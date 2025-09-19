A GKI felmérése szerint a felnőttek 8,2%-a tervezi, hogy a következő fél évben részt vesz az Otthon Start Programban, ami akár 135–205 ezer háztartást is...
Döbbenet, ami kiderült Magyarország kedvenc háztartási gépeiről: erről mindenkinek tudnia kell
Hét európai ország fogyasztói szervezetével fogott össze a Tudatos Vásárlók Egyesülete, hogy felmérjék, a különböző háztartási kisgép márkák mennyire népszerűek a fogyasztók körében, illetve mit gondolnak a vásárlók azok megbízhatóságáról, összességében elégedettek-e a választott termékkel. A felmérést a nyár folyamán végezték, az eredmények pedig már elérhetőek.
Ausztria, Belgium, Hollandia, Magyarország, Olaszország, Portugália, Spanyolország és Szlovénia fogyasztói szervezetei vettek részt a felmérés megvalósításában. 58 000 megkérdezett válaszait tükrözik az eredmények.
Az alábbi négy fő termékkategóriával kapcsolatosan kérdezték a válaszadókat:
- Robotporszívók
- Vezeték nélküli állóporszívók
- Hagyományos vezetékes porszívók
- Forrólevegős sütők
Robotporszívók tekintetében legnépszerűbb választásnak összességében (33%-kal) az iRobot bizonyult a megkérdezettek válaszai alapján. A magyar válaszadók között csak a második helyen végzett, megelőzte a Xiaomi. Harmadik helyre pedig a Roborockot sorolták itthon.
Megbízhatósági szempontból a három közül a Roborock érte el a legjobb eredményt (91/100 pont), összességében pedig a Dreame (97/100 pont). A Xiaomi esetében (79/100 pont) a válaszadók leggyakrabban a szenzorok nem megfelelő működésére panaszkodtak, míg az iRobot (73/100 pont) tulajdonosai az akkumulátor és a töltő hiányosságait emelték ki.
A felmérés nem terjedt ki arra, hogy a felhasználók egy márkán belül pontosan melyik termékről nyilatkoznak, éppen ezért fontos, hogy a válaszadók tapasztalatait nem javasolt általános igazságként alkalmazni egy márka minden termékére. Terméktesztjeink során rendszeresen megbizonyosodunk arról, hogy egy márkán belül is nagyok lehetnek a különbségek egy-egy termék valós teljesítménye vagy éppen minősége között
– emelte ki Füves Eszter, a Terméktesztek projekt vezetője.
Vezeték nélküli állóporszívók esetében a Dyson messzemenően uralja az európai piacot népszerűség tekintetében – legalábbis az említett nyolc országban -, amit jól mutat, hogy összességében a válaszadók 45,2%-ának Dyson vezeték nélküli állóporszívója van. Magyarországon is ez a márka került a dobogó legfelső fokára a megkérdezettek válaszai alapján (21%). Itthon a második helyre az Electrolux, a harmadikra pedig a Bosch került.
Ez jól mutatja, hogy a márka milyen jól pozícionálta magát, miközben a Tudatos Vásárlók Egyesületének független terméktesztjeiből látszik, hogy más márkák – pl. a Bosch és a Samsung – egyes termékei is remekül felveszik a versenyt az akkus állóporszívók piacán. Egyik-másik bizonyos tekintetben még jobban is teljesít, s árban is elérhetőbbek. Mégis úgy tűnik, hogy ritkábban mernek a vásárlók ezen márkák termékei felé nyúlni. Ez pedig azért is érdekes, mert megbízhatóság tekintetében az említett márkák közül a Samsung végzett az élen.
Hagyományos, vezetékes porszívók esetében hazánkban az Electrolux márka a legnépszerűbb (20,3%), amiben Szlovénia is osztozik (17,2%), pedig európai viszonylatban egyáltalán nem gyakori (2,8%). Európai szinten a Miele a legnépszerűbb (24,3%), nálunk kevésbé választott márka (5,3%). Itthon a második helyen a Philips, illetve a Samsung végzett.
A leggyakrabban felmerülő problémákat a rugalmas/merev csövekkel (9,5%), a kábel automatikus felcsévélésével (6,3%) és a padlófúvókák/kefékkel (6%) kapcsolatban tapasztaltak. Az Egyesület legutóbbi porszívó tesztjében vizsgálta is a tápkábel strapabírását. Több porszívó esetében tapasztalták, hogy bizonyos idő után már nem kellő erővel tekeri fel a vezetéket, esetleg túl gyorsan, aminek következtében összegabalyodik és használhatatlanná válik.
Forrólevegős sütőknél európai viszonylatban 27,6%-kal aranyérmes a Philips, ami a népszerűséget illeti. Nálunk 18,1%-kal a Silvercrest végzett első helyen, ami európai átlagban már nem ennyire populáris (mindössze 4,6%-nak van ilyen márkájú air fryer-e). Itthon a válaszadók 16,7%-ának Moulinex/Tefal gépe van és a harmadik leggyakoribb a Philips (9,3%). Ez összecseng a terméktesztek eredményeivel is annyiban, hogy a Philips és a Tefal több terméke is jól szerepelt a vizsgálatok során. Mindhárom márkát megbízhatónak találták a készülékek tulajdonosai, választásaikkal elégedettek voltak.
