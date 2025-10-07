2025. október 7. kedd Amália
Berobbant az Aldi és a Lid nagy halloween-háborúja: mutatjuk, ki lehet az igazi árnyertes

Pénzcentrum
2025. október 7. 06:27

Nagy halloween-i összecsapás lesz a 41. héten a diszkontokban. Sok tematikus márkatermék ugyanannyiba fog kerülni az Aldiban, és a Lidlben, de nem mindegyik. Például egy drágább csipsz, vagy éppen túrórudi lehet hogy olcsóbb lesz itt, mint amott. Na, de hol? Mutatjuk!

Nyakunkon a Halloween, és a boltláncok már javában készülnek az ijesztően nagy forgalomra. A Lidl és az Aldi polcain már most megjelentek a szezonális tematikus termékek: tökformájú édességek, sütik, díszek, jelmezek és dekorációk, amikkel a magyar háztartások is könnyen „szellemes” hangulatba kerülhetnek.

A két diszkontlánc ilyenkor különösen nagy versenyt fut egymással – sok termékük ugyanis azonos, az áruk néhol viszont picivel másabb. A Pénzcentrum most megnézte, hogy a 41. héten melyik áruház kínálja olcsóbban a legnépszerűbb halloweenes finomságokat és díszeket.

Komoly az árverseny

Ahogy az árakból is látszik, a Lidl és az Aldi idén szinte fej fej mellett versenyez a halloweenes termékek piacán. A legtöbb esetben mindössze néhány forintnyi eltérés tapasztalható – sőt, több termék pontosan ugyanannyiba kerül mindkét áruházban. Viszont ahogy majd látjuk, az általunk összehasonlított 5 márkatermék esetén azért csak a Lidl nyert ezúttal. 

Ahogy látjuk, a Mizo Pumpkin Spice kávéital ára egységesen 299 forint. A Mizo Pumpkin Spice Túró Rudinál már apró különbség látszik: a Lidl 649 forintért, míg az Aldi 659 forintért kínálja az 5 darabos kiszerelést.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A fekete Univer majonéz esetében már komolyabb, 100 forintos különbség mutatkozik a Lidl javára: itt 799 forint, míg az Aldiban 899 forint a 400 grammos flakon. A legnagyobb eltérés a Pringles csípős halloweenes kiadásánál látható: a Lidl-ben 999 forint, míg az Aldiban 1199 forint az ár.

Végül a Milli Rémtúró 90 grammos kiszerelése mindkét boltban egységesen 249 forintért vihető haza. Összességében tehát a Lidl az idei halloweenes kínálatban több terméknél is néhány száz forinttal kedvezőbb árat kínál, de a különbségek nem minden esetben jelentősek.
Címlapkép: Getty Images
