Már csak ez hiányzott: csőd közelébe jutott a legendás gyorsétteremlánc, tömegek kerülhetnek utcára

Pénzcentrum
2025. október 21. 06:30

A Pizza Hut 68 étterme bezár az Egyesült Királyságban, miután a DC London Pie Ltd csődeljárás alá került, veszélyeztetve több száz munkahelyet 75 helyszínen.

A Pizza Hut éttermeinek tulajdonosa, a DC London Pie Ltd ma a FTI Consultingot nevezte ki felszámolónak. A lépés hat héttel azután történt, hogy a brit adóhatóság (HMRC) felszámolási kérelmet nyújtott be a vállalat ellen - írja a Daily Mail.

Egyes brit helyszíneken a területi vezetők ma reggel hazaküldték a dolgozókat. Egy leeds-i alkalmazott elmondása szerint "fogalmuk sem volt arról, mi történik". A városban található 11 étteremből nyolc ma bezárt.

Egy forrás szerint: "Több csapatunk is otthon ül, miután közvetlenül a munkából küldték haza őket, nem kapják meg a mai napra járó fizetésüket, és szó szerint fogalmuk sincs, mi történik. Ráadásul azt mondták, ne beszéljünk erről senkivel, hogy 'ne keltsünk pánikot', de nem adnak részleteket a helyzetről."

A Pizza Hut elviteles üzleteit nem érinti a helyzet, mivel azok külön vállalkozáshoz tartoznak.

Röviddel a csődeljárás bejelentése után a vállalat globális tulajdonosa, a Yum! Brands megállapodást kötött 64 veszélyeztetett étterem megmentéséről. Azonban 75 üzlet, amely nem része a mentőakciónak, továbbra is veszélyben van, és körülbelül 741 munkahely is kockázatban van.

A Pizza Hut szóvivője közölte: "A Pizza Hut UK bejelenti az éttermi üzletág felvásárlását egy előre csomagolt adminisztráción keresztül, miután az FTI-t ma kinevezték a DC London Pie Limited, a Pizza Hut franchise-partnerének felszámolójává."

"Örömünkre szolgál, hogy biztosíthatjuk 64 helyszín folyamatos működését, megőrizve a vendégélményt és védve az érintett munkahelyeket. Körülbelül 1277 csapattag kerül át az új Yum! tulajdonú vállalkozáshoz a brit TUPE jogszabályok szerint, beleértve az éttermi vezetőket és támogató csapatokat."

Nicolas Burquier, a Pizza Hut nemzetközi operatív piacokért felelős igazgatója elmondta: "Ez a célzott felvásárlás a vendégélmény megőrzését és a munkahelyek lehetőség szerinti védelmét célozza. Azonnali prioritásunk a megszerzett helyszínek működési folytonosságának biztosítása és a kollégák támogatása az átmenet során."

Az év elején az összes 139 brit éttermet és körülbelül 3000 munkahelyet megmentettek, amikor egy amerikai magántőke-társaság felvásárolta az üzleteket. Az amerikai székhelyű Directional Capital, amely a DC London Pie tulajdonosa, akkor vette át az éttermeket, miután a vállalkozás előcsomagolt csődeljárásba került.

A brit éttermek korábbi tulajdonosa, a Heart with Smart Limited csődbe ment, miután közel 40 millió fonttal tartozott a Pricoa Capital befektetőnek.

Magyarországon jól teljesítenek

A Pizza Hut már több tucat étterme van Magyarországon. A hálózat folyamatosan bővül Magyarországon franchise modellben. Az itthon Pizza Hut éttermeket működtető AmRest nemcsak az üzleti modellt kínálja a partnereinek, hanem komplett háttértámogatást is nyújt: biztosítja az infrastruktúrát, a márka arculati elemeit és marketingeszközeit, részt vesz az étlap összeállításában, valamint képzésekkel és tanácsadással segíti a tulajdonosokat és az alkalmazottakat.

A vállalat 2023 júniusában Szegeden adta át az első Pizza Hut egységet, amely már franchise rendszerben működik Magyarországon, miközben a márka globálisan több mint 19 ezer éttermet üzemeltet több mint 100 országban. Az AmRest Kft. 2024-es árbevétele nettó 75,7 milliárd forint volt, ami 13%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Az árbevétel magában foglalja a Kft. által működtetett gyorséttermeket és a Starbucks kávézókat is. 
Címlapkép: Getty Images
