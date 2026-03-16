Kis házak sora magyar faluban, Tokaj vidékén.
Otthon

Lesújtó hír érkezett több magyar régióról is: akik errefelé élnek, hamarabb halnak, mint társaik

Pénzcentrum
2026. március 16. 20:32

Az Európai Unióban a születéskor várható élettartam már túlszárnyalta a koronavírus-járvány előtti szintet, és 81,5 évre emelkedett. Ezzel szemben Magyarország továbbra is jelentősen lemarad az európai és a régiós átlagtól. Hazánkban kiugróak az országon belüli, valamint a nemek közötti egyenlőtlenségek. Sőt, két magyar régió a teljes unió tíz legrosszabb élettartam-mutatóval rendelkező térsége közé tartozik - közölte a Portfolio.

Az Eurostat legfrissebb adatai szerint 2024-ben az EU-ban átlagosan 81,5 év volt a születéskor várható élettartam. Ez az érték a pandémia okozta visszaesés után már a 2019-es eredményeket is felülmúlja. Európában a spanyol, olasz és svéd régiók vezetnek, stabilan 85 év feletti átlagokkal. Ezzel szemben az uniós rangsor legvégén három bolgár térség, a franciaországi Mayotte és Észak-Magyarország áll.

Magyarországon belül élesek a területi különbségek. Ezek az egészségügyi ellátás, az életmód és a gazdasági fejlettség eltéréseit tükrözik. A legkedvezőbb helyzetben Budapest van 78,9 évvel, amelyet Pest régió követ 77,5 évvel. A lista végén az Észak-Alföld (75,5 év) és Észak-Magyarország (75,1 év) található. Ez a két térség az EU tíz legalacsonyabb várható élettartamú régiója között szerepel. A rossz mutatók szorosan összefüggnek azzal, hogy az egy főre jutó jövedelem itt jelentősen elmarad az országos átlagtól.

Az elmúlt két évtized folyamatait vizsgálva kiderül, hogy a hazai életkilátások javulása drasztikusan lelassult. Míg 2004 és 2014 között a régiók többségében mintegy 3 évvel nőtt a várható élettartam, Budapesten pedig 3,2 évvel, addig a 2014 és 2024 közötti időszakban még a legjobban teljesítő Nyugat-Dunántúl is csupán 1,4 évet tudott javítani. Az Észak-Alföldön tíz év alatt mindössze 0,2 év volt a növekedés. Ezzel a lassuló ütemmel Magyarország a szomszédos országokhoz képest is egyre nagyobb hátrányba kerül. A régiónkban már csak Romániát előzzük meg, a többi közép-európai állam viszont magabiztosan vezet előttünk.

A területi eltérések mellett a nemek közötti különbségek is meghatározóak. 2024-ben az EU-ban a nők átlagosan 84,1, míg a férfiak 78,9 évet éltek. Bár ez az 5,2 éves uniós különbség az elmúlt húsz évben folyamatosan csökkent, Magyarországon továbbra is nagy a szakadék. A magyar nők várhatóan 6,2 évvel élnek tovább a férfiaknál. Ez a nyolcadik legnagyobb eltérés Európában, jóllehet 2004-ben a mutató még 8,5 éven állt.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az élettartambeli különbség a magyar társadalom korfáján is markánsan megmutatkozik. A nők aránya az 56 éves korosztálynál lépi át az 50 százalékot. Innen kezdve a férfiak magasabb halandósága miatt egyre meredekebben nő a nők fölénye. A 73 évesek körében 60 százalék, a 85 éveseknél 70 százalék, a 90 év felettieknél pedig már 76 százalék felett van a nők aránya.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 16.
Sok magyar, aki ilyen betegségben szenved, már lemondott a gyógyulásról: a háttérben már érik a hatalmas fordulat
2026. március 15.
Különleges kávézóra bukkantunk a határ menti kisvárosban: ilyen nincs még egy az országban!
2026. március 16.
Jön a rejtélyes kék kártya a magyar munkaheleken: mutatjuk, mire megy vele, aki ilyet villant
2026. március 16.
Ne vegyél autót, amíg nem láttad ezt a listát: ezek most a legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb vételek a piacon
2026. március 16.
Káosz az utazási piacon: kiderül, mennyire félnek a magyarok a közel-keleti feszültségtől
1
4 hete
Megszólalt az MVM: indul a nyilatkozattétel, aki ezt nem teszi meg, nem kap rezsikompenzációt
2
1 hónapja
Óraátállítás 2026: itt a dátum, mikor lesz óraátállítás március folyamán - Nem ez lesz az utolsó?
3
1 hónapja
Eladja balatoni házát a híres magyar stand upos: ezért mond nemet a boldogságra
4
5 napja
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
5
4 hete
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
Díjmentes leszállítás
lehetőség az életbiztosítások fenntartására díjfizetés nélkül is. A tartam változatlan marad: a biztosítási összeg azonban az addig már befizetett díjak által fedezett mértékig (általában jelentősen) lecsökken.

Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 16. 20:15
Ha ezek az útvonalak leállnak, jön az olajárrobbanás: ettől a nyolc tengeri szorostól függ a világ sorsa
Pénzcentrum  |  2026. március 16. 19:00
Jön a rejtélyes kék kártya a magyar munkaheleken: mutatjuk, mire megy vele, aki ilyet villant
Agrárszektor  |  2026. március 16. 20:29
Válság közeleg a mezőgazdaságban? Aggasztó dolgokat közöltek