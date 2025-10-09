2025. október 9. csütörtök Dénes
2019. október 23., Bray, Wicklow megye, Írország. Tesco Express áruház bejárata Bray városában.
Vásárlás

Nyugdíjasok vesztőhelye: tényleg drágább a helyi Tesco Express, mint a város széli nagy hipermarket?

Pénzcentrum
2025. október 9. 11:46

A Gateshead-i Highfield lakói szerint a helyi Tesco Express magasabb árai és korlátozott termékválasztéka miatt "büntetésben" érzik magukat, mivel ez az egyetlen elérhető szupermarket a környéken.

A BBC beszámolója szerint a Rowlands Gill-i lakosok panaszai szerint a helyi Tesco Express üzletben magasabb árakat kell fizetniük, mint a városközpontban található nagyobb Tesco áruházakban vagy a konkurens üzletletekben. Marie Sidgwick, 65 éves helyi lakos szerint a kiszolgáltatott embereknek magasabb árat kell fizetniük, mert nem engedhetik meg maguknak az 5 fontos buszutat Gatesheadbe, és ez nincs rendben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Tesco szóvivője elmondta, hogy az Express üzletekben számos mindennapi termék ugyanazon az áron kapható, mint a nagyobb áruházakban, de a vásárlók szerint sok olcsóbb termék egyáltalán nem található meg a kisebb üzletekben.

A helyiek által említett drágább termékek között szerepelnek a chips, lencse, tészta, tej és húsáruk. Diane Kindred, aki a Gateshead Élelmiszerbanknál dolgozik, rámutatott: "Például a penne tészta Tesco márkás változata 69 penny, míg az olcsóbb saját márkás változat csak 41 penny. Ez jelentős különbség, és az Express üzlet a drágább, 69 pennys változatot árulja."

A szakértő hozzátette: "A Tesco Express-t kényelmi boltként kezelik, ahol általában magasabbak az árak, de a Highfield lakosai számára ez nem kényelmi bolt, hanem létfontosságú szupermarket. Nem lehet heti bevásárlást busszal megoldani, és sok lakos idős vagy sérülékeny, akik nem tudnak online vásárolni."

A Versenyhivatal 2023-as jelentése szerint a kényelmi boltok üzemeltetése költségesebb, mivel több kisebb volumenű szállítmányt igényelnek, viszonylag magasabb személyzeti létszámmal és bérleti díjakkal működnek. A British Retail Consortium igazgatója szerint a nagy márkák kisebb üzletei ugyanazokkal a költségproblémákkal szembesülnek, mint a független kiskereskedők.

A jelentés szerint a nagy szupermarketek kényelmi üzleteiben az árak általában körülbelül 10%-kal magasabbak, mint ugyanazon márka nagyobb üzleteiben. Mary McGarry 62 éves helyi lakos szerint azonban ez nem kényelmes vásárlási mód: "Büntetésben érzem magam, mert olyan pénzt kell költenem, amim nincs, és ráadásul pazarlás is történik. Nem tudok egy egész zsák krumplit vagy három paprikát elhasználni egy hét alatt."

A Tesco közleménye szerint Express üzleteikben nincs elegendő polchely a nagyobb áruházakban elérhető összes termékválaszték befogadására. "A helyi vásárlók szokásainak ismeretében biztosítjuk, hogy az egyes üzletek kínálata a legjobban megfeleljen a helyi ízlésnek és igényeknek. Az Express üzletekben számos mindennapi terméket kínálunk, beleértve a saját márkás kenyeret és tejet, ugyanazon az áron, mint nagyobb üzleteinkben" - nyilatkozta a vállalat szóvivője.
Címlapkép: Getty Images
