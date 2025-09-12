2025. szeptember 12. péntek Mária
27 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Rzeszow, Lengyelország - 2025. augusztus 21: A KiK dizájnelemeit és építészeti stílusát bemutató külső nézet a lengyelországi Rzeszowban.
Vásárlás

Most érkezett! Rengeteg boltját zárja be a Kik: nagy bajba került az üzletlánc

Pénzcentrum
2025. szeptember 12. 12:31

A német textildiszkontlánc a veszteséges üzletek felszámolásával igyekszik javítani versenyképességét, ugyanakkor ígéri: a dolgozókat más egységekben tovább foglalkoztatná.

A németországi központú textildiszkontlánc, a Kik bejelentette: a jövőben akár veszteséges üzletei bezárására is sor kerülhet, hogy erősítse versenyképességét. A cég ugyanakkor ígéri, az érintett dolgozóknak más munkalehetőséget biztosít hálózatán belül - írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Kik jelenleg 14 európai országban működtet mintegy 4200 üzletet, ebből 2400-at Németországban. A több mint 32 ezer alkalmazott közül 19 ezren Németországban dolgoznak.

A vállalat közleménye szerint a kiskereskedelmi környezet az utóbbi években nehezebb lett: erősödött a verseny, tartós az infláció, visszafogottabb a kereslet és időnként akadoznak a szállítások. A Kik hangsúlyozta: a legtöbb üzlete nyereségesen működik, és a jövőben új boltok nyitását is tervezi.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #németország #német #üzletlánc #üzletek #pepco #kik #primark

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:31
13:07
13:04
12:44
12:40
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 12.
A bolgár recept aligha lesz elég: tényleg van esély 2030-ban bevezetni az eurót Magyarországon?
2025. szeptember 11.
Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút
2025. szeptember 12.
Így nyaralhatsz harmadáron a tengernél 2025 őszén: van egy buktató, sokan járhatnak pórul
2025. szeptember 12.
Miért lehet egyre több banknál 15 millió Ft-os személyi hitelt igényelni?
2025. szeptember 11.
A Netflix miatt drágulnak a lakbérek? Egy újabb ok, amiért nem találsz megfizethető lakhatást
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 12. péntek
Mária
37. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Pár nap, és új díjszabás jön a palackvisszaváltásban: sokan kiborultak, azért ez kemény lesz
2
2 hete
Ezzel befellegzett a Temu, Shein filléres akcióinak: búcsúzhatnak a magyr vásárlók az olcsó termékektől
3
3 hete
"Banántrükkel" fosztják ki rafkós vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
4
2 hete
Világhírű sztártermék érkezik a Lidl kínálatába: csak pár napig lesz akciós, roham indulhat a boltokba
5
4 hete
Megrázó dolog derült ki az Ötöslottó játékról ezen a héten: ezért nem éri meg most szelvényt rakni?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Letétkezelés
értékpapírok őrzése és egyéb kezelése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 12. 13:04
Így nyaralhatsz harmadáron a tengernél 2025 őszén: van egy buktató, sokan járhatnak pórul
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 12. 12:40
Szigorú végrendeletet hagyott az olasz divatcézár: mi lesz az Armani-birodalommal?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 12. 12:33
Razzia indult itthon: durva, mit találtak ezeken a magyar piacokon