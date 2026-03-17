Meglepő nevek a válogatottban! Keretet hirdetett Marco Rossi: erre senki nem számított

Marco Rossi szövetségi kapitány kihirdette a magyar labdarúgó-válogatott idei első, 25 fős keretét. A névsorban három újonc, Yaakobishvili Áron, Csinger Márk és Szűcs Tamás is helyet kapott. A nemzeti csapat jövő szombaton Szlovéniát, rá három napra pedig Görögországot fogadja a Puskás Arénában.

A szakvezető a szokásoknak megfelelően Telkiben ismertette a névsort. A frissen meghívott játékosok közül Yaakobishvili a spanyol másodosztályú FC Andorra kapusa, Csinger pedig a Győr hátvédje - kölcsönben a Dunaszerdahelytől. Szűcs a Debrecen középpályásaként érdemelte ki a meghívót a soron következő hazai mérkőzésekre.

A magyar válogatott kerete a két barátságos meccsre a következő:

Kapusok:

Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers), Yaakobishvili Áron (FC Andorra)

Védők:

Balogh Botond (Kocaelispor), Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Nego Loic (Le Havre AC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (Vojvodina)

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Középpályások:

Baráth Péter (Sigma Olomouc), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (Bournemouth), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Támadók:

Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (Red Bull Salzburg), Sallai Roland (Galatasaray), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén)