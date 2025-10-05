A kombinált hűtőszekrény is olyan háztartási eszköz, amely jó, ha hosszú éveken át teljesíti a feladatát.
Így tarolná le a Tesco a magyar kisboltokat: megnyílt az új egységük, elmentünk megnézni
Az úgynevezett kényelmi boltok szegmensébe igyekszik betörni a Tesco azzal, hogy hazánkban is megnyitotta Premier nevű melléklánca első egységét. A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag most elment letesztelni, milyen termékeket találunk és milyen árfekvésben.
Ahogy arról mi is beszámoltunk a napokban, Csepelen megnyílt az ország első Premier boltja, amely a brit lánc kényelmi üzlethálózatának mintájára született. Bár első látásra csak egy átnevezett Tesco Expressznek tűnik, a háttérben jóval többről lehet szó.
Elsőre az tűnhetett furának, hogy a megnyitás egyáltalán nem volt úgy beharangozva, mint azt ilyen boltoknál, különösen egy új márkánál megszokott. A gyanút ráadásul tetézte, hogy még a megnyitás tényéről se számolt be az égvilágon senkit - leszámítva a 21. kerület ügyeiben mindig jól értesült Csepel Info nevű facebook-oldalt. Nézd meg, hogy mit tapasztaltunk a Premierben:
A Premier az Egyesült Királyságban tulajdonképpen egy "oldalláncának" számít a Tescónak, az úgynevezett "kényelmi szektorba" törtek be így a kereskedelemben. alapélelmiszerek, frissáru, italok, készételek, háztartási kellékek vannak fókuszban. Ez nagyjából azt jelenti, hogy kisebb, városi és lakóövezeti kényelmi boltokat (tehát a sarki, gyorsbevásárlós, hosszú nyitvatartású) üzemeltet. Azért a Tescoé a lánc, mert bár korábban a Booker Group hívta életre, ezt a vállalatot azonban 2018-ban felvásárolta a kereskedelmi óriás.
A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag el is ment Csepelre, hogy megnézze, vajon mi a legfőbb különbség a Tesco Expressz, valamint a Premier-boltok között. Bár az árcédulák valóban a Tescoéra emlékeztetnek, szembetűnő - és máshonnan is megerősítést nyet - hogy a Premier sokkal inkább a helyi bolt-élményre akar támaszkodni, ez lehet a magyarázata, hogy éppen itt nyitották meg az első egységet. A Tesco elmondása szerint figyelni fogják a vásárlói reakviókat, visszajelzéseket a boltról, és ennek tudatában döntenek majd arról, hogy nyitnak-e több ilyen boltot Magyarországon.
