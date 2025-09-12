Most érkezett! Rengeteg boltját zárja be a Kik: nagy bajba került az üzletlánc

A német textildiszkontlánc a veszteséges üzletek felszámolásával igyekszik javítani versenyképességét, ugyanakkor ígéri: a dolgozókat más egységekben tovább foglalkoztatná.

A németországi központú textildiszkontlánc, a Kik bejelentette: a jövőben akár veszteséges üzletei bezárására is sor kerülhet, hogy erősítse versenyképességét. A cég ugyanakkor ígéri, az érintett dolgozóknak más munkalehetőséget biztosít hálózatán belül - írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.

A Kik jelenleg 14 európai országban működtet mintegy 4200 üzletet, ebből 2400-at Németországban. A több mint 32 ezer alkalmazott közül 19 ezren Németországban dolgoznak.

A vállalat közleménye szerint a kiskereskedelmi környezet az utóbbi években nehezebb lett: erősödött a verseny, tartós az infláció, visszafogottabb a kereslet és időnként akadoznak a szállítások. A Kik hangsúlyozta: a legtöbb üzlete nyereségesen működik, és a jövőben új boltok nyitását is tervezi.