A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a forgalom volumene a nyers adat alapján 3,4, naptárhatástól megtisztítva 3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát.
Rendkívüli nyitvatartást hirdetett a Tesco: minden vásárlót érint, erre figyelni kell 2025 végén
A Tesco üzletei a szokásos, rövidített nyitvatartással üzemelnek december 24-én, délig várják a vásárlókat - közölte a boltlánc. Korábban a Lidl, a Jysk és a Rossmann már közölte, hogy nem nyitnak ki december 24-én.
A vásárlói igényekhez igazodva idén is a megszokott, rövidített nyitvatartással várja a vásárlókat a Tesco december 24-én déli 12 óráig - közölte a boltlánc a Startlap kérdésére. A cég tapasztalatai szerint a vásárlók továbbra is igénylik az utolsó pillanatos bevásárlás lehetőségét, különösen azok, akik december 23-án hosszabbított munkaidőben dolgoznak.
Kifejtették, a Tesco családbarát munkahelyként lehetőséget biztosít dolgozóinak, hogy egyéni élethelyzetük alapján jelezzék, mely napokon vagy napszakokban nem tudnak műszakot vállalni. Emellett kiemelték azt is, hogy a vállalatot a bérleti szerződései is kötelezik a nyitva tartásra, hiszen a saját tulajdonú hipermarketekben működő üzletsorokon több száz, jellemzően kis- és középvállalkozó bérlő tevékenykedik, akik számítanak a Tesco nyitva tartására az ünnepek alatt is.
Elmondták, a cég áruházai december 31-én egységesen 18 órakor zárnak 2025-ben, míg január 1-jén minden bolt zárva tart. Az ünnepi időszak többi napján a megszokott nyitva tartási rend szerint várják a vásárlókat.
Korábban a Lidl jelentette be, hogy nem nyitnak ki boltjai december 24-én, így tett a Jysk és a Rossmann is.
Nem csak két diszkont, hanem két különböző gyártó euró formájú édességeinek árát hasonlítottuk össze.
A kormány decembertől kiterjeszti az árrésstopot a bébiételekre is, ami várhatóan árcsökkenést eredményez ebben a termékcsoportban.
A Magyar Posta informatikai karbantartást hajt végre november közepén, ez jelentős szolgáltatási korlátozásokkal és módosított nyitvatartással jár majd számos postahivatalban.
Visszatér a Lidl és a legendás magyar márka közös sikerdarabja: újra kapható lesz a Lidl x Tisza cipő.
Újabb SZÉP-kártya változás élesedik még 2025-ben: így még a karácsonyi bevásárlás is könnyebb lehet - Itt a hideg élelmiszer lista
SZÉP kártya változás 2025: így használható a SZÉP kártya élelmiszer vásárlásra, ezek az ételek szerepelnek a hideg élelmiszer listán és ezek a SZÉP kártya elfogadóhelyek.
A szakértők szerint nem a totális kontroll megteremtése a cél, hanem az, hogy kényelmesebbé tegyék a vásárlást.
Magyarországon azonban inkább az otthonok dekorálása és a jelmezes bulik jellemzőek, a kopogtatós lakásjárás kevésbé.
Határértéken felüli növényvédőszer-tartalom miatt visszahívták a Golden Chef márkájú mungóbabot
Listeria baktérium miatt visszahívta egyik füstölt lazac termékét a Spar.
A JYSK Magyarországon immár nyolcadik éve dönt úgy, hogy december 24-én zárva tartja üzleteit, hogy a munkatársak az ünnepet családjukkal tölthessék.
Egyre több magyar fut bele egy háztartási gép csereprogramnak álcázott online csalásba, amely hivatalosnak tűnő hirdetésekkel próbál pénzt kicsalni gyanútlan érdeklődőktől.
A legnagyobb árcsökkenés a Milsani Edámi 350 grammos tömbsajtot érinti.
A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag megnézte a főváros olcsóbb kifőzdéit és menzáit, hogy kiderüljön: lehet egyáltalán még 3 ezerért enni egy ebédet?
Halottak napja alkalmából rengetegen vásárolnak be gyertyából, ezt pedig évről évre egyre nagyobb értékű importáruval igyekeznek megtámogatni.
Így zsigereli ki a legelesettebb magyarokat a szegények adója: semmit sem tehetnek, mindenképp megfizettetik
Az infláció gyakorlatilag regresszív adóként működik: a legnagyobb terhet azok viselik, akiknek a legkevesebb mozgásterük van.
Bezárt a Mester utcai technoközért, egy olyan éjjel-nappali kisbolt, amely évtizedeken át a budapesti éjszakai élet sajátos szereplője volt.
Egy felmérés szerint a magyarok 10 százaléka impulzusvásárlónak vallja magát, 39%, azzal indokolja költekezését, hogy jutalmazni szeretné magát.