2026. március 17. kedd Gertrúd
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Isztambul, 2025. március 20.Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának osztályozójában játszott Törökország-Magyarország első mérkőzésen Isztambulban az Ali Sami Yen Sportkompl
Sport

Meglepő nevek a válogatottban! Keretet hirdetett Marco Rossi: erre senki nem számított

MTI
2026. március 17. 13:12

Három újonc: Yakobishvili Áron, Szűcs Tamás és Csinger Márk is bekerült a válogatott bő keretébe, amelyk két barátságos meccsre készül.

Marco Rossi szövetségi kapitány kihirdette a magyar labdarúgó-válogatott idei első, 25 fős keretét. A névsorban három újonc, Yaakobishvili Áron, Csinger Márk és Szűcs Tamás is helyet kapott. A nemzeti csapat jövő szombaton Szlovéniát, rá három napra pedig Görögországot fogadja a Puskás Arénában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szakvezető a szokásoknak megfelelően Telkiben ismertette a névsort. A frissen meghívott játékosok közül Yaakobishvili a spanyol másodosztályú FC Andorra kapusa, Csinger pedig a Győr hátvédje - kölcsönben a Dunaszerdahelytől. Szűcs a Debrecen középpályásaként érdemelte ki a meghívót a soron következő hazai mérkőzésekre.

Magyarország
Hungary
Piaci érték: 208,05M €
Adatlap létrehozva: 2026.03.17.

A magyar válogatott kerete a két barátságos meccsre a következő:

  • Kapusok:

Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC),  Tóth Balázs (Blackburn Rovers), Yaakobishvili Áron (FC Andorra)

  • Védők:

Balogh Botond (Kocaelispor), Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Nego Loic (Le Havre AC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (Vojvodina)

  • Középpályások:

Baráth Péter (Sigma Olomouc), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (Bournemouth), Vitális Milán (ETO FC Győr)

  • Támadók:

Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (Red Bull Salzburg), Sallai Roland (Galatasaray), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén)
#sport #labdarúgás #magyar válogatott #focimeccs #puskás aréna #szoboszlai dominik #magyar labdarúgás #marco rossi #válogatott #varga barnabás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:32
13:22
13:12
13:05
12:40
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 17.
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
2026. március 16.
Sok magyar, aki ilyen betegségben szenved, már lemondott a gyógyulásról: a háttérben már érik a hatalmas fordulat
2026. március 17.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
2026. március 17.
Óriási fordulat előtt a magyar gazdaság: kiderült, mi jöhet a következő években - erre kell most felkészülni
2026. március 17.
Tömegével veszik ezeket a kínai autókat a magyarok: elképesztő bevezető akcióval startol egy új márka
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 17. kedd
Gertrúd
12. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Forma-1 Kínai Nagydíj 2026: itt van minden időpont, a verseny kezdete Sanghaj, Kína helyszínen
2
3 napja
Szoboszlai óta nem volt ekkora tehetsége a magyar focinak? Megállíthatatlanul termeli a gólokat, 18 évesen már topcsapat vinné
3
1 hete
Friss hírek érkeztek Cristiano Ronaldo állapotáról: súlyosabba sérülése, mint gondolták - vége lehet mesés karrierjének?
4
6 napja
Elájulnak a magyar sportfogadók, ha ezt meglátják: brutális, mit vezetett be a Szerencsejáték Zrt.
5
1 hete
Ki nem találod, mennyi Lionel Messi éves fizetése: kitálalt az Inter Miami ügyvezetője
PÉNZÜGYI KISOKOS
Átvezetés
Átutalást jelent az ügyfél saját számlái között. Forintszámlák közötti pénzmozgás esetén átvezetéssel teljesíthető a meghatalmazotti számláról saját néven vezetett számlára, ill. saját néven vezetett számláról meghatalmazotti számlára történő átutalás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 17. 13:32
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Pénzcentrum  |  2026. március 17. 13:22
Vészjósló kijelentést tett Donald Trump: tényleg ledobhatják az atombombát?
Agrárszektor  |  2026. március 17. 12:28
Szigorú szabályok fojtogatják a gazdákat: sokan végleg lehúzhatják a rolót