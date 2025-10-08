2025. október 8. szerda Koppány
10 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Téli ruhában vezető sofőr. Oldalnézet. Tél kívülről
Világ

Illegális gyorsulási versenyek a Tesco-parkolókban: videón az életveszélyes manőverek

Pénzcentrum
2025. október 8. 20:17

Éjszakai sorompóval próbálják megfékezni az illegális autóversenyeket London egyik külvárosában, ahol évek óta szenvednek a lakók a zajtól és a veszélyes vezetéstől, írta meg a BBC.

London délkeleti külvárosában, Elmers End területén a helyiek reménykednek, hogy végre megoldódik az életüket évek óta megkeserítő illegális autóversenyek problémája. Egy sikeres kampány eredményeként éjszakai sorompót telepítenek a Tesco áruház parkolójába, amely sötétedés után gyakran változik versenypályává.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A környéken élők rendszeresen hallják a bőgő motorok, csikorgó gumik és durrogó kipufogók hangját. Az úgynevezett "autós találkozók" során veszélyes, illegális gyorsulási versenyeket rendeznek, amelyek gyakran kiterjednek a környező utcákra is.

"Hajnali 2 óra körül tiszta káosz volt, mindenhol füst, az emberek telefonnal filmeztek. Nem gondolnád, hogy ez egy szupermarket parkolója" - mesélte Sharmone, egy helyi lakos, aki videófelvételt is készített arról, ahogy a sofőrök driftelnek, miközben majdnem a nézőkbe hajtanak.

Egy másik lakos, aki 19 éve él a környéken, elmondta, hogy a zaj miatt szinte minden szombat éjjel ébren van. "Régen biztonságos, békés, kellemes környék volt. Ma már nem érzem magam biztonságban éjszaka, ahogy a családom sem."

Kapcsolódó cikkeink:

A Metropolitan Police közölte, hogy együttműködik a Tescóval egy éjszakai sorompó telepítésében, amelyet a következő napokban helyeznek üzembe. A Tesco szóvivője szerint "komolyan veszik az antiszociális viselkedésről szóló bejelentéseket a parkolóikban, és dolgoznak az autós csoportok által okozott incidensek megelőzésén".

A helyiek remélik, hogy a sorompó hosszú távú megoldást jelent majd, de az autórajongók szerint ez csak áthelyezi a problémát más környékekre. "Amikor megérkezünk egy találkozóra és azt leállítják, megpróbálunk másik helyet találni" - mondta Gemma, egy autórajongó.

Az ilyen típusú engedély nélküli események és antiszociális vezetés egész Londonban és Angliában problémát jelentenek a hatóságoknak. Jellemzően nagy parkolókban, bevásárlóközpontoknál vagy ipari területeken tartják őket, ahol erős vagy átalakított autók tulajdonosai versenyeznek több száz néző előtt.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A rendőrség nemrég több mint 60 luxusjárművet foglalt le Westminsterben az illegális utcai versenyzésre vonatkozó panaszok után. Enfield kerületben bírósági végzést kértek az autós találkozók betiltására az A10-es út mentén, ahol évek óta folyik illegális tevékenység.

Bár az antiszociális és veszélyes vezetés általában törvénybe ütközik, az autórajongók alkalmi összejövetelei nem feltétlenül illegálisak. Jamie, egy 24 éves autórajongó és TikTok-felhasználó szerint sokan közülük egyszerűen csak hobbijukat űzik. "Akik versenyezni akarnak, azoknak rendes versenypályákat kellene használniuk... Összejövünk, megmutatjuk az autóinkat és beszélgetünk róluk. Ez csak egy hobbi."

Philip McGovern, akinek cége hivatalos találkozókat szervez a fanatikusoknak, úgy véli, hogy az autórajongók igazságtalanul rossz hírnevet szereztek. Szerinte Londonban "élénk autós kultúra van - utcai kultúra, klasszikus kultúra, szuperautó és hiperautó kultúra", de az autózást sokan "piszkosnak" tartják.

McGovern szerint az autórajongóknak több elérhető helyre lenne szükségük a drága versenypályák alternatívájaként. "Régen több szabad terület állt rendelkezésre, ahol az autórajongók találkozhattak, kipróbálhatták legújabb autóikat, és nem zavartak másokat. A kihívás, mint mindig, a társadalmi szabályozás kérdése."
Címlapkép: Getty Images
#autó #Tesco #rendőrség #illegális #biztonság #áruház #london #anglia #világ #autós #parkoló #autóverseny #autósport

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Lemondott a francia kormányfő

Lemondott a francia kormányfő

Távozik hivatalából Sébastien Lecornu francia kormányfő, az államfői hivatal hétfői közlése szerint Emmanuel Macron elnök elfogadta a lemondását.

FRISS HÍREK
Több friss hír
21:14
20:57
20:32
20:17
20:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 8.
Több mint 600 ezer autósnak repült a gigacsekk idén: nincs menekvés, félmillió forint a felső határ
2025. október 7.
Felfedtük a Yettel láthatatlan AI-trükkjét: így hálóz be minket a mesterséges intelligencia
2025. október 8.
Fogpótlás, állami támogatással? Felejtsd el, már ezt is csak ritka esetekben fizeti ki a TB
2025. október 8.
4 órás fusimelóra keresnek télen magyarokat: kényelmes a munka, 30 ezret fizetnek
2025. október 8.
Durva mézdrágulás a láthatáron: luxus lehet a karácsonyi süti 2025-ben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 8. szerda
Koppány
41. hét
Október 8.
A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most érkezett! Megtámadták a Barátság kőolajvezetéket: veszélyben a fűtési szezon?
2
2 hete
Gáz és olaj nélkül: így segítené Zelenszkij Magyarországot és Szlovákiát
3
1 hete
Lerántotta a leplet a pornószínészek fizetéséről a legendás producer, Kovi: ennyi 2025-ben a gázsi
4
5 napja
A hideg futkos mindenki hátán: kemény üzenetet küldött Putyin, küszöbön a totális háború?
5
3 napja
Mi történt? Riadóztatták a vadászgépeket, súlyos a helyzet: tényleg küszöbön a totális háború?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Apport
vagyoni értéket képviselő tárgy vagy szolgáltatás, melyet nem készpénzben visznek be tőkeként valamely társas vállalkozásba. A jelenleg hatályos szabályozás szerint az apport értékének valódiságát okleveles könyvvizsgálóval kell egyeztetni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 8. 20:57
Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 41. héten
Pénzcentrum  |  2025. október 8. 19:01
Fogpótlás, állami támogatással? Felejtsd el, már ezt is csak ritka esetekben fizeti ki a TB
Agrárszektor  |  2025. október 8. 20:27
Különös helyzet Magyarországon: ennyibe kerül most a búza, kukorica