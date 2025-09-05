2025. szeptember 5. péntek Viktor, Lőrinc
Hamarosan vadiúj plázája lesz a vidéki kisvárosnak: itt a nyitás várható dátuma!

HelloVidék
2025. szeptember 5. 13:45

A 4 milliárd forintos beruházás közel 70 új munkahelyet teremt, modern üzletekkel bővíti a város kínálatát, és jelentősen élénkíti a helyi gazdaságot. Olyan üzletek érkeznek Komáromba, amilyenek eddig csak Győrben vagy Tatabányán voltak elérhetők! 

Néhány héten belül megnyithatja kapuit Komárom legújabb kereskedelmi központja a Táncsics Mihály utcában.  A fejlesztés keretében több nemzetközi és hazai üzletlánc is megjelenik a városban: JYSK, EcoFamily, Sinsay, Rossmann, Háda, Kik és Tedi is beköltözhet az új plázába. A látványtervek alapján bőséges parkoló várja majd az autósokat, a belső terekben pedig modern, világos üzlethelyiségeket alakítanak ki. A hírek szerint az új bevásárlóudvar pedig mintegy 70 embernek ad majd munkát, miközben a város adóbevételeit is érezhetően növeli.

A beruházó célja, hogy az épület már október végére elkészüljön, így a karácsonyi bevásárlási szezonra már az új boltok kínálatából válogathassanak a helyiek és az ide érkező turisták. A környék kereskedelmi központtá alakul: a Lidl, Penny és Pepco mellett hamarosan egy DM drogéria és kerékpárszerviz is nyílik.
