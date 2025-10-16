Ennyi volt, lehúzza a rolót Csernus Imre egri étterme: kiderült, ez nyílik majd a helyén

Az Ostoros Családi Pincészet tulajdonosai veszik át a korábban Csernus Imre nevével fémjelzett, bezárt Depresso helyét Eger főterén. A Dobó téren novemberben nyíló SIGNO Bistro&Bar a helyi alapanyagokra épülő, kreatív gasztronómiát és a borászat kínálatát helyezi előtérbe - írta a heol.hu.

Végleg bezárt Eger belvárosában a korábban népszerű Depresso étterem, amely egykor az ismert pszichiáter, Csernus Imre nevével fémjelzett vendéglátóhely volt. A Dobó tér déli részén található üzlethelyiség azonban nem marad sokáig üresen, helyén hamarosan egy új, különleges hangulatú bisztró nyitja meg kapuit.

Az Ostoros Családi Pincészet tulajdonosa, Soltész Gergő és felesége, Soltészné Tarnay Éva régi álma válik valóra a SIGNO Bistro&Bar megnyitásával.

Emlékszem, egy bő évtizede, amikor Egerbe költöztünk, épp a Dobó téren sétáltunk – babakocsival, akkor még két gyerekkel. Nézelődtünk a téren, és megláttuk a gyönyörű épületet, benne az üzlethelyiséggel, amelyben akkor egy cipőbolt volt. Megegyeztünk, hogy ha valaha nyitunk éttermet Egerben, az itt lesz. Azzal, hogy a Depresso bezárt, a sors végül elénk sodorta a lehetőséget, amibe hirtelen, gondolkodás nélkül bele is vágtunk. A projekthez pedig egy szuper csapat gyűlt össze

– mesélte lapunknak Soltészné Tarnay Éva.

A tulajdonosok elmondása szerint a SIGNO egyszerre lesz a Soltész borcsalád referenciapontja és egy laza, kötetlen hangulatú vendéglátóhely. A konyha vezetését két elismert séf látja majd el, ami a tulajdonosok szerint nem megszokott modell, de a borászatukban is két főborásszal dolgoznak, ami jól bevált. A gasztronómiai koncepció a helyi, kistermelői alapanyagokra épített, szerethető, vidéki konyha lesz, amely egyúttal kreatív és ötletes megoldásokat kínál. A séfek küldetése, hogy az ételekben a szezonalitás, a természetesség és a hagyomány modern értelmezése egyaránt megjelenjen.

Az üzlethelyiség Ipacs Géza tervei alapján teljes belső átalakításon megy keresztül, miközben a tulajdonosok nagy figyelmet fordítanak a műemlékvédelmi előírásokra. A SIGNO nemcsak az étkezésre, hanem a találkozásra és kikapcsolódásra is alkalmas lesz a tulajdonosok elmondása szerint.