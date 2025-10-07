Nagy halloween-i összecsapás lesz a 41. héten a diszkontokban. Sok tematikus márkatermék versenyez a vásárlókért.
Jöhet a teljes zárvatartás karácsonykor? Bejelentette a lánc, ezek a Lidl üzletek már biztosan érintettek
A Lidl bejelentette, hogy az Egyesült Királyságban található 980 üzletének többsége három napra bezár a karácsonyi időszakban, csatlakozva azokhoz a nagy kiskereskedelmi láncokhoz, amelyek hosszabb pihenőt biztosítanak dolgozóiknak az ünnepek alatt - tudósított az Independent.
A diszkontlánc megerősítette, hogy minden üzlete zárva tart karácsony napján, míg az üzletek többsége Boxing Day-en (december 26.) és újév napján sem nyit ki. Az M25-ös autópályán kívül eső összes Lidl üzlet zárva lesz újév napján, míg a Londonon és Walesen kívüli boltok többsége december 26-án sem fogad vásárlókat.
A vásárlók a Lidl online üzletkereső szolgáltatásával vagy a Lidl Plus alkalmazással ellenőrizhetik az egyes üzletek nyitvatartási idejét. A bezárások miatt a vásárlóknak gondosan kell megtervezniük ünnepi bevásárlásaikat, hogy elkerüljék a kellemetlenségeket az ünnepek alatt.
A Lidl tájékoztatása szerint december 22-e, hétfő várhatóan a legforgalmasabb bevásárlónap lesz, ezért azt javasolják a vásárlóknak, hogy kora reggel 8 és 10 óra között vagy este 6 óra után keressék fel az üzleteket, amikor általában kisebb a forgalom.
A német tulajdonú kiskereskedő azt is bejelentette, hogy 250 millió fontot fordít a mindennapi termékek árcsökkentésére a karácsonyi időszak előtt, ígérve, hogy segít a vásárlóknak "többet megtakarítani, amikor minden fillér számít".
A Lidl csatlakozik azon nagy kiskereskedelmi láncok növekvő listájához, amelyek bezárják üzleteiket az ünnepi időszakban, hogy szabadidőt biztosítsanak alkalmazottaiknak. A Home Bargains szintén megerősítette, hogy több száz üzletét három napra bezárja, míg tavaly a B&M és a John Lewis is zárva tartott Boxing Day-en. Az Ikea tavaly szenteste bezárt, és csak december 27-én nyitott újra.
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
