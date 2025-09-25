2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
14 °C Budapest
fiú lány kisgyermek húg testvér testvér baba gyermek gyerek
Egészség

Azonnal dobd ki, ha a te gyereked is ilyen cumit használ: hihetetlen, mit találtak a műanyagban

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 06:29
Előzmények

Egy friss nemzetközi teszt során több, "BPA-mentesnek" hirdetett cumiban is kimutatták a hormonkárosító biszfenol A jelenlétét - erről a Pénzcentrum is írt korábban. A Tudatos Vásárlók Egyesülete és partnerei a vizsgálat alapján visszahívást, panasztételt és szabályozási szigorítást kezdeményeztek, az egyik gyártó azonnal vissza is hívta minden érintett piacról a kifogásolt termékét. A problémák viszont nemcsak kémiai jellegűek: volt olyan cumi is, amely mechanikai teszten megbukott, és fulladásveszélyt jelent a gyermekekre.

A cumi az egyik leggyakoribb kiegészítő, amelyet a szülők már a baba érkezése előtt beszereznek, mégis hormonkárosító anyagokat és fulladásveszélyt rejthet. A Tudatos Vásárlók Egyesületének nemzetközi tesztje több termékben biszfenol A-t (BPA-t) mutatott ki, sőt egy gyártó kénytelen volt visszahívni „BPA-mentesnek” hirdetett cumiját. Az Egyesület a BPA teljes tiltását és a szülők pontos tájékoztatását követeli.

Az EU-ban forgalmazott cumiknak meg kell felelniük a szigorú EN 1400 szabványnak, amely biztonsági követelményeket ír elő az anyagokra, kialakításra, teljesítményre és csomagolásra egyaránt. De vannak hiányosságok. A biszfenol A (BPA)-t, ami bizonyítottan a hormonháztartás működését megzavaró vegyület, az EU már betiltotta a cumisüvegekben és a 3 év alatti gyermekeknek szánt műanyag termékekben, ám a cumikra jelenleg nincs egységes európai szabályozás.

A cseh dTest fogyasztóvédő szervezet által indított, magyar, szlovén és osztrák partnerekkel együtt végzett vizsgálat megdöbbentő eredményt hozott ezzel kapcsolatban: négy cumiban is BPA-t mutattak ki, pedig közülük kettőt a csomagolás „BPA-mentes”-ként hirdetett. A legkirívóbb eset a Szlovéniából beküldött, de korábban itthon is kapható Curaprox Grow with Love cumi volt, amelyben a mesterséges nyálban kilogrammonként 19 mikrogramm biszfenol A (BPA)-t mértek.

A Tudatos Vásárlók szlovén partnere, a ZPS azonnal felhívta erre a gyártó Curaden figyelmét, aki velük együttműködve az összes piacról visszahívta a terméket, miután saját mérései is igazolták az eredményt. A gyártó honlapján szereplő információk szerint a Curaden visszafizeti a megvásárolt termékek árát a vásárlóknak.

A fogyasztók megtévesztése elfogadhatatlan

A teszteredmény nyomán további fogyasztóvédelmi lépéseket is tesz az Egyesület itthon. Két termék esetében vásárlói megtévesztésről van szó: a csomagoláson és a forgalmazó weboldalán is BPA-mentesnek hirdetett cumikban találtak BPA-t.

A fogyasztók megtévesztése elfogadhatatlan. Nemcsak veszélyeztetik a gyerekek egészségét, de a hamis állítások hamis biztonságérzetet is keltenek a szülőkben egyes termékekkel kapcsolatban. Ezért panaszt nyújtunk be a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósághoz ezekre a márkákra vonatkozólag

- nyilatkozta a Pénzcentrumnak dr. Haraszti Anikó, a Tudatos Vásárlók Egyesülete jogásza.

Ki kell dobni a fulladásveszélyes cumit!

Van azonban olyan terület, amin az összetevők szigorúbb szabályozása nem segít. A tesztelés során találtak olyan terméket is, ami fulladásveszélyes. Ezért a Tudatos Vásárlók Egyesülete azt javasolja, hogy a szülők azonnal dobják ki a már megvásárolt Nuk For Nature cumit, ugyanis az a mechanikai strapabírósági teszten eltört és apró darabokra szakadt. A gyermekekre veszélyes terméket az Egyesület bejelenti a fogyasztóvédelmi hatóságnál.

Fogyasztóvédők zéró toleranciát követelnek a BPA-ra

A vizsgálat egyértelműen rámutat: az önszabályozás nem elegendő. Elfogadhatatlan, hogy a piacon még mindig olyan cumik kaphatók, amelyek szükségtelenül veszélyeztetik a gyermekek egészségét. A Tudatos Vásárlók Egyesülete felvette a kapcsolatot és együttműködik a magyar piacfelügyeleti hatósággal. Egyúttal más európai fogyasztóvédőkkel összefogva hazai és nemzetközi szinten is sürgetik a szabályozás szigorítását, valamint a termékek hatékony ellenőrzését.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete a fogyasztók adományainak köszönhetően négy, itthon kapható cumit küldött be a tesztelésre tavasszal, ezek közül kettőnél problémát is találtak. Most a fogyasztók további támogatását kérik, hogy az eredmények eljussanak a döntéshozókhoz, és valódi változást érjenek el.

Az Európai Unióban 2025 őszén várható a vegyi anyagokat szabályzó uniós REACH rendelet szigorítása, ezért ebbe a folyamatba eljuttatják a teszt eredményeit, és követelik a szabályzás szigorítását. Emellett Magyarországon a Parlament Fogyasztóvédelmi Albizottságához és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, valamint a vegyi anyagok szabályzásában kompetens hatósághoz, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz fordulnak az eredménnyel. 
Címlapkép: Getty Images
#egészség #gyerekek #gyerek #fogyasztóvédelem #visszahívás #teszt #baba #tudatos vásárlók egyesülete

