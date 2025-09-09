Gigateszten 14 márka 80 porszívója: ezek a legjobbak a piacon 2025-ben, nem lehet velük mellényúlni

A hagyományos vezetékes porszívók nem tudnak kimenni a divatból. A robot- és akkus porszívókat sokan szeretik, mert nem kell kábeleket húzniuk maguk után, vagy mert elvégzik a dolgukat emberi jelenlét nélkül is. De egy alapos nagytakarításhoz a legtöbb esetben még mindig szükség van a klasszikus kábeles porszívóra. Ha pedig igazán biztosra szeretnénk menni, és kedvező áron vásárolni egy jól teljesítő terméket, hasznunkra lesz a Tudatos Vásárlók Egyesületének legfrissebb vonatkozó terméktesztje.

Nemzetközi együttműködésben a Tudatos Vásárlók Egyesülete 14 márka – AEG, Bosch, Dyson, Eta, Gorenje, Hoover, Kärcher, Miele, Nilfisk, Numatic, Philips, Rowenta, Sencor, Severin – 80 porszívóját vizsgálta meg alaposan. Porszívókból is évről-évre újak jelennek meg a piacon, ezért a tesztelt termékek listája is bővült idén 41 új típussal. Az összes tesztelt porszívóból 34 porzsák nélküli, 46 pedig porzsákos.

A termékek porszívó hatékonyságát vizsgálták padlón, szőnyegen, résekből, falak mentén és sarkokból is. Így pontosan kiderül, melyik porszívónak mi az erőssége. Ez megkönnyíti a választást annak tudatában, hogy inkább szőnyegekkel borított, vagy főleg keménypadlós lakásba keresünk-e porszívót.

Utóbbi, vagyis a porszűrés pedig szorosan kapcsolódik a porszíváshoz. Ez esetben ugyanis azt mérték, hogy a beszívott por mennyiségéből mennyit enged vissza a készülék a környezetébe. Valamennyit ugyanis minden esetben tapasztalni lehet. A legmagasabb értéket a Sencor SVC 1080TI esetében mérték. Egészen pontosan a beszívott por 3,44%-át engedte vissza a légtérbe. Ez a szempont kifejezetten fontos lehet az allergiás tünetekkel küzdőknek. Érdekesség, hogy az akkus porszívók esetében akár 10% fölötti értéket is mértek a tesztelők, ahogy az egy Egyesület vonatkozó terméktesztjéből korábban már kiderült.

E két szempont együttes értékelése már egy jó kiindulópont lehet, a megfelelő termék kiválasztásához. Éppen ezért az összesített eredményekbe is ezek számítottak bele a legnagyobb súllyal, összesen 70%-kal.

Hatékonyság tekintetében a legtöbb esetben a porszívók tisztítása és a szűrők cseréje okozta a legnagyobb kihívást, illetve nagyobb darabok esetében a nehézkes mozgatás, valamint az ebből adódó nehézkes lépcsőn való porszívózás. Ha nem szeretnénk sokat bíbelődni ezzel, érdemes arra is vetnünk egy pillantást a teszteredményekben, melyek a könnyen használható darabok.

E szempontok szerint a legjobb eredményt a Miele Guard L1 Comfort (átlagára 195 000 Ft) érte el. A leggyengébbet pedig a Nilfisk GM80 C BLOW 107418490 (átlagára 297 000 Ft). Tisztítási hatékonyság tekintetében ez utóbbi termék is kifejezetten jól szerepelt a mezőnyben.

Padlón és szőnyegen is mérték a porszívók energiafogyasztását azonos körülmények között. Több jó tisztítási hatékonysággal rendelkező Bosch és Miele termék bizonyult a tesztelt típusok közül a legnagyobb energiafogyasztónak. Gondolhatnánk, hogy a megfelelő tisztítási hatékonyság nagyobb energiafogyasztással is jár. Nos, egyrészt más tesztelt Bosch termékek kisebb fogyasztás esetében is tudtak jól teljesíteni. A 14 tesztelt Miele termék között nem akadt olyan, amelyik kiemelkedett volna a mezőnyből az alacsony fogyasztásával. Másrészt a legalacsonyabb fogyasztást több Rowenta termék esetében mérték, melyek szintén jó eredményt értek el tisztítási hatékonyság szempontjából is.

A mért energiafogyasztási értékek alapján a különbségek akár két- háromszorosak is lehetnek az egyes készülékek között. Ez már érzékelhető lesz a rezsiszámlán is, ha nem figyelünk oda, hiszen a porszívó egy rendszeresen használt háztartási gép.

A motor állóképességét és a tápkábel strapabírását is vizsgálták. Ugyan ez nem számított bele az összpontszámba (de korlátozta azt rossz eredmény esetén), fontos információ, ha szeretnénk olyan terméket választani, amivel hosszú ideig elégedettek leszünk.

Több porszívó esetében tapasztalták például, hogy bizonyos idő után már nem kellő erővel tekeri fel a vezetéket, vagy túl gyorsan, aminek következtében begabalyodik és használhatatlanná válik. Ezt támasztja alá az a felmérés is, melyet a felhasználók körében végeztek a leggyakrabban felmerülő problémákkal kapcsolatosan.

A termékek átlagára 33 000 Ft és 297 000 Ft között mozgott a teszt publikálásakor. Ehhez képest az első 10 helyen végzett termékek átlagára 51 000 Ft és 176 000 Ft volt. Több porzsákos végzett az elsők között, de porzsák nélkülit is találunk jó eredménnyel. A terméktesztek eredményei a saját preferenciáink alapján szűrhetőek és így támogatják a tudatos vásárlói döntéseket.