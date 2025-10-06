Óriási változást jelentett be a Lidl: minden vásárló kedvencét érinti

A Lidl Magyarország speciális, automatikusan blokkolódó kerekekkel szereli fel bevásárlókocsijait több hazai üzletében. A vállalat megerősítette, hogy a változtatás áruvédelmi célokat szolgál és a bevásárlókocsik eltulajdonítását is meggátolja.

A Lidl Magyarország fokozatosan vezeti be azt az újítást, amelynek keretében egyes üzleteinek bevásárlókocsijait leblokkoló, lopásgátló kerekekkel látja el. A változtatásról a Világgazdaság korábban már beszámolt, és az online fórumokon megjelenő vásárlói visszajelzések alapján vegyes fogadtatásban részesült az intézkedés - írja a Világgazdaság.

Az ország legnagyobb diszkontlánca a tájékoztatásban részletesen kifejtette a módosítás hátterét. A vállalat közlése szerint "több áruházánál, az ország több pontján is megtalálhatóak az olyan speciális bevásárlókocsik, amelyek kerekei egy bizonyos távolságon túl automatikusan leblokkolnak".

A korábbi, főként online fórumokon terjedő információk szerint a Lidl nem a teljes bevásárlókocsikat, hanem csak azok kerekeit cseréli, és ez a folyamat még nem zárult le a teljes, több mint 200 üzletet számláló hálózatban. A vásárlók tapasztalatai szerint az új kerekekkel felszerelt kocsik tolása több erőt igényel, és előfordul, hogy minden előzmény nélkül leblokkolnak, mozdíthatatlanná válnak.

A Lidl Magyarország kifejtette, hogy a módosítás kettős célt szolgál: "egyrészt áruvédelmi célokat szolgál, megelőzhetők vele a fizetés nélküli távozások, másrészt meggátolja magának a bevásárlókocsinak az eltulajdonítását is."

A vállalat az eddigi tapasztalatait pozitívnak értékeli, ezért vizsgálja a rendszer további kiterjesztésének lehetőségét a hálózat többi üzletére is. Bár a Lidl nem pontosította, hogy a pozitív tapasztalatok a vállalati vagy a vásárlói oldalról értendők, a bevezetés kettős célja alapján vélhetően elsősorban vállalati szempontból értékelték sikeresnek az újítást.