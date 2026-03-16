2026. március 16. hétfő Henrietta
Oktatás

Gyakorlatilag elfogytak a kémia-, biológia-, fizikatanárok Magyarországon: óriási a baj

Pénzcentrum
2026. március 16. 14:50

Az elmúlt hét évben ötödével csökkent a természettudományos tantárgyakat oktató pedagógusok száma a magyar iskolákban. Ezt a folyamatot a nyugdíjas tanárok visszafoglalkoztatása sem tudta megállítani. A Pedagógusok Szakszervezete szerint a drasztikus tanárhiányt elsősorban az alacsony bérek, az elavult eszközpark és a rossz munkakörülmények okozzák. Ráadásul a szakemberhiány és a lecsökkent óraszámok már az órai kísérletek biztonságát és minőségét is veszélyeztetik.

A Köznevelési Információs Rendszer adatai alapján hét év alatt 21 százalékkal esett vissza a fizikát, kémiát, biológiát és földrajzot tanító főállású tanárok létszáma. A leglátványosabb a fizikaoktatás helyzete, ahol közel 30 százalékos a lemorzsolódás. Biológiatanárból 21 százalékkal dolgozik kevesebb a rendszerben. A földrajzot és a kémiát oktatók száma is meredeken, 17, illetve 15 százalékkal csökkent - jelentette a Népszava.

Ezt a negatív tendenciát az a 2023-as kormányzati intézkedés sem tudta megfordítani, amely megkötések nélkül lehetővé tette a nyugdíj melletti munkavégzést az oktatásban. Bár a rendszerben maradó, főállású nyugdíjas pedagógusok száma minden természettudományos tárgy esetében többszörösére nőtt, a hiányt az idősebb generációval sem sikerült pótolni. Kémiából például 43-ról 155-re, fizikából 71-ről 179-re emelkedett a nyugdíjas oktatók száma. Ráadásul ezek a statisztikák csak a főállásúakat mutatják. A megbízási szerződéssel tanító nyugdíjasokat is beleszámítva a valós arányuk még magasabb lehet.

Kapcsolódó cikkeink:

 
#baleset #iskola #oktatás #magyarország #pedagógus #bérek #szakemberhiány #tanárok #nyugdíjasok #tanárhiány

2026. március 16.
Sok magyar, aki ilyen betegségben szenved, már lemondott a gyógyulásról: a háttérben már érik a hatalmas fordulat
2026. március 15.
Különleges kávézóra bukkantunk a határ menti kisvárosban: ilyen nincs még egy az országban!
2026. március 16.
Káosz az utazási piacon: kiderül, mennyire félnek a magyarok a közel-keleti feszültségtől
2026. március 16.
Sötét titok derült ki az egekbe szökő benzinárakról: valójában egy durva kísérlet tesztalanyai lehetnek a gyanútlan autósok
2026. március 16.
Teljes tévúton jár a magyar oktatási rendszer: óriásit robbanhat az iskolákban az elfojtott feszültség
1
2 hónapja
Pedagógus bértábla 2026: ennyit számít a pedagógus béremelés, így emelkedik a tanári fizetés
2
1 hónapja
Mi folyik a magyar iskolákban? Sorra büntetik a pedagógusokat, erre hivatkoznak
3
4 hete
Ki nem találod, ezen a szakon tanul tovább a második magyar űrhajós, Kapu Tibor: ez ám a sztárszakma!
4
2 hónapja
Érettségi 2026: itt vannak a követelmények, fontos időpontok, a jelentkezés menete - Közép és emelt szintű feladatok, megoldások
5
2 hónapja
Számtalan magyar diplomás maradhat hoppon 2026-tól: ezzel sokan nem számoltak, pedig kellett volna
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 16. 15:33
Káosz az utazási piacon: kiderül, mennyire félnek a magyarok a közel-keleti feszültségtől
Pénzcentrum  |  2026. március 16. 13:05
Sötét titok derült ki az egekbe szökő benzinárakról: valójában egy durva kísérlet tesztalanyai lehetnek a gyanútlan autósok
Agrárszektor  |  2026. március 16. 14:27
Hiány van rengeteg boltban: itt már alig van tojás, üresek a polcok