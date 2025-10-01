A 21 megnevezett termék közül nyolcat már visszahívtak vagy teljesen leállították a gyártásukat.
Hivatalos: itt nyitja első üzletét az orosz Mere üzletlánc, rengeteg magyar vásárló indulhat útnak
Az orosz tulajdonú Mere diszkontlánc hamarosan megnyitja első szlovákiai üzletét Besztercebányán, miközben a magyarországi terjeszkedésről továbbra sincs hivatalos információ.
Az HVG szúrta ki, hogy az új bolt a Námestie Ľudovíta Štúra téren kap majd helyet, ahol már láthatók a lánc jellegzetes arculati elemei. A nyitás pontos dátumát azonban egyelőre nem közölték.
Az üzletet a Chain Stores SK üzemelteti, amely mintegy másfél évvel ezelőtt alakult Pozsonyban. A vállalkozás tulajdonosi háttere a belgrádi Hung Trade DOO-hoz kötődik.
A Mere 2019 óta van jelen a cseh piacon, és ismert jellegzetes üzleti modelljéről: minimális létszámú személyzettel működik, termékeit raklapokon kínálja, és kiemelkedően versenyképes árakat biztosít vásárlóinak. Bár a magyarországi piacra lépés lehetősége már évek óta felmerül, eddig nem történt előrelépés az ügyben.
A bolti lopások száma drámai növekedést mutat Magyarországon - derül ki az Országos Rendőr-főkapitányság által nyilvánosságra hozott adatokból.
Nyáron sok magyar háztartás költött a szokásosnál többet, így őszre és télre már visszafogottabb vásárlási kedv jellemzi a lakosságot.
Még mindig szünetel a termelés, és nem tudják meghatározni, mikor indulhat újra a gyártás.
Csütörtöktől ismét elérhető lesz az Aldi led-világítással ellátott sapkája: a Topcraft terméke hasznos lehet az őszi-téli hónapokban.
A NAV pénzügyőrei Fehérgyarmaton állítottak meg egy veszélyesen túlsúlyos járműszerelvényt.
A Red Bull új, limitált ideig elérhető téli szezonális terméket mutat be a magyar piacon az Aldival.
A magyar fogyasztók szerint az élelmiszer-hulladék keletkezése a klímaváltozással egyenrangú kihívásnak számít.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) immár nyolcadik éve vizsgálja a hazai háztartások élelmiszerhulladék-termelését.
Csütörtöktől (09.25.) elérhető az Aldi és a Lidl akciós újságja, ahol a szeptember egyik slágertermékét, a mag nélküli piros szőlő árát hasonlítottuk össze.
Újabb fordulat következett be a nemzetközi tejpiacon: az utóbbi napokban csökkent a vaj ára.
Egyre több nyugdíjas panaszkodott arra, hogy élelmiszer-utalványaikat nem tudják felhasználni az önkiszolgáló kasszáknál.
A Starbucks bejelentette, hogy bezárja észak-amerikai üzleteinek 1%-át, és 900 vállalati alkalmazottat bocsát el egy 1 milliárd dolláros átszervezési terv részeként.
A desszertek értékesítésének 80%-át a sütemények és egyéb cukrászati finomságok teszik ki.
A kereskedők egyre korábban kezdik a karácsonyi szezon előkészítését, már augusztusban megjelennek az ünnepi termékek a boltokban.
Az IKEA szeptemberben kezdődő pénzügyi évének meghatározó témaköre a főzés és étkezés.
Nehézfémek kioldódását mutatták ki különböző bögrékből. A termékből egy angol forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett.
