.
A Pepco üzletekbe is eljutottak azok a Mancs Őrjárat mintás kerámia étkészletek, amelyekből határérték feletti ólom kioldódást mértek.
Itt a Pénzcentrum 6 fogásos árrésstopolt menüje: sültpaprikás májkrémes káposztatekercs sajttal és gyümölcsös sajttorta bébiétellel - decembertől jutányos áron megfőzheted
A legújabb árrésstop-rendelet meglepő termékeket érint: marhahús, májkrém, sajt, gyümölcsök és bébiételek is felkerültek a listára.
Több fűszertermékét is visszahívja a boltokból és a fogyasztóktól, miután az Oregánó morzsolt nevű termékben olívalevél jelenlétét mutatták ki.
Súlyos következménye lehet az árrésstop bővítésének: újabb inflációs hullám üthet be Magyarországon?
A Pénzcentrum most összeszedte, hogy a szakértők és a szakma, hogyan reagált az utóbbi időben az árréstop hatásaira.