Legyen-e Gerla határában vetőmag szárító és tisztító üzem? Ezzel a felütéssel egy monstre, háromórás, teltházas, meglehetősen viharos lakossági fórum zajlott Békéscsabán.
Hamarosan vadiúj plázája lesz a vidéki kisvárosnak: itt a nyitás várható dátuma!
A 4 milliárd forintos beruházás közel 70 új munkahelyet teremt, modern üzletekkel bővíti a város kínálatát, és jelentősen élénkíti a helyi gazdaságot. Olyan üzletek érkeznek Komáromba, amilyenek eddig csak Győrben vagy Tatabányán voltak elérhetők!
Néhány héten belül megnyithatja kapuit Komárom legújabb kereskedelmi központja a Táncsics Mihály utcában. A fejlesztés keretében több nemzetközi és hazai üzletlánc is megjelenik a városban: JYSK, EcoFamily, Sinsay, Rossmann, Háda, Kik és Tedi is beköltözhet az új plázába. A látványtervek alapján bőséges parkoló várja majd az autósokat, a belső terekben pedig modern, világos üzlethelyiségeket alakítanak ki. A hírek szerint az új bevásárlóudvar pedig mintegy 70 embernek ad majd munkát, miközben a város adóbevételeit is érezhetően növeli.
A beruházó célja, hogy az épület már október végére elkészüljön, így a karácsonyi bevásárlási szezonra már az új boltok kínálatából válogathassanak a helyiek és az ide érkező turisták. A környék kereskedelmi központtá alakul: a Lidl, Penny és Pepco mellett hamarosan egy DM drogéria és kerékpárszerviz is nyílik.
Különleges videót tett közzé a minap a Bükki Nemzeti Park: pillants be te is az idén született kis farkaskölykök mindennapjaiba!
Meglepő látvány fogadta a siófokiakat a hétvégén: daruval kezdték bontani a Balaton-part egyik legismertebb attrakcióját, a fordított házat.
Egy kormányrendelet papíron a Balaton közhasználatát bővíti, de Csopakon éppen az ellenkezőjét érzik: az egyik utolsó, 55 éve nyitva álló parti sétány kikerült a közhasználatból....
Egy korábban ártalmatlan őshonos rovar, a déli fényes bodobács okoz egyre nagyobb károkat a hazai mezőgazdaságban.
A Balatonon újabb nagy fogás született: Gelencsér Csaba egy 190 centis harcsát fárasztott ki saját rekordjaként. A fogás a pergető horgászat precizitásának sikerét mutatja.
Szeptember 13-14-én Tatán, az Esterházy-kastély parkjában ismét együtt főz a gasztrovilág krémje. A SVÉT idei fókusza a magyar sajtok és tejtermékek lesznek.
Agyad eldobod: kétszázezret akar a turista, amiért lespriccelte a siófoki szökőkút, reagált a polgármester
A pórul járt turista perrel fenyegetőzik, amennyiben nem kártalanítják tönkretett napjáért - a polgármester azonban egyértelmű választ küldött.
Egy eurázsiai hód kétszer is megharapott egy fürdőző nőt Szeged közelében, miután a tiszai partszakasz látszólag biztonságosnak tűnt. Szakértők is megszólaltak az ügyben.
Eladó a Balaton-part leghíresebb villája: egy lottónyeremény is kevés lehet ehhez a luxushoz + Videó
Nem mindennapi hirdetésre bukkantunk: Balatonalmádi legikonikusabb luxusnyaralója, a több mint 130 éves Kis Jancsi-villa most vevőre vár – a pazar ingatlan története, és az ára...
Több száz vendégmunkást bocsát el az SK On iváncsai akkugyára, miután egy nagy gyártási projekt lezárul.
Több hónapos huzavona után ma végre megállapodás született a Tüke Busz Zrt. és a Szolidaritás Autóbusz- közlekedési Szakszervezet között.
Teljesen kiszáradt, csupán némi növényzet és sárfoltok emlékeztetnek arra, hogy valaha vízfelület volt a területen.
Hogyan történik a gyümölcsfa ültetés ősszel és mi mindent érdemes tudni az ősszel ültethető fákról? Mikor ültessünk fát, milyen körülmények szükségesek az őszi faültetéshez?
Ha nem áll tőled távol a kelttészták világa, erről a receptről ne maradj le: így készül a kalinkó nevű fonott kalács, ami régen egy hagyományos...
A szarvasbőgés még a rendszeres túrázók számára is különleges élmény, nem csoda, hogy sokan vágynak arra, hogy testközelből hallják a magyar erdők királyát.
Szeptember 1-jére sztrájkot helyeztek kilátásba a pécsi buszsofőrök, most azonban megszólalt a szakszervezeti vezető, és kiderült, mi várható a város közlekedésében. Egy biztos, alíg egy...
Mielőtt a lapátot kézbe vennénk, érdemes egy egyszerű, de annál hatékonyabb praktikát megfogadni, hogy a fiatal fák valóban egészségesen fejlődjenek – és ne pazaroljuk feleslegesen...
Függőhíd, tanösvények, kerékpáros pihenők és új belépőpontok is szerepelnek abban a nagyszabású, 1,8 milliárd forintos fejlesztési projektben.
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
