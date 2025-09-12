Vadiúj boltlánc terjeszkedik Magyarországon: komoly kihívót kaphat a Manna ABC, Roni, GRoby?

A TikTokon és más közösségi platformokon villámgyorsan felkapottá vált a QQ Express nevű, új budapesti üzletlánc, ahol a fiatalok sorra osztják meg élményeiket az egzotikus ázsiai snackekről, italokról és helyben főzhető levesekről.

Az elmúlt hónapokban egyre több videó jelent meg a TikTokon és a közösségi médiában a QQ Expressről, ahol a videózók ámulva mutatják be a különleges ázsiai édességeket, italokat és instant leveseket. A bolt különlegessége, hogy a megvásárolt ramen- vagy pho-leveseket helyben is elkészíthetik a vásárlók. Ez az interaktív koncepció gyorsan felkapott lett a közösségi médiában, és sorra vonzza azokat, akik kipróbálnák az egzotikus ízeket.

A QQ Express az Asia Food Family Kft. márkája, amely 2024-ben alakult Budapesten. A vállalat csapata rövid idő alatt két üzletet is megnyitott a fővárosban, kifejezetten az ázsiai élelmiszerekre fókuszálva. A kínálatban megtalálhatók a jól ismert instant tészták és fűszerek mellett különleges üdítők, snackek, valamint olyan alapanyagok is, amelyek eddig csak nehezen voltak beszerezhetők Magyarországon.

A QQ Express jelenleg két üzlettel működik Budapesten. Az egyik a XI. kerületben található, a Bercsényi utca 21. szám alatt,a másik bolt a VI. kerületben, a Teréz körút 56–60. alatt kapott helyet, közvetlenül a Nyugati pályaudvar közelében.

A koncepció nem teljesen egyedülálló, hiszen Budapesten már működnek más ázsiai boltok, mint például a DunaPanda, az Ázsia Centerben található élelmiszerüzletek vagy kisebb kínai és koreai delikáteszek. Ugyanakkor a QQ Express kiemelkedik azzal, hogy élményt is ad a vásárlás mellé – a helyben főzhető levesek és az autentikus hangulat erősen vonzza a közösségi média aktív felhasználóit.

A vásárlói tapasztalatok alapján a bolt kínálata sokszínű, az ismert ramenmárkáktól kezdve a tápiókagyöngyös italokon át a kevésbé ismert különlegességekig. A TikTok-videók hatására gyakran alakulnak ki sorok a kasszánál, a visszajelzések szerint pedig sokan kifejezetten az online trendek miatt látogatnak el az üzletbe. Ez mutatja, hogy a fiatal generáció számára a vásárlás nem csupán bevásárlást, hanem élményt és közösségi élményt is jelent.

Külföldön már megy ez a modell

A QQ Express koncepciója sok szempontból rokonítható a nemzetközileg ismert convenience store láncokkal, mint amilyen a 7-Eleven, a FamilyMart vagy a Lawson. Ezek a boltok Ázsiában különösen nagy népszerűségnek örvendenek, hiszen nemcsak alapvető élelmiszereket kínálnak, hanem készételeket, friss kávét, snackeket és olyan szolgáltatásokat is, amelyek megkönnyítik a mindennapokat. A QQ Express hasonló módon nem csupán vásárlási lehetőséget ad, hanem élményt is nyújt: a megvásárolt leveseket helyben el lehet készíteni, ami erősen kapcsolódik a japán és koreai „konbini” kultúra gyors és élményalapú fogyasztásához.

A nemzetközi piacokon működő láncok egyik legfontosabb erőssége a folyamatos rendelkezésre állás és a sokoldalú kínálat. A 7-Eleven például világszerte több tízezer üzlettel rendelkezik, és Japánban a mindennapi élet szinte elképzelhetetlen nélküle. A FamilyMart és a Lawson szintén azonnal elérhető étkezési lehetőséget nyújtanak, a polcokról pedig a friss szendvicstől az egzotikus desszertekig minden megtalálható. A QQ Express egyelőre Budapestre koncentrál, de a koncepciója – az ázsiai ízek élményszerű bemutatása – illeszkedik abba a globális trendbe, amely a gyors, elérhető és különleges fogyasztásra épít.

Abban azonban különbözik a nagy nemzetközi láncoktól, hogy nem a mindennapi bevásárlást teszi kényelmesebbé, hanem inkább egy rétegigényt szolgál ki: az egzotikus, ázsiai élelmiszerek iránti érdeklődést. Míg a 7-Eleven vagy a Circle K főként kényelmi boltként funkcionál, addig a QQ Express inkább gasztronómiai élményt nyújtó célpont. Éppen ezért a vásárlói köre is más: sok fiatal érkezik kifejezetten TikTok-videók hatására, hogy kipróbálja a különleges snackeket és italokat. Ez a pozicionálás a jövőben erős alap lehet a terjeszkedéshez, de hosszabb távon kérdés, mennyire tudja majd követni a nemzetközi példák sikerét.

Címlapkép: Facebook/QQ Express