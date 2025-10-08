Együttműködési megállapodást írt alá a moldovai Zener Group, a kínai New Energy Technology, valamint a Horizon Auto.
Illegális gyorsulási versenyek a Tesco-parkolókban: videón az életveszélyes manőverek
Éjszakai sorompóval próbálják megfékezni az illegális autóversenyeket London egyik külvárosában, ahol évek óta szenvednek a lakók a zajtól és a veszélyes vezetéstől, írta meg a BBC.
London délkeleti külvárosában, Elmers End területén a helyiek reménykednek, hogy végre megoldódik az életüket évek óta megkeserítő illegális autóversenyek problémája. Egy sikeres kampány eredményeként éjszakai sorompót telepítenek a Tesco áruház parkolójába, amely sötétedés után gyakran változik versenypályává.
A környéken élők rendszeresen hallják a bőgő motorok, csikorgó gumik és durrogó kipufogók hangját. Az úgynevezett "autós találkozók" során veszélyes, illegális gyorsulási versenyeket rendeznek, amelyek gyakran kiterjednek a környező utcákra is.
"Hajnali 2 óra körül tiszta káosz volt, mindenhol füst, az emberek telefonnal filmeztek. Nem gondolnád, hogy ez egy szupermarket parkolója" - mesélte Sharmone, egy helyi lakos, aki videófelvételt is készített arról, ahogy a sofőrök driftelnek, miközben majdnem a nézőkbe hajtanak.
Egy másik lakos, aki 19 éve él a környéken, elmondta, hogy a zaj miatt szinte minden szombat éjjel ébren van. "Régen biztonságos, békés, kellemes környék volt. Ma már nem érzem magam biztonságban éjszaka, ahogy a családom sem."
A Metropolitan Police közölte, hogy együttműködik a Tescóval egy éjszakai sorompó telepítésében, amelyet a következő napokban helyeznek üzembe. A Tesco szóvivője szerint "komolyan veszik az antiszociális viselkedésről szóló bejelentéseket a parkolóikban, és dolgoznak az autós csoportok által okozott incidensek megelőzésén".
A helyiek remélik, hogy a sorompó hosszú távú megoldást jelent majd, de az autórajongók szerint ez csak áthelyezi a problémát más környékekre. "Amikor megérkezünk egy találkozóra és azt leállítják, megpróbálunk másik helyet találni" - mondta Gemma, egy autórajongó.
Az ilyen típusú engedély nélküli események és antiszociális vezetés egész Londonban és Angliában problémát jelentenek a hatóságoknak. Jellemzően nagy parkolókban, bevásárlóközpontoknál vagy ipari területeken tartják őket, ahol erős vagy átalakított autók tulajdonosai versenyeznek több száz néző előtt.
A rendőrség nemrég több mint 60 luxusjárművet foglalt le Westminsterben az illegális utcai versenyzésre vonatkozó panaszok után. Enfield kerületben bírósági végzést kértek az autós találkozók betiltására az A10-es út mentén, ahol évek óta folyik illegális tevékenység.
Bár az antiszociális és veszélyes vezetés általában törvénybe ütközik, az autórajongók alkalmi összejövetelei nem feltétlenül illegálisak. Jamie, egy 24 éves autórajongó és TikTok-felhasználó szerint sokan közülük egyszerűen csak hobbijukat űzik. "Akik versenyezni akarnak, azoknak rendes versenypályákat kellene használniuk... Összejövünk, megmutatjuk az autóinkat és beszélgetünk róluk. Ez csak egy hobbi."
Philip McGovern, akinek cége hivatalos találkozókat szervez a fanatikusoknak, úgy véli, hogy az autórajongók igazságtalanul rossz hírnevet szereztek. Szerinte Londonban "élénk autós kultúra van - utcai kultúra, klasszikus kultúra, szuperautó és hiperautó kultúra", de az autózást sokan "piszkosnak" tartják.
McGovern szerint az autórajongóknak több elérhető helyre lenne szükségük a drága versenypályák alternatívájaként. "Régen több szabad terület állt rendelkezésre, ahol az autórajongók találkozhattak, kipróbálhatták legújabb autóikat, és nem zavartak másokat. A kihívás, mint mindig, a társadalmi szabályozás kérdése."
