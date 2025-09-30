Gigateszten 11 márka 24 fagyasztója: ezek a legjobbak a piacon 2025-ben, nem lehet velük mellényúlni

A fagyasztó nem minden háztartásban számít alapfelszerelésnek – sokan beérik a kombinált hűtőszekrény fagyasztórekeszeivel. Pedig egy különálló fagyasztó nemcsak a szezonon kívüli gyümölcsök és zöldségek tárolására jó: igazi ételmentő eszköz, ráadásul a nagyobb adagokban főzők hívei számára is praktikus társ lehet. Gyakran a helyhiány tart vissza minket a beszerzésétől, pedig ma már számos méretben kapható – az egyszemélyes háztartásoktól a nagycsaládosokig mindenki találhat megfelelőt.

Ezúttal 11 márka – Aeg, Beko, Bosch, Electrolux, Gorenje, Hisense, Ikea, Liebherr, Miele, Samsung, Whirlpool – 24 fagyasztóját tesztelte a Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi együttműködésben. Fagyasztóláda, fagyasztószekrény és pult alá építhető fagyasztó is szerepelt a vizsgált termékek között.

Az alábbi 7 fő vizsgálati szempont szerint értékelték a termékeket. Az értékelések különböző súllyal számítottak bele a végső pontszámba:

Fagyasztási hatékonyság (35%)

Energiafogyasztás (22%)

Használhatóság (12%)

Ajánlott hőmérsékletbeállítás pontossága (10%)

Optimális hőmérsékletibeállítás pontossága (10%)

Szigetelés, hőtartás (6%)

Hőmérséklet stabilitás (5%)

Fontos-e, hogy milyen gyorsan fagyaszt?

Természetesen nem mindegy, hogy milyen gyorsan éri el a behelyezett élelmiszer a kívánt, fagyasztott állagot. Különösen húsok, készételek esetében. De a zöldség, gyümölcs esetében is számít ez. A tapasztalatok szerint több órás különbségek is előfordulnak. Persze egyik-másiknak van gyorsfagyasztó módja, amivel jó esetben gyorsítható a fagyasztási folyamat.

Amelyik nem fagyaszt gyorsan az nem is jó?

A fagyasztási hatékonyság fontos, de önmagában nem elégséges szempont. A hőtartással, szigeteléssel és a hőmérséklet stabilitással együtt értékelve már kerekebb képet kaphatunk arról, hogy biztonságban lesznek-e az élelmiszereink a kiszemelt készülékben tárolva.

Utóbbi szempont esetében azt vizsgálták, hogyan hat a fagyasztók teljesítményére és működésére a külső hőmérséklet változására. A jó hír, hogy katasztrofális eredményt egyik termék sem produkált, elég jól bírták a meleget, így a nyári hónapok során is számíthatunk rájuk.

A hőtartással, szigeteléssel kapcsolatban már nagyobb volt a szórás. Az eredmények 8,9 és 24,9 óra között mozogtak. Vagyis ennyi idő alatt melegedett fel a fagyasztó tartalma -17℃-ról -9℃-ra szobahőmérsékleten, szimulált áramszünet esetében.

Ami még nem mindegy, hogy mennyi áramot fogyaszt!

Ha van otthon fagyasztónk, az egész évben működni fog 0-24 órában. Gondolhatnánk, hogy minél nagyobb fagyasztóról van szó, annál több energiát fog igényelni a működése. Nos, a legenergiahatékonyabbnak (hasznos térfogathoz képest vizsgált energiafogyasztás) a Liebherr CFc 1875 fagyasztóládája bizonyult a maga 187,9 l -es hasznos térfogatával, míg a Whirlpool UW8 F2C XBI N 2 fagyasztószekrénye igényelte a legtöbb energiát a mérések alapján. A különbség a két véglet között 2,5szeres. Ezt már meg fogjuk érezni a villanyszámlán, ezért is érdemes rá odafigyelni. Egyébként hasonló hasznos térfogatú és fagyasztási hatékonyságú termékekről van szó.

Mire figyeljünk a fagyasztók használhatósági szempontjaival kapcsolatban?

Mivel a fagyasztó állandóan működik, érdemes olyat választani, ami nem okoz majd bosszankodást lépten-nyomon. Például a zajosságával. De gondolhatunk itt a tisztíthatóságra is, hiszen élelmiszert tárolunk benne. A termékek zajszintje 32 és 41 dB között mozgott. Az értékelésbe azonban az is beleszámított, hogy milyen minőségű a zaj, vagyis mennyire kellemetlen a valóságban. Így történhetett meg, hogy nem a mérési adatok alapján leghalkabb termék kapta a legjobb értékelést, hanem az Ikea FORSNÄS 005.729.90. Ezeken túl az is kiderült, hogy van olyan készülék, amelyik esetében igen nehézkes hozzáférni a tárolórekeszekhez. Vagy éppen a világítása nem támogatja a keresgélést a fagyasztott ételeink között. De van, amelyik a nyitott ajtót, vagy a hőmérséklet megemelkedését sem jelzi kellőképpen.

A termékek átlagára a teszt publikálásakor 73 000 Ft és 725 000 Ft között mozgott. Érdemes a hasonló méretűeket összehasonlítani árban. A lista élén az Aeg, a Bosch, az Electrolux, a Gorenje és a Liebherr egyes termékei végeztek. A termékenkénti részletes eredményeket a Tudatos Vásárlók Egyesületének termékteszt weboldalán érik el az érdeklődők hozzáféréssel.