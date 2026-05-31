Egy friss amerikai felmérés szerint a magasabb jövedelem önmagában nem csökkenti érdemben a pénzügyi szorongást.
Lángba borult a rivális rakéta: újabb pofont kapott Elon Musk legnagyobb kihívója
Jeff Bezos amerikai üzletember, az Amazon tulajdonosának űripari vállalatának, a Blue Origin New Glenn rakétája csütörtök este felrobbant a floridai indítóálláson egy statikus hajtóműteszt során. Az eset súlyos csapást mért a cég terveire, amellyel az Elon Musk-féle SpaceX előnyét igyekeznek ledolgozni - közölte a Reuters.
A NASA Spaceflight élő közvetítésének felvételein látható, ahogy a 29 emelet magas New Glenn rakéta helyi idő szerint este kilenc óra körül lángra kap a Cape Canaveral-i indítópadon. A jármű ezután hatalmas tűzgömbbé változott, miközben lángok és vastag füstoszlop csapott az égbe. A Blue Origin rendellenességet jelentett a hajtóműteszt során. Ennek a tesztnek az a lényege, hogy a rakéta hajtóműveit az indítóálláshoz rögzítve indítják be. A vállalat közölte, hogy a személyzet minden tagja sértetlen maradt, a baleset körülményeinek vizsgálata pedig már meg is kezdődött.
A rakétát a negyedik startjára készítették elő. A tervek szerint 48 darab Amazon LEO műholdat kellett volna alacsony Föld körüli pályára juttatnia. Ezek az eszközök az Amazon szélessávú műholdrendszerének részét képezik, amely Elon Musk Starlink-hálózatával hivatott versenyezni. Az eddigi értesülések szerint a műholdak a robbanás idején még nem voltak a hordozórakétán.
A robbanás mindössze két nappal azután következett be, hogy a NASA 188 millió dolláros szerződést kötött a Blue Originnel holdfelszíni holdjárók leszállítására. Az eset emellett alig egy héttel a SpaceX újgenerációs Starship rakétájának nagyrészt sikeres tesztrepülése után történt.
A New Glenn kulcsszerepet töltene be a NASA Artemis holdprogramjának szállítási feladataiban, így az incidens ezeket a terveket is visszavetheti. Jared Isaacman, a NASA igazgatója közölte, hogy az űrügynökség támogatja a vizsgálatot. Kiemelte továbbá, hogy a későbbiekben tájékoztatást adnak a baleset Artemis-programra és a holdbázis-projektre gyakorolt esetleges hatásairól.
Jeff Bezos az X-en reagálva nagyon nehéz napnak nevezte a csütörtökit. Hozzátette, hogy mindent újjáépítenek, amit csak kell, és hamarosan visszatérnek a repüléshez. Elon Musk szintén az X-en szólalt meg az esettel kapcsolatban: 'Rendkívül sajnálatos. A rakétatechnológia bonyolult dolog' – írta a milliárdos. A SpaceX-nek is megvoltak a maga kudarcai az elmúlt időszakban. Tavaly júniusban egy Starship prototípus robbant fel hasonlóan látványos módon egy texasi teszt során. A múlt heti, tizenkettedik tesztrepülés alkalmával pedig a Super Heavy hordozórakéta visszatérése nem volt szabályozott, így a fokozat a Mexikói-öböl vizébe zuhant.
