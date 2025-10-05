2025. október 5. vasárnap Aurél
13 °C Budapest
Szupermarket folyosó, női lábak és kosár vásárláshoz az élelmiszerboltban. Ügyfél, bio élelmiszerbolt vásárlás és az egészséges élelmiszer az élelmiszerek eladási polcon vagy környezetbarát kiskereskedelmi vásárlás egészségügy
Vásárlás

Így tarolná le a Tesco a magyar kisboltokat: megnyílt az új egységük, elmentünk megnézni

Pénzcentrum
2025. október 5. 13:05

Az úgynevezett kényelmi boltok szegmensébe igyekszik betörni a Tesco azzal, hogy hazánkban is megnyitotta Premier nevű melléklánca első egységét. A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag most elment letesztelni, milyen termékeket találunk és milyen árfekvésben.

Ahogy arról mi is beszámoltunk a napokban, Csepelen megnyílt az ország első Premier boltja, amely a brit lánc kényelmi üzlethálózatának mintájára született. Bár első látásra csak egy átnevezett Tesco Expressznek tűnik, a háttérben jóval többről lehet szó. 

Elsőre az tűnhetett furának, hogy a megnyitás egyáltalán nem volt úgy beharangozva, mint azt ilyen boltoknál, különösen egy új márkánál megszokott. A gyanút ráadásul tetézte, hogy még a megnyitás tényéről se számolt be az égvilágon senkit - leszámítva a 21. kerület ügyeiben mindig jól értesült Csepel Info nevű facebook-oldalt. Nézd meg, hogy mit tapasztaltunk a Premierben:

A Premier az Egyesült Királyságban tulajdonképpen egy "oldalláncának" számít a Tescónak, az úgynevezett "kényelmi szektorba" törtek be így a kereskedelemben. alapélelmiszerek, frissáru, italok, készételek, háztartási kellékek vannak fókuszban. Ez nagyjából azt jelenti, hogy kisebb, városi és lakóövezeti kényelmi boltokat (tehát a sarki, gyorsbevásárlós, hosszú nyitvatartású) üzemeltet. Azért a Tescoé a lánc, mert bár korábban a Booker Group hívta életre, ezt a vállalatot azonban 2018-ban felvásárolta a kereskedelmi óriás.

A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag el is ment Csepelre, hogy megnézze, vajon mi a legfőbb különbség a Tesco Expressz, valamint a Premier-boltok között. Bár az árcédulák valóban a Tescoéra emlékeztetnek, szembetűnő - és máshonnan is megerősítést nyet - hogy a Premier sokkal inkább a helyi bolt-élményre akar támaszkodni, ez lehet a magyarázata, hogy éppen itt nyitották meg az első egységet. A Tesco elmondása szerint figyelni fogják a vásárlói reakviókat, visszajelzéseket a boltról, és ennek tudatában döntenek majd arról, hogy nyitnak-e több ilyen boltot Magyarországon.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #Tesco #Budapest #bolt #árak #csepel #áruház #kiskereskedelem #kereskedelem #bevásárlás #felvásárlás #kisbolt #termék #áruházlánc #egyesült királyság #kisboltok #termékek #brit #boltlánc #premier

