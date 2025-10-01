2025. október 1. szerda Malvin
Egy idősebb nő a helyi szupermarketben történő bevásárlás közben leemel néhány árut a polcról.
Vásárlás

Hivatalos: itt nyitja első üzletét az orosz Mere üzletlánc, rengeteg magyar vásárló indulhat útnak

Pénzcentrum
2025. október 1. 12:21

Az orosz tulajdonú Mere diszkontlánc hamarosan megnyitja első szlovákiai üzletét Besztercebányán, miközben a magyarországi terjeszkedésről továbbra sincs hivatalos információ.

Az HVG szúrta ki, hogy az új bolt a Námestie Ľudovíta Štúra téren kap majd helyet, ahol már láthatók a lánc jellegzetes arculati elemei. A nyitás pontos dátumát azonban egyelőre nem közölték.

Az üzletet a Chain Stores SK üzemelteti, amely mintegy másfél évvel ezelőtt alakult Pozsonyban. A vállalkozás tulajdonosi háttere a belgrádi Hung Trade DOO-hoz kötődik.

A Mere 2019 óta van jelen a cseh piacon, és ismert jellegzetes üzleti modelljéről: minimális létszámú személyzettel működik, termékeit raklapokon kínálja, és kiemelkedően versenyképes árakat biztosít vásárlóinak. Bár a magyarországi piacra lépés lehetősége már évek óta felmerül, eddig nem történt előrelépés az ügyben.
