Rendkívüli nyitvatartást hirdetett a Tesco: minden vásárlót érint, erre figyelni kell 2025 végén

A Tesco üzletei a szokásos, rövidített nyitvatartással üzemelnek december 24-én, délig várják a vásárlókat - közölte a boltlánc. Korábban a Lidl, a Jysk és a Rossmann már közölte, hogy nem nyitnak ki december 24-én.

A vásárlói igényekhez igazodva idén is a megszokott, rövidített nyitvatartással várja a vásárlókat a Tesco december 24-én déli 12 óráig - közölte a boltlánc a Startlap kérdésére. A cég tapasztalatai szerint a vásárlók továbbra is igénylik az utolsó pillanatos bevásárlás lehetőségét, különösen azok, akik december 23-án hosszabbított munkaidőben dolgoznak.

Kifejtették, a Tesco családbarát munkahelyként lehetőséget biztosít dolgozóinak, hogy egyéni élethelyzetük alapján jelezzék, mely napokon vagy napszakokban nem tudnak műszakot vállalni. Emellett kiemelték azt is, hogy a vállalatot a bérleti szerződései is kötelezik a nyitva tartásra, hiszen a saját tulajdonú hipermarketekben működő üzletsorokon több száz, jellemzően kis- és középvállalkozó bérlő tevékenykedik, akik számítanak a Tesco nyitva tartására az ünnepek alatt is.

Elmondták, a cég áruházai december 31-én egységesen 18 órakor zárnak 2025-ben, míg január 1-jén minden bolt zárva tart. Az ünnepi időszak többi napján a megszokott nyitva tartási rend szerint várják a vásárlókat.

Korábban a Lidl jelentette be, hogy nem nyitnak ki boltjai december 24-én, így tett a Jysk és a Rossmann is.