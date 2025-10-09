A második negyedévben csak két országban emelkedtek nagyobb mértékben a lakásárak, mint Magyarországon.
Nyugdíjasok vesztőhelye: tényleg drágább a helyi Tesco Express, mint a város széli nagy hipermarket?
A Gateshead-i Highfield lakói szerint a helyi Tesco Express magasabb árai és korlátozott termékválasztéka miatt "büntetésben" érzik magukat, mivel ez az egyetlen elérhető szupermarket a környéken.
A BBC beszámolója szerint a Rowlands Gill-i lakosok panaszai szerint a helyi Tesco Express üzletben magasabb árakat kell fizetniük, mint a városközpontban található nagyobb Tesco áruházakban vagy a konkurens üzletletekben. Marie Sidgwick, 65 éves helyi lakos szerint a kiszolgáltatott embereknek magasabb árat kell fizetniük, mert nem engedhetik meg maguknak az 5 fontos buszutat Gatesheadbe, és ez nincs rendben.
A Tesco szóvivője elmondta, hogy az Express üzletekben számos mindennapi termék ugyanazon az áron kapható, mint a nagyobb áruházakban, de a vásárlók szerint sok olcsóbb termék egyáltalán nem található meg a kisebb üzletekben.
A helyiek által említett drágább termékek között szerepelnek a chips, lencse, tészta, tej és húsáruk. Diane Kindred, aki a Gateshead Élelmiszerbanknál dolgozik, rámutatott: "Például a penne tészta Tesco márkás változata 69 penny, míg az olcsóbb saját márkás változat csak 41 penny. Ez jelentős különbség, és az Express üzlet a drágább, 69 pennys változatot árulja."
A szakértő hozzátette: "A Tesco Express-t kényelmi boltként kezelik, ahol általában magasabbak az árak, de a Highfield lakosai számára ez nem kényelmi bolt, hanem létfontosságú szupermarket. Nem lehet heti bevásárlást busszal megoldani, és sok lakos idős vagy sérülékeny, akik nem tudnak online vásárolni."
A Versenyhivatal 2023-as jelentése szerint a kényelmi boltok üzemeltetése költségesebb, mivel több kisebb volumenű szállítmányt igényelnek, viszonylag magasabb személyzeti létszámmal és bérleti díjakkal működnek. A British Retail Consortium igazgatója szerint a nagy márkák kisebb üzletei ugyanazokkal a költségproblémákkal szembesülnek, mint a független kiskereskedők.
A jelentés szerint a nagy szupermarketek kényelmi üzleteiben az árak általában körülbelül 10%-kal magasabbak, mint ugyanazon márka nagyobb üzleteiben. Mary McGarry 62 éves helyi lakos szerint azonban ez nem kényelmes vásárlási mód: "Büntetésben érzem magam, mert olyan pénzt kell költenem, amim nincs, és ráadásul pazarlás is történik. Nem tudok egy egész zsák krumplit vagy három paprikát elhasználni egy hét alatt."
A Tesco közleménye szerint Express üzleteikben nincs elegendő polchely a nagyobb áruházakban elérhető összes termékválaszték befogadására. "A helyi vásárlók szokásainak ismeretében biztosítjuk, hogy az egyes üzletek kínálata a legjobban megfeleljen a helyi ízlésnek és igényeknek. Az Express üzletekben számos mindennapi terméket kínálunk, beleértve a saját márkás kenyeret és tejet, ugyanazon az áron, mint nagyobb üzleteinkben" - nyilatkozta a vállalat szóvivője.
A MediaMarkt szakértői a gazdasági környezet kihívásairól, a vásárlói szokások és igények változásáról, valamint a MediaMarkt Marketplace-ről meséltek.
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad,...
A részletes inflációs adatokból továbbra is jól látszik, hogy a mindennapi vásárlások szintjén még bőven érezni az áremelkedést.
Akciófilmbe illő jelenet játszódott a budapesti Golgota úti piacon - írja közleményében a NAV.
Fokhagymában mutattak ki tiltott és az egészségre rendkívül káros növényvédőszer-származékot.
Az OKSZ továbbra is azt szeretné elérni, hogy törölje el a kormány az árréscsökkentést, annak ugyanis súlyos következményei vannak a kereskedőkre.
Retró megjelenésű konyhai és háztartási kisgépeket akcióz le a Lidl a jövő héttől. A konyhai robotgéptől a turmixon át a kávéfőzőkig mindenből lesz 1973-as dizájnú...
A sikeres tesztidőszak után az év végéig országszerte 139 új készülék áll majd az ügyfelek rendelkezésére.
A magyar inflációs ráta szeptemberben ismét emelkedhetett az előző havi 4,3%-ról a Portfolio által megkérdezett elemzők szerint.
Jöhet a teljes zárvatartás karácsonykor? Bejelentette a lánc, ezek a Lidl üzletek már biztosan érintettek
A bezárások miatt a vásárlóknak gondosan kell megtervezniük ünnepi bevásárlásaikat.
Nagy halloween-i összecsapás lesz a 41. héten a diszkontokban. Sok tematikus márkatermék versenyez a vásárlókért.
A vállalat megerősítette, hogy a változtatás áruvédelmi célokat szolgál és a lopást is meggátolja.
Tízmillió tojó hiányzik az egész EU-ból, ami a tavaszi madárinfluenza-járvány miatt nincs meg, és ez az árakat is alaposan felverte.
A japán sörgyrában újraindult a termelés a múlt heti kibertámadás okozta leállás után, de a vállalat teljes rendszerének helyreállítása még folyamatban van.
A melegitalporok piaca globálisan és Magyarországon is jelentős növekedést mutat, különösen az ázsiai fogyasztók keresletének köszönhetően.
A tavaszi árrésstop csak átmeneti enyhülést hozott az inflációban, a magyar gazdaság szerkezeti gondjait azonban nem oldotta meg
2025. augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,9%-kal, naptárhatástól megtisztítva 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
