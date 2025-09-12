Most érkezett! Rengeteg boltját zárja be a Kik: nagy bajba került az üzletlánc

Az OTP Bank több napon át tartó karbantartást végez rendszerein szeptember második felében,
A német textildiszkontlánc a veszteséges üzletek felszámolásával igyekszik javítani versenyképességét, ugyanakkor ígéri: a dolgozókat más egységekben tovább foglalkoztatná.
A németországi központú textildiszkontlánc, a Kik bejelentette: a jövőben akár veszteséges üzletei bezárására is sor kerülhet, hogy erősítse versenyképességét. A cég ugyanakkor ígéri, az érintett dolgozóknak más munkalehetőséget biztosít hálózatán belül - írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.
A Kik jelenleg 14 európai országban működtet mintegy 4200 üzletet, ebből 2400-at Németországban. A több mint 32 ezer alkalmazott közül 19 ezren Németországban dolgoznak.
A vállalat közleménye szerint a kiskereskedelmi környezet az utóbbi években nehezebb lett: erősödött a verseny, tartós az infláció, visszafogottabb a kereslet és időnként akadoznak a szállítások. A Kik hangsúlyozta: a legtöbb üzlete nyereségesen működik, és a jövőben új boltok nyitását is tervezi.
Az árrésstop mérsékelte ugyan az érintett termékek árát, de a magyar élelmiszerárak az elmúlt években olyan mértékben emelkedtek, hogy felzárkóztak a nyugat-európai szinthez.
A nyugdíjasok számára kiadott 30 000 forintos élelmiszer-utalvány kapcsán Tesco is komoly akciót hirdetett. Korábban a Lidl és az Aldi is kedvezményeket hirdetett a jogosultaknak.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján nem engedélyezett rodamin B színezéket mutattak ki a TRS márkájú indiai curryporban.
Promóciót indít a nyugdíjas élelmiszer-utalványokhoz kapcsolódva a SPAR országszerte. Azok a vásárlók, akik legalább 5.000 forint értékben fizetnek utalvánnyal, 500 forintos kupont kapnak, amelyet az év végéig beválthatnak.