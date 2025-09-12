Már tíz éve annak, hogy a Pepco megvetette a lábát Magyarországon. Most tovább terjeszkednének, erről pedig a Pénzcentrumnak mesélt a cég operatív igazgatója.
Vadiúj boltlánc terjeszkedik Magyarországon: komoly kihívót kaphat a Manna ABC, Roni, GRoby?
A TikTokon és más közösségi platformokon villámgyorsan felkapottá vált a QQ Express nevű, új budapesti üzletlánc, ahol a fiatalok sorra osztják meg élményeiket az egzotikus ázsiai snackekről, italokról és helyben főzhető levesekről.
Az elmúlt hónapokban egyre több videó jelent meg a TikTokon és a közösségi médiában a QQ Expressről, ahol a videózók ámulva mutatják be a különleges ázsiai édességeket, italokat és instant leveseket. A bolt különlegessége, hogy a megvásárolt ramen- vagy pho-leveseket helyben is elkészíthetik a vásárlók. Ez az interaktív koncepció gyorsan felkapott lett a közösségi médiában, és sorra vonzza azokat, akik kipróbálnák az egzotikus ízeket.
A QQ Express az Asia Food Family Kft. márkája, amely 2024-ben alakult Budapesten. A vállalat csapata rövid idő alatt két üzletet is megnyitott a fővárosban, kifejezetten az ázsiai élelmiszerekre fókuszálva. A kínálatban megtalálhatók a jól ismert instant tészták és fűszerek mellett különleges üdítők, snackek, valamint olyan alapanyagok is, amelyek eddig csak nehezen voltak beszerezhetők Magyarországon.
A QQ Express jelenleg két üzlettel működik Budapesten. Az egyik a XI. kerületben található, a Bercsényi utca 21. szám alatt,a másik bolt a VI. kerületben, a Teréz körút 56–60. alatt kapott helyet, közvetlenül a Nyugati pályaudvar közelében.
A koncepció nem teljesen egyedülálló, hiszen Budapesten már működnek más ázsiai boltok, mint például a DunaPanda, az Ázsia Centerben található élelmiszerüzletek vagy kisebb kínai és koreai delikáteszek. Ugyanakkor a QQ Express kiemelkedik azzal, hogy élményt is ad a vásárlás mellé – a helyben főzhető levesek és az autentikus hangulat erősen vonzza a közösségi média aktív felhasználóit.
A vásárlói tapasztalatok alapján a bolt kínálata sokszínű, az ismert ramenmárkáktól kezdve a tápiókagyöngyös italokon át a kevésbé ismert különlegességekig. A TikTok-videók hatására gyakran alakulnak ki sorok a kasszánál, a visszajelzések szerint pedig sokan kifejezetten az online trendek miatt látogatnak el az üzletbe. Ez mutatja, hogy a fiatal generáció számára a vásárlás nem csupán bevásárlást, hanem élményt és közösségi élményt is jelent.
Külföldön már megy ez a modell
A QQ Express koncepciója sok szempontból rokonítható a nemzetközileg ismert convenience store láncokkal, mint amilyen a 7-Eleven, a FamilyMart vagy a Lawson. Ezek a boltok Ázsiában különösen nagy népszerűségnek örvendenek, hiszen nemcsak alapvető élelmiszereket kínálnak, hanem készételeket, friss kávét, snackeket és olyan szolgáltatásokat is, amelyek megkönnyítik a mindennapokat. A QQ Express hasonló módon nem csupán vásárlási lehetőséget ad, hanem élményt is nyújt: a megvásárolt leveseket helyben el lehet készíteni, ami erősen kapcsolódik a japán és koreai „konbini” kultúra gyors és élményalapú fogyasztásához.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A nemzetközi piacokon működő láncok egyik legfontosabb erőssége a folyamatos rendelkezésre állás és a sokoldalú kínálat. A 7-Eleven például világszerte több tízezer üzlettel rendelkezik, és Japánban a mindennapi élet szinte elképzelhetetlen nélküle. A FamilyMart és a Lawson szintén azonnal elérhető étkezési lehetőséget nyújtanak, a polcokról pedig a friss szendvicstől az egzotikus desszertekig minden megtalálható. A QQ Express egyelőre Budapestre koncentrál, de a koncepciója – az ázsiai ízek élményszerű bemutatása – illeszkedik abba a globális trendbe, amely a gyors, elérhető és különleges fogyasztásra épít.
