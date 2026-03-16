Gyakorlatilag elfogytak a kémia-, biológia-, fizikatanárok Magyarországon: óriási a baj

Az elmúlt hét évben ötödével csökkent a természettudományos tantárgyakat oktató pedagógusok száma a magyar iskolákban. Ezt a folyamatot a nyugdíjas tanárok visszafoglalkoztatása sem tudta megállítani. A Pedagógusok Szakszervezete szerint a drasztikus tanárhiányt elsősorban az alacsony bérek, az elavult eszközpark és a rossz munkakörülmények okozzák. Ráadásul a szakemberhiány és a lecsökkent óraszámok már az órai kísérletek biztonságát és minőségét is veszélyeztetik.

A Köznevelési Információs Rendszer adatai alapján hét év alatt 21 százalékkal esett vissza a fizikát, kémiát, biológiát és földrajzot tanító főállású tanárok létszáma. A leglátványosabb a fizikaoktatás helyzete, ahol közel 30 százalékos a lemorzsolódás. Biológiatanárból 21 százalékkal dolgozik kevesebb a rendszerben. A földrajzot és a kémiát oktatók száma is meredeken, 17, illetve 15 százalékkal csökkent - jelentette a Népszava.

Ezt a negatív tendenciát az a 2023-as kormányzati intézkedés sem tudta megfordítani, amely megkötések nélkül lehetővé tette a nyugdíj melletti munkavégzést az oktatásban. Bár a rendszerben maradó, főállású nyugdíjas pedagógusok száma minden természettudományos tárgy esetében többszörösére nőtt, a hiányt az idősebb generációval sem sikerült pótolni. Kémiából például 43-ról 155-re, fizikából 71-ről 179-re emelkedett a nyugdíjas oktatók száma. Ráadásul ezek a statisztikák csak a főállásúakat mutatják. A megbízási szerződéssel tanító nyugdíjasokat is beleszámítva a valós arányuk még magasabb lehet.