Abban azonban különbözik a nagy nemzetközi láncoktól, hogy nem a mindennapi bevásárlást teszi kényelmesebbé, hanem inkább egy rétegigényt szolgál ki: az egzotikus, ázsiai élelmiszerek iránti érdeklődést. Míg a 7-Eleven vagy a Circle K főként kényelmi boltként funkcionál, addig a QQ Express inkább gasztronómiai élményt nyújtó célpont. Éppen ezért a vásárlói köre is más: sok fiatal érkezik kifejezetten TikTok-videók hatására, hogy kipróbálja a különleges snackeket és italokat. Ez a pozicionálás a jövőben erős alap lehet a terjeszkedéshez, de hosszabb távon kérdés, mennyire tudja majd követni a nemzetközi példák sikerét.
Címlapkép: Facebook/QQ Express
A kandalló ma már nemcsak hangulati elem, hanem sokak számára alternatív fűtési megoldás is. Nézzük meg, hova rúgnak ki 2025-ben egy kandalló építésének vagy vásárlásának...
Az USA-ba irányuló csomagküldés jelentősen átalakult, miután Donald Trump megszüntette a 800 dollár alatti küldemények vámmentességét.
A klasszikus magyar röviditalok nem halnak ki — sőt, egyre menőbb long drinkek születnek belőlük. Vajon az Unicum képes megújulni? Kattints és tudd meg!
Az ALDI Magyarország szeptemberben több mint kétszáz élelmiszer árát tartósan csökkenti.
Az első szakasz szeptember 8-án kezdődik: ettől a naptól a FOXPOST-hálózatban kétféle automata lesz elérhető.
A nagy áruházláncok pedig sorra jelentik be, hogyan igyekeznek pluszkedvezményekkel magukhoz csábítani az időseket és azok élelmiszer-utalványait
Rákontráz a Lidl és az Aldi akciójára a Tesco: óriási kedvezményt kapnak az idősek, indul a boltháború
A nyugdíjasok számára kiadott 30 000 forintos élelmiszer-utalvány kapcsán Tesco is komoly akciót hirdetett. Korábban a Lidl és az Aldi is kedvezményeket hirdetett a jogosultaknak.
Az élelmiszerárak elszálltak, a pénztárcák pedig egyre vékonyabbak: sok magyar családnak ma már az is kihívás, hogy miből és hogyan rakja össze a heti menüt.
A LEGO soha nem megy ki a divatból – sőt, Magyarországon egyre szélesebb rétegeket hódít meg, a gyerekektől a gyűjtőkön át egészen a felnőtt rajongókig.
Újabb rekordokat ért el az italcsomagolás visszaváltási rendszer, hárommilliárd palack, doboz és üveg került vissza a körforgásba.
Amennyiben a termékből bárki vásárolt, és az még a birtokában van, semmiképp se fogyassza el.
Különösen a gyermekek és fiatalok fejlődő szervezetére káros a dolog.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján nem engedélyezett rodamin B színezéket mutattak ki a TRS márkájú indiai curryporban.
Elindult a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok postázása, a Lidl pedig felelős, piacvezető vállalatként támogatva az időseket, jelentős kedvezményeket ad számukra.
Dinamikusan terjeszkedik a Pepco Magyarországon, és nem tervez leállni a cég, továbbiak nyitását is tervezik
A kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakit 1,7%-kal haladta meg, az előző hónaphoz képest 0,5%-kal mérséklődött.
Bár a vásárlási hajlandóság magas, sokakat visszatart a fizikai távolság.
A nyári szezont követően, elsősorban a boltok által nyújtott kedvezmények és akciók hozzák meg a kedvet a vásárláshoz.
-
Nyugdíjas utalványt használ? Plusz kedvezmény várja a SPAR-ban (x)
Promóciót indít a nyugdíjas élelmiszer-utalványokhoz kapcsolódva a SPAR országszerte. Azok a vásárlók, akik legalább 5.000 forint értékben fizetnek utalvánnyal, 500 forintos kupont kapnak, amelyet az év végéig beválthatnak